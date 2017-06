Resumen semanal: La nueva SNES de Nintendo, novedades de Whatsapp y el canal Champions de Facebook

Vuelve Canal USB esta semana para dejarte las últimas nuevas de tecnología, aplicaciones y por qué no, mantenerte al tanto del mundo audiovisual. En este Resumen Semanal haremos un viaje al pasado de la mano de Nintendo, con su nueva SNES Classic; conoceremos la nueva opción de Whatsapp y retomamos la polémica sobre el futuro de Sense 8.

¿Los drones remplazarán a Santa Claus?

El gigante de ventas online, Amazon, apuesta por una “colmena” de drones, para agilizar y modernizar su servicio de entrega de ventas online.

Amazon erigirá una enorme torre con compuertas de entrada y salida para estos voladores, capaces de trasladar objetos pequeños (al menos en esta primera etapa). La compañía desarrolló en 2016 el programa Prime Air, que promueve la entrega a domicilio en un período de 30 minutos o menos mediante drones.

La patente de este singular “dronepuerto” denominado “Centro Multi-Nivel de Cumplimiento para vehículos aéreos no tripulados” fue registrada por Amazon en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos con perspectivas de “futuro inmediato”.

Hasta el momento, Amazon planea crear un sistema de distribución donde la colmena se comporte como epicentro y eje de todos los envíos. Los camiones llegarían con los paquetes preparados, descargarían en la base y mediante un sistema automatizado llegaría a la zona de reparto y luego al dron.

La primera entrega realizada por esta compañía a través de Prime Air se realizó en una zona rural de Inglaterra, el 15 de diciembre del pasado año. Este servicio exclusivo para clientes Prime, permite hacer entregas de paquetes con un peso máximo de 2,6 kilos a una distancia aproximada de 25 kilómetros.

Si bien Amazon y otros competidores como UPS, allanan el camino a la optimización de su sistema de envíos, cabe preguntarse cómo funcionará este modelo de entrega futuro en las grandes urbes ¿Necesitarán permisos de vuelos? ¿Definirán rutas pre-establecidas? ¿Remodelarán chimeneas y azoteas para entregas de paquetes? Tal vez, quién sabe, habrá que hacer una torre de control para el tráfico aéreo de la colmena.

En video, los drones de Amazon

Whatsapp nos permite arrepentirnos, pero no del todo

La aplicación de mensajería ha incorporado la tan esperada función de “borrado de mensajes”, pero con condiciones. Solo tendrás cinco minutos para “arrepentirte” (rango de tiempo que demora el mensaje en llegar a los servidores de Whatsapp y la oportunidad de suprimirlos). Si demoras un poco más de lo permitido, no importa si borras el mensaje de tu bandeja, la otra persona tendrá oportunidad de verlo.

Para anular un mensaje necesitas tener instalada la última versión de Whatsapp. En dispositivos iOS, tendrás que pulsar sobre el mensaje en concreto y seleccionar la opción Anular. En dispositivos Android, pulsas sobre el mensaje y en el menú del chat seleccionas Anular.

Sin embargo, Whatsapp nos delata. Aunque nos deja eliminar lo enviado, deja rastros en el camino al mantener la marca de mensaje enviado y un letrero que anuncia “Este mensaje fue anulado” ¡Mal por Whatsapp! Por suerte Telegram no deja huellas.

No se confíe. Whatsapp ofrece cero garantías de “no lectura”

Sí, la otra persona puede haber leído el mensaje durante los “cinco minutos de gracia”. Hay algunos “listill@s” que ponen el teléfono en modo avión para leer un mensaje, de forma que la persona que lo envía no tiene certeza de si su mensaje fue recibido o leído, al menos no hasta que el otro se conecta a una red wi-fi o enciende los datos de su teléfono (en otras regiones del mundo ).

Entonces amig@s, ojo con los “delete”. O tendrá que ofrecer más de un buen argumento después de la “anulación”.

La Champions en vivo, pero esta vez por Facebook

La UEFA Champions League, cuya fase pre-clasificatoria comenzó esta semana, prevé emitir en vivo por Facebook al menos doce partidos de su próxima edición.

El convenio realizado con la cadena FOX, refuerza la estrategia de Facebook de emitir juegos en vivo, llegar a mayores audiencias y por supuesto, captar nuevos clientes publicitarios. El jefe de departamento de acuerdos deportivos de Facebook, Dan Reed, dijo que la compañía se muestra muy optimista respecto a los “beneficios” que podría acarrear el fútbol.

Esta nueva alianza de Fox y Facebook planea complacer a los usuarios durante la temporada 2017-2018, con partidos emitidos de forma exclusiva por la red social y FoxSportsGo, aunque también mantienen emisiones simultáneas por la televisión.

Según Bloomerg, portal económico online, serán transmitidos en vivo “dos partidos en trasmisión consecutiva durante la fase de grupos, cuatro en los octavos de final, y cuatro de los cuartos de final, dándole prioridad siempre a los partidos “grandes”.

Aunque esta opción se restringe hasta la fecha solo para los usuarios de Estados Unidos, esperemos que Facebook o alguna “vpn” nos deje ver en vivo la próxima Champions.

Los “sensatos” de Netflix regalan a los fans una mejor despedida

Vuelve Sense 8 ante los reclamos de miles de fans, la serie que generó y aún genera polémica en las redes por su inesperada despedida. Canal USB habló de ello hace un par de semanas y trae hoy la noticia del nuevo “último capítulo” de dos horas que ha preparado Netflix, aunque tendremos que esperar hasta el próximo año para verlo.

La noticia fue anunciada por Lana Wachowski, una de las directoras de la serie, a través de una carta a la “Familia Sense8” publicada en la cuenta oficial de Netflix en Twitter.

Ante la decisión de la cadena de dar término a la serie, los reclamos de los fans se plasmaron firmemente a través del hashtag RenewSense8 (“renueven Sense8”, en español). Aunque el movimiento en las redes no logró la renovación de la serie, alcanzó al menos que Netflix realizara este último episodio, como homenaje a todos los que durante casi dos años dieron al público una nueva visión del amor y la diversidad.

La mini-SNES Classic de Nintendo: de vuelta a la infancia

Nintendo ha sorprendido a los gamers con un regalo nostálgico: el regreso en miniatura del Super Nintendo de 1991. Esta nueva consola llamada “Super NES Classic Edition” cabe en la palma de la mano y llegará al mercado a finales de septiembre, con un costo estimado de 80 dólares.

La nueva SNES Classic reemplazó el viejo cable RCA por el puerto HDMI para la conexión al televisor y mantiene la compatibilidad con mandos de Wii y Classic. Como la mayoría de los dispositivos actuales, la carga se hará por medio de cable USB.

Aunque la SNES tenía una larga lista de juegos que no están incluidos en esta versión, sí trae incorporados 21 de los mejores de la librería Super Nintendo, entre ellos Super Metroid y The Legend of Zelda: Link to the Past, ambos en el top de mejores juegos realizados.

El nuevo “juguete” trae dos controladores con cable SNES en cada paquete, a diferencia de la NES Classic que sólo vino con uno. Respecto al modo multijugador, Nintendo afirma que Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, Super Mario Kart, Contra III The Alien Wars y Secret of Mana tienen habilitada la opción y se espera que otros juegos también la tengan.

Entre lo “retro y lo “minimal”

“Para una apariencia auténtica, la parte delantera del sistema incorpora una cubierta que está diseñada para parecerse a los puertos del control de la Super NES original. La tapa se pliega hacia abajo para revelar los puertos reales del control, que son del mismo tipo utilizado por la NES Classic Edition”, dijo Nintendo al sitio CNET.

Listado de juegos de la SNES: