Jorge Félix Álvarez, ingeniero informático a mano armada

Jorge Félix Álavarez Llanes a sus 28 años -joven aún para el deporte que practica- tiene el mérito de ganar un bronce en la Copa del Mundo de Munich en marzo de este año, ser campeón del torneo Iberoamericano en 2017, obtener tres medallas de diferente color en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz-2014, y de superar con creces esa actuación en Barranquilla-2018 con trío dorado.

Esos datos bastarían para sentir admiración por el pistolero habanero, pero su historia no termina ahí. Jorge Félix es además ingeniero informático graduado en el Instituto Superior Politécnico Jose Antonio Echeverría (CUJAE) y autor de varios software que han ayudado a automatizar procedimientos en las competiciones del tiro deportivo en Cuba. Su creatividad como programador tiene -como su talento con la pistola- repercusión internacional. El joven oriundo del Cotorro es autor de los sistemas informáticos utilizados para llevar las clasificaciones de Veracruz-2014 y Barranquilla-2018.

Aunque practica el tiro deportivo profesional desde hace una docena de años, su rendimiento estuvo limitado hasta que se graduó en 2016. Por eso el rendimiento deportivo de Jorge Félix ha explotado recientemente. Incluso, tanto en el Iberoamericano de San Salvador, como en la Copa de Munich y los actuales Centroamericanos, el rendimiento de Jorge Félix en la pistola de tiro rápido desde 25 metros ha superado al del campeón olímpico de Londres-2012, Leuris Pupo, subcampeón en San Salvador y Barranquilla, y lugar 21 en Munich.

Sin embargo, el habanero explica con sincera modestia que esas actuaciones son producto de lo inestable que pueden ser los resultados en el tiro y que Leuris es su ídolo y la primera pistola de Cuba.

En estos Juegos que casi llegan a su final, Jorge Félix ganó junto a Pupo y Juan Pérez la pistola rápida por equipos con ventaja abrumadora sobre México. Luego venció al holguinero de 41 años -quien estaba invicto desde Maracaibo 1998- durante el último duelo individual de esa especialidad y obtuvo el cetro colectivo de la pistola standard, en compañía de Jorge Grau y el propio Leuris.

Obtuvieron ventaja de 42 puntos sobre México, esto demuestra el buen nivel de Cuba en la pistola rápida, pero ¿esperaban ganar con tanta comodidad?

En primer lugar nuestro equipo tiene una fortaleza muy grande. En la pistola rápida siempre supimos que íbamos a tener un resultado superior al resto de los países del área porque contamos con Leuris Pupo, campeón olímpico, y los resultados históricos de Cuba con esta arma siempre han sido buenos. El primer día solo sacamos nueve puntos de ventaja en la clasificación y eso nos sorprendió porque sabíamos que podíamos más. Luego fuimos con la mente positiva, cada cual aportó su pedacito y el resultado colectivo salió.

Superaste el bronce individual de hace cuatro años al vencer a Leuris Pupo en la final de la pistola rápida ¿Qué hiciste para ganar al triple monarca de esta prueba?

Estrategia entre Pupo y yo no exise ninguna. Al momento que quedamos solos en la final y sabíamos que el oro y plata era para Cuba, ya el objetivo estaba cumplido. Solamente quería terminar la última serie técnicamente correcta para estar contento conmigo mismo. El oro y plata individual fue el objetivo que nos trazamos desde allá.

¿Cómo te sientes en ese momento en el que están dos compañeros uno contra otro en la final?

Cuando estamos solos quiere decir que los dos primeros lugares son para nosotros y al menos eso nos hace sentir bien porque es agradable saber que alcanzamos el mejor resultado. Siempre hemos sido amigos y cada cual se pone contento cuando el otro gana. Lo importante es llevar el oro para Cuba.

Con esta victoria sobre Pupo ¿pasas a serla principal figura de la pistola rápida?

No, eso no funciona de esa manera. Leuris Pupo, mientras esté activo, será nuestro principal hombre. Tiene un palmarés muy difícil de alcanzar y está en una forma deportiva excelente. Él sigue siendo la cabeza del equipo y nosotros lo apoyamos con resultados acordes a los que logra.

En este 2018 has tenido dos resultados sobre Pupo, en la Copa del Mundo y en estos Centroamericanos…

Eso pasa normalmente entre compañeros, el deporte de nosotros no muestra tanta estabilidad. Estamos tirando parejo, ha coincidido que yo he logrado dos o tres puntos más que él pero eso no quiere decir nada, no apunta a que él haya bajado el nivel ni que yo estoy por encima. Pupo está en una forma excelente al igual que el resto del equipo.

¿Sabías que con este oro le rompes a Pupo una cadena de tres títulos consecutivos desde Maracaibo-1998?

No, no lo sabía. Creo que ni él mismo lo sabe porque no me dijo nada.

¿Qué significa para ti ganarle a un hombre que es leyenda en el tiro deportivo cubano y que fue tu inspiración cuando eras más joven?

Desde que yo comencé en el deporte, Leuris Pupo siempre fue mi ídolo, la figura que quise imitar. Desde que logré ser su compañero de equipo me apoyo mucho en sus consejos y sus experiencias. Lograr este resultado a su lado me hace sentir bien.

¿Cómo has visto el nivel del tiro deportivo comparándolo con hace cuatro años en Veracruz?

El tiro deportivo en general subió mucho el nivel. En Veracruz teníamos una forma deportiva bastante buena, pero el factor suerte también aportó. En esta ocasión ha sido todo lo contrario. Por un punto, por una décima, por un plato… se perdieron medallas de oro. Además, el equipo de México vino muy bien preparado. Pienso que hicieron una hazaña. No es que nosotros hayamos perdido, sino que ellos ganaron porque han logrado resultados por encima de lo que estaban tirando en todo el año.

¿Cuán difícil fue estudiar en la universidad y practicar el tiro deportivo a la misma vez?

Me gradué hace dos años, pero mientras estuve estudiando fue complicado llevar las dos cosas al mismo tiempo porque debía entrenar por las mañanas y por las tardes recibir las clases, hacer los trabajos y el resto de las actividades extraescolares y no descansaba casi. Todo el día me lo pasaba entrenando o en el aula. Me fui difícil adaptarme a ese régimen de vida durante los seis años de carrera. Al graduarme, pude dedicar más tiempo a entrenar y descansar más, por eso los resultados han ido subiendo.

¿Se sintieron presionados porque Cuba está muy por debajo en el medallero en comparación con México?

Independientemente que estamos por debajo de México y que debíamos ser más eficientes que nunca para intentar remontar, siempre nosotros salimos a buscar el mejor resultado. Estando por arriba o por debajo salimos a buscar el oro en cada una de las pruebas que nos presentamos.

¿El objetivo general del equipo de tiro deportivo cubano se cumplió?

No sabría decirte exactamente lo que tenía planificado el equipo de tiro, pero el propóstido de los atletas era alcanzar la mayor cantidad de oros posibles. En algunas modalidades se luchó hasta el último disparo, pero el triunfo se nos escapó por muy poco.

¿A qué momento le prestas más importancia, al bronce en la Copa del Mundo o a estos triunfos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

Para mí las dos son importantes.A cada competencia en la que participo, tenga el nivel que sea, le pongo el 100 por ciento y me esfuerzo como si estuviera en unos Juegos Olímpicos. Las dos tienen igual importancia. La Copa del Mundo por la experiencia que aporta y los Juegos Centroamericanos porque además de sumar una medalla a mi palmarés personal también contribuyes con la delegación cubana.

¿Cómo te sentiste en la última jornada cuando ganaste por equipo pero te quedaste a las puertas del podio en la pistola standard individual?

Me sentí mal porque quedar fuera por practicamente nada duele. Realmente podía esperar más porque pude haberlo hecho mejor y alcanzar más puntos para evitar que me pasara eso. Me queda aquello de que se pudo un poquito más.

¿Qué aportes ha hecho tu carrera de ingeniero a tu deporte? ¿Cómo has vinculado ambas esferas de la vida?

El razonamiento que se aprende en la universidad, la lógica que se aplica en mi carrera, se pueden extrapolar al tiro porque algunas cosas tienen similitud. Pienso que me ha sido muy útil.

¿Has diseñado algún software que te ayude en el tiro deportivo?

Sí, varios. Uno para el control del tiempo de trabajo y descanso y las repeticiones, que es el más sencillo. Lo hice para Windows, me lo pidieron para Android, pero no tuve tiempo para dedicrle.

Los otros son los sistemas de clasificación para los Juegos Centroamericanos de Veracruz en el 2014 y de ahora de Barranquilla. Son los que usa la Confederación Centroamericana y del Caribe de tiro para determinar los atletas que clasifican a los Juegos.

Y el otro que es el más grande lo hice de conjunto con el CINID (Centro de Investigación e Informática del Deporte) del INDER. Como parte de mi tesis me uní a ellos que estaban haciendo un sistema para las competencias, algo similar a lo que hacen las dianas electrónicas pero con dianas de papel que es lo que aún tenemos en Cuba. Hace de todo, inscripciones, sorteos, start list, resultados, tablas de posiciones, desempates, pantallas al público, documentos oficiales. Maneja toda la info de la competencia.

¿Objetivos de cara el futuro?

Al lograr la medalla de oro individual ya tengo plaza para los Juegos Panamericanos del año próximo en la pistola de tiro rápido. Lo otro más inmediato es la Copa de las Américas en noviembre y luego alcanzar una plaza para los Juegos Olímpicos en Tokio.