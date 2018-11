S02E03: Kuba Kart, el Emmy a La Casa de Papel y los “fake followers” de Instagram

La semana estuvo marcada, sin duda alguna, por el regreso de nuestro código (+53) a la página de registro de Twitter. El servicio de microblogging había agregado la opción (obligatoria) de verificación de cuenta (asumo, buscando mayor seguridad), mediante el envío de un código al número del usuario, pero la casilla de Cuba había desaparecido con la actualización de seguridad. Esta semana, regresamos a Twitter.

Pero las noticias que llegaron a nuestra redacción, no tenían ni un kb de información referente al tema, más allá de alguna publicación de alguna entidad cubana celebrando el hecho. En cambio, conocimos del estado actual del juego Kuba Kart, una adaptación cubana del legendario Mario Kart. La serie La Casa de Papel y la película Roma del mexicano Cuarón, acapararon toda la atención en lo audiovisual. Mientras, Instagram comenzó la cruzada contra los influencers. El resto, descúbrelo en el interior de este Resumen Semanal.

En agosto brindamos un adelanto de Kuba Kart, uno de los juegos en los que trabaja actualmente la Universidad de las Ciencias Informáticas en conjunto con Los Estudios de Animación ICAIC, sobre karts cubanos que compiten en pistas de todas las regiones de la Isla.

“Fernanda, la Súper Claria, el Capitán O de Caos Numérico, la Neurona, Lino de Aventuras en la Manigua, Paco y Chivichano, de Villa Tesoro, serán los encargados de llevarte a la victoria a través de 12 pistas que representan lugares reconocidos de toda la isla. El Valle de la Prehistoria, la Gran Piedra, Cayo Guillermo, el Túnel de La Habana, el Capitolio o el Aeropuerto José Martí”, serán algunos de los circuitos que deberás vencer.

La página oficial de Vertex publicó algunas capturas que compartimos hoy con nuestros seguidores, a la espera del lanzamiento definitivo del juego de carreras, que aclaramos, desconocemos por completo.

Según las imágenes compartidas, los autos pueden ser diseñados a nuestro gusto, con logos y colores de nuestros equipos favoritos de la Serie Nacional de Béisbol o el fútbol internacional. También se podrá perfeccionar los karts con diversos modelos de ruedas y motores.

Les dejo esta galería, en lo que llega el juego.

Windows ha renovado tanto su apariencia, su código de programación, sobre todo, su mecánica de funcionamiento, que incluso los que tienen la edad suficiente no recuerdan cómo era exactamente Windows 95. Sin embargo, en la Estación Espacial Internacional tienen una idea, pues esta semana encontraron un paquete de disquetes con software de ese sistema operativo, tras 18 años en el espacio.

Según revela Alexander Gerst, astronauta alemán de la Agencia Estatal Europea que se encuentra en estos momentos en la Estación Espacial Internacional, los discos eran de la Expedición 1. Al parecer, el equipo dejó en una taquilla los disquetes al término de su misión.

ABC revela que entre los discos encontrados destacan “la versión 4.0 de las aplicaciones Norton Utilities para el sistema operativo Windows 95/98, utilizadas para el mantenimiento y configuración de los sistemas, junto con otros disquetes con logos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA en sus siglas en inglés)”.

También encontraron disquetes de datos de apoyo para el personal de la tripulación, marcados con los nombres de Sergei y Shep. Según destaca el sitio CNET, es probable que pertenezcan a Sergei Krikalev y William Shepherd, de la Expedición 1.

La serie española La Casa de Papel continúa cosechando éxitos. La producción de Atresmedia Televisión se convirtió esta semana en la ganadora del Emmy Internacional en la categoría de serie drama, un galardón que no conseguía la televisión española hace más de 40 años, con La cabina de Antonio Mercero.

La serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix, compitió por el galardón junto a Urban Myths, del Reino Unido; Um Contra Todos, de Brasil; e Inside Edge, de India.

La también producción española El fin de la comedia, compitió en los Emmy Internacional en la categoría a mejor comedia, sin embargo, no corrió con la misma suerte. Nevsu, de origen israelí consiguió el premio.

Luego de dos temporadas, con el ciclo de la historia terminado, los creadores anunciaron una tercera temporada para Netflix en 2019.

Recomendación de Canal USB, es una serie para no olvidar.

Instagram anunció esta semana que comenzará a eliminar perfiles falsos. Según dijo en su blog institucional, luego de varios estudios e investigaciones se han percatado que muchos influencers se benefician de aplicaciones de terceros para aumentar su audiencia.

Instagram comentó que busca lograr una “aplicación auténtica”, y para lograr que permanezca de esa forma, diseñó una herramienta que, de forma automática, rastrea los “likes”, comentarios y seguidores que se consiguieron mediante una aplicación de tercero o a través de bots, y los elimina.

“Estamos tomando una serie de pasos para limitar este tipo de comportamiento no deseado. Las cuentas que identifiquemos utilizando estos servicios recibirán un mensaje en la aplicación que les avisará que hemos eliminado los ‘me gusta’, seguimientos y comentarios no proporcionados por su cuenta a otros. Desde los primeros días de Instagram, hemos detectado y eliminado cuentas falsas para proteger a nuestra comunidad”, comenta la aplicación de fotos en su blog.

La red social advierte a aquellos que puedan haber compartido sus credenciales de inicio de sesión con una aplicación de terceros, que cambie su contraseña. De esta forma, el usuario revocará el acceso a esas aplicaciones y mantendrá su perfil libre de bots.

Instagram anuncia al final que vendrán más actualizaciones de seguridad, por lo que recomienda al usuario mantener su aplicación al día con el objetivo de mantener la plataforma libre de estas malas prácticas.

Time encabeza la lista de las mejores 10 películas del año con Roma, de Alfonso Cuarón. Según la revista, Roma es la más “hermosa y conmovedora” de las historias del mexicano, algo ya difícil de lograr si se tiene en cuenta la trayectoria filmográfica del Alfonso.

Con varios premios y nominaciones en la cartera, Cuarón cuenta la historia de “Cleo (Yalitza Aparicio), una joven sirvienta de una familia que vive en la Colonia Roma, barrio de clase media de Ciudad de México. En esta carta de amor a las mujeres que lo criaron, Cuarón se inspira en su propia infancia para pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante la agitación política de la década de 1970”.

Top 10 de Time:

1- Roma

2- Won’t You Be My Neighbor?

3- First Reformed

4- Eighth Grade

5- The Favourite

6- Can You Ever Forgive Me?

7- A Star Is Born

8- If Beale Street Could Talk

9- Bohemian Rhapsody

10- Paddington 2