MLB: Sustancias prohibidas, ¿problema latino?

Viene creciendo el listado de nombres latinos dentro de los sancionados por utilizar sustancias prohibidas que aumentan el rendimiento deportivo en las grandes ligas norteamericanas (MLB), los porcientos andan a razón de dos de cada tres, con un marcado dominio de los oriundos de la República Dominicana.

A los ojos del mundo, esta raza latina es más propensa a ingerir estupefacientes en su afán de competir e igualarse con sus compañeros blancos y afroamericanos que juegan el mejor béisbol del mundo. La oleada de peloteros proveniente del área del caribe aumenta con el paso del tiempo, inundando las franquicias americanas, vistiéndose de héroes en innumerables ocasiones, y haciendo historia por todos los estadios de ese extenso país, algo que muchos no comprenden, y están reacios a aceptar.

El béisbol es un símbolo en los Estados Unidos, un deporte de mayorías, y un motivo de orgullo para todos sus ciudadanos, sin embargo, esta empañado por un larga historia de consumo de sustancias prohibidas, de oídos sordos y de cegueras temporales. A partir de los finales de la década de los 80`s, cuando comenzaron a aparecer de la noche a la mañana peloteros superdotados físicamente, musculosos, y con asombrosas habilidades y durabilidad en los diamantes, las pelotas empezaron a salir del parque con mayor facilidad, los estadios tenían que cerrar por capacidad, y los récords alcanzaron niveles nunca antes vistos; los directivos de la MLB desatendieron evidencias y solo abrieron los ojos para contar las cantidades exorbitantes de dinero que ingresaban en sus bancos de ahorro.

Cuando un día la soga se rompió por el lado más débil, ante el empuje de los medios y de la opinión pública, fue un duro golpe aceptar que este deporte se había salvado sobre bases dudosas y fraudulentas, y ante la mirada cómplice de sus directivos. Se desató una campaña que dura hasta nuestros días con el fin de lavar pecados y limpiar la imagen de este pasatiempo, pero no todo es color de rosa.

Hoy en día, se hacen controles más estrictos, y existen condenas cada vez más severas para los infractores y tramposos, siendo los peloteros latinos lo que han cargado la cruz del deshonor, y se han llevado la mayoría de las suspensiones y la crítica de los aficionados, pero, ¿es realmente así?, ¿son los latinos los únicos culpables de uso de esteroides?

“Nuestro Programa Conjunto de Drogas, que se negocia con la Asociación de Jugadores, se administra de forma independiente y cuenta con procedimientos de prueba aleatorios sin importar el lugar de nacimiento, edad o cualquier otro factor del jugador. Cada aspecto del proceso de selección de prueba se hace aleatoria y no a través de identificación, y cada jugador es incluido cada vez que se lleva a cabo la selección aleatoria”-Alegan los voceros de la MLB.

Sin embargo los latinos han denunciado en varias ocasiones que esta política es incierta, que las pruebas antidopaje vienen con nombres y apellidos, y que ellos, son víctimas de una persecución por parte de los encargados de hacerlas, y que los jugadores norteamericanos son muy pocas veces molestado con estas citaciones. Carlos Gómez, jugador dominicano en activo de las grandes ligas, denunció hace unos días:

“Ellos te dicen que es aleatorio pero, hasta que no me presenten pruebas de ello, yo no me lo creo. Ellos escogen a la persona que quieren que pase el control, esto no es aleatorio, estoy seguro que eligen nombres. Que le digan la verdad al mundo del béisbol, ya no estamos en el año 1930. La gente sabe lo que pasa. Soy el que más suerte tengo en el equipo porque me ponen a prueba más que a los demás. Llegué ahora, tres días después de haber salido de la lista de lesionados, y ya me están probando nuevamente”

Rico Carty, exjugador estrella y dominicano de nacimiento, hace unos años atrás había declarado a los medios:

“A mí que nadie me venga con cuentos, en las grandes ligas hay una persecución contra los peloteros dominicanos, que no me venga el comisionado a decir que entre tanto jugadores que hay en las mayores, solo los dominicanos usan esteroides, que deje su show y su doble moral”

Lo cierto es que las condenan aumentan y el listado es cada vez más largo, los jugadores latinos en general, y en particular los dominicanos que son sorprendidos, no están libres de culpa, pero no son los únicos, no podemos permitir que en el afán de demeritar a una raza que viene imponiendo su calidad en la liga más fuerte del mundo, se paseen impunes otros norteamericanos ¨puros¨ por los terrenos de juego, inflando las estadísticas, y lacerando los valores éticos del deporte que tanto amamos.

LATINOS O DESCENDIENTES DE ELLOS DESTACADOS EN ESTA TEMPORADA 2018.

Nicholas Castellanos (DET) 331 AVE, 6HR, 33 CI

Jean Segura (SEA) 341 AVE, 5 HR, 39 CI

Jose Altuve (HOU) 338AVE, 4 HR, 31 CI

Manny Machado (BAL) 322 AVE, 18 HR, 50 CI

Nolan Arenado (COL) 327 AVE, 12 HR, 36 CI

Albert Almora Jr (CHC) 314 AVE, 2 HR, 15 CI

J.D. Martinez (BOS) 314 AVE, 20 HR, 52 CI

Eddie Rosario (MIN) 312 AVE, 14 HR, 43 CI

Francisco Lindor (CLE) 296 AVE, 14 HR, 35 CI

Odubel Herrera (PHI) 305 AVE, 7 HR, 32 CI

Wilson Ramos (TB) 301 AVE, 7 HR, 29 CI

Miguel Andújar (NYY) 308 AVE, 7HR, 26 CI

Jose Ramirez (CLE) 298 AVE, 19 HR, 43 CI

Jose Dariel Abreu (CHW) 299AVE, 10 HR, 36 CI

Asdrubal Cabrera (NYM) 292 AVE, 10 HR, 34 CI

Jose Martinez (STL) 311 AVE, 6 HR, 35 CI

Yuliesky Gurriel (HOU) 284 AVE, 1HR, 21 CI

Javier Báez (CHC) 14 HR, 45 CI

Luis Severino (NYY) 2.20 PCL (9-2)

Gio Gonzalez (WSH) 2.27 PCL (6-2)

Jake Arrieta (PHI) 2.66 PCL (5-3)

Miguel Gonzáles (SEA) 3.38 PCL (6-3)

J. Chacin (MIL) 3.39 (4-1)

Aroldis Chapman (NYY) 15 Salvados

Lorenzo Caín (MIL) 2.8 WAR