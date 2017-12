Goles son amores: Rimas

En mayo pasado, Dybala compuso algunas rimas desquiciadas que aparecieron en el diario italiano La Repubblica. Las frases de Dybala –provenientes del dictado ambiguo que son las entrevistas- condensan la negación constante de lo cercano. Digámoslo de otra manera: Dybala niega lo ordinario como el Rimbaud de Iluminaciones niega al Baudelaire de las prosas poéticas. Fuera de lo prosaico, en el Baudelaire de Las flores del mal (por ejemplo, los “Versos compuestos para una modista erudita y devota” destruyen todo el probable mito del poeta vulgar) está la esencia de la poesía: las profanaciones, o a lo que en su momento se le llamó “ofensas a la moral pública y las buenas costumbres”. En Las flores del mal está Baudelaire engulléndose por decisión propia; en Iluminaciones está Rimbaud bajo la molestia de la ayuna.

Estábamos en el Dybala que pronuncia con desorden: “me gusta todo lo que representa lo opuesto a mí (…) Los killers no me disgustan; los que actúan con resolución, los que no sudan, los que matan sin ser barrocos”. En esas líneas se define un precepto estético si se quiere; una condición ideológica que asume el deleite en lo opuesto. Admitamos, entonces, que Dybala se divierte de igual forma en los ‘mano a mano’ de Higuaín que en los cierres de Chiellini. Podría ser una reacción exótica o un antojo juvenil. Podría decirse, incluso, que Dybala cede el balón, únicamente, para satisfacer ciertas voluntades. Allegri, cuando lo coloca detrás del ‘nueve’, lo vuelve mimético; el hombre a la espalda del delantero es proclive a caer en el marasmo de los mediapuntas: la entereza ante la desesperación.

Contra el Napoli en San Paolo, Dybala tuvo menos el balón. Se inclinó hacia el centro del campo para evitar la inercia de los tres cuartos de cancha. En una jugada completó el pase para derrumbar a los locales. Sabe que Higuaín es de los killers increpados, que son los más vehementes, un tipo de persona que también prefirió Rimbaud antes de negarlo todo por última vez: “tenemos fe en el veneno. Sabemos dar nuestra vida entera todos los días. He aquí el tiempo de los Asesinos”.

Liga Española

Premier League

Serie A

Bundesliga

Ligue 1

Lo mejor de la próxima fecha:

España:

Real Madrid vs Sevilla (9 de diciembre)

Valencia vs Celta (9 de diciembre)

Villarreal vs Barcelona (10 de diciembre)

Inglaterra:

Liverpool vs Everton (10 de diciembre)

Manchester United vs Manchester City (10 de diciembre)

Italia:

Juventus vs Inter (9 de diciembre)

Napoli vs Fiorentina (10 de diciembre)

Alemania:

Eintracht Frankfurt vs Bayern München (9 de diciembre)

Borussia Mönchengladbach vs Schalke 04 (9 de diciembre)