Goles son amores: Del Mundial (II)

Colombia sobrelleva sus opciones a partir de dos zurdas magníficas. Es, quizás hasta ahora, el único equipo en la Copa del Mundo que lo consigue. La de James y la de Quintero, el hombre de River Plate. Varios periodistas argentinos disfrutan cuando Juan Fernando entra de cambio, contra defensas cansadas, para desarticular esquemas. Un periodista argentino llegó a decir que tenía el físico de un verdulero. Juan Pablo Varsky, columnista, escribió hace unos meses en Twitter: “piensa, hace la pausa, busca el pase filoso, invita a los compañeros a acercarse”. Es esa última sugestión conectiva la que observa Pekerman para reagrupar al equipo desde atrás. El problema está en jugar con dos ‘diez’ acostumbrados a traslaciones autónomas. El problema está en buscar un doble pivote que libere a uno de los dos ‘diez’ sin que libere, definitivamente, a ninguno.

Contra Polonia no tropiezan las ideas de James y Quintero. No se enfrentan porque el del Bayern asume las alternancias y el de River las suscita. El mediocampo polaco se divide en dos. Se parte como si un grupo fuera detrás de las solturas y el otro, tras la formación de esas solturas. La lógica indica que en algún lugar deben coincidir ambos, en algún espacio entre el medio y los tres cuartos de cancha. La lógica debiera indicar, incluso, que Quintero tolere la postura de James. La lógica muere en el instante en que Quintero no tolera, sino establece: el resto se mueve a la par de sus piernas. El resto quiere decir también Pékerman, que lo llama desde la línea para decirle “sos un crack” minutos después de que envíe un pase entre líneas para que resuelva Falcao. Con dos ‘diez’ el fútbol es una rutina ancestral donde ocho hombres se mueven y esperan.

