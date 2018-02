Goles son amores: Histerias

Por estos días, leyendo Europa Central, he vuelto sobre una idea patológica: la victoria es un sistema de histerias. Ocurre de esa forma en los fenómenos lúdicos: toda actividad que se base en la interpretación de objetivos debería ser, de cierta manera, histérica. En el fútbol, los movimientos tácticos son padecimientos deliberados a partir de valores específicos. Un mediapunta humilde será siempre un mediocentro proverbial, un interior comprensivo terminará como carrilero o extremo.

A veces Zidane se parece al personaje de Ann Bishop en Sex, lies and videotapes: una persona que se preocupa demasiado por la basura (“empecé a imaginarme un cubo que produce basura. No para. Produce más y más basura y se desborda constantemente”) y en otras ocasiones pasa el tiempo pensando en las familias de las víctimas de accidentes aéreos. Su relación amorosa deja de funcionar. El objeto de su histeria es siempre algo negativo que no puede controlar. En algún momento le pregunta a un terapeuta: “¿cuántas personas crees que hay obsesionadas con lo maravilloso que es el mundo? Ser feliz no es tan maravilloso. La última vez que fui realmente feliz engordé muchísimo”.

Hay cierta obsesión en la histeria y cierta felicidad. Luego, cuando el bienestar conduce a la desesperación, a la neurosis o al conformismo aparecen síntomas de declive. La obsesión por el bienestar será siempre el síntoma primero de la decadencia. Lo sabe Zizou, que en las noches de Champions a veces se olvida de la versión hedonista. El Zidane obsesivo, que decide colocar a Isco para tener más centrocampistas y situarlo alrededor de Lo Celso, es, a fin de cuentas, un histérico feliz. El hedonismo depende, entre otras cosas, de la ansiedad por seguir pareciendo hedonista.

Cuando Emery decide sacar a Cavani para poner un defensor y conservar el empate, en realidad está hablando de respeto. Entre el respeto y el espanto hay un breve escenario de vanidad o megalomanía, algo parecido a un delirio donde los caprichos del triunfo ofuscan casi todo. Entre el respeto y el espanto la megalomanía se vuelve una psicosis idílica. Emery volvió a ser un personaje de Carver doblegado por una realidad que, a priori, según su criterio, no puede controlar (cuando pudo hizo un guiño al árbitro). Acaba concibiendo al poder como una relación amor-odio a la cual se llega a partir de la degradación de otros, como alguien a quien menciona Terri, protagónico de un cuento de Carver: “una noche me dio una paliza. Me arrastró por toda la sala tirando de mis tobillos. Y me decía una y otra vez: Te quiero, te quiero. Y mi cabeza no paraba de golpear contra las cosas. ¿Qué se puede hacer con un amor así?”.

Liga española

FA Cup

Serie A

Bundesliga

Ligue 1

Lo mejor de la próxima fecha:

España:

Valencia vs Real Sociedad (25 de febrero)

Sevilla vs Atlético (25 de febrero)

Inglaterra:

Manchester United vs Chelsea (25 de febrero)

Arsenal vs Manchester City (1 de marzo)

Italia:

Juventus vs Atalanta (25 de febrero)

Roma vs Milan (25 de febrero)

Alemania:

Bayer Leverkussen vs Schalke 04 (25 de febrero)

Francia:

PSG vs Olympique de Marsella (25 de febrero)

Olympique de Lyon vs Saint-Étienne (25 de febrero)