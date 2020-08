El divorcio de Messi y el Barça

La hambrienta parafernalia que rodea al fútbol deglute por estos días una de las noticias más jugosas del año. Qué digo del año: del siglo en curso. Porque siempre que aparezca el nombre de Messi las portadas serán vendidas como bisutería y la gente tendrá motivo para entablar una charla y discutir las mil y una posibilidades de si se queda, se va, está feliz o maldice la hora en que estampó su firma en el último contrato y estrechó la mano de Josep María Bartomeu, su nunca bien ponderado presidente.

Parece una novela y —reitero— la prominencia del protagonista basta para otorgarle un cariz de tensión al asunto. Leonel Messi anunció a su club, el Barcelona, que su estado actual en el club dista de tiempos pretéritos: ya no es feliz. Los constantes desaciertos deportivos y el puntillazo de la probable no continuidad de su más cercano “socio”, Luis Suárez, motivó al argentino a poner punto final a su historia en Can Barça. Lo hizo por burofax. Como si fuera un asunto menor. Como si no le importase demasiado.