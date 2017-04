Goles son amores: Sugar Man

I

Cuatro minutos y ocho segundos después del inicio del documental Searching for Sugar Man, habla Dennis Coffey, co-productor de Cold Fact, primer álbum de Rodríguez (cantante poco exitoso en su momento debido a causas disímiles): “recuerdo que aparcamos en esa parte tan marginada de Detroit justo al lado del río y podíamos ver la niebla que salía de allí. Lo percibíamos. Así que mientras entrábamos por la puerta… podíamos oír detrás de nosotros el sonido de los barcos cargadores… bajando por el río… era un poco como estar en una novela de Sherlock Holmes. Apareces tras la niebla para adentrarte en este lugar, un lugar lleno de humo… con lo que a su vez era una especie de niebla”.

Luego, aparece Mike Theodore, el otro productor del disco: “hay una cortina de humo, cervezas por todos lados, cáscaras de cacahuete… mucho desorden. Entonces escuchas este sonido… alguien rasga y aporrea la guitarra”.

Coffey: “así que finalmente atravesamos este humo y observé y ahí en la esquina lo vi… Podía ver la sombra de un hombre pero no podía ver su cara. Dije: ¿qué pasa aquí? Así que nos acercamos…

Theodore: “y vemos a este hombre, dándonos la espalda y todo lo que ves es su espalda, en una esquina, cantando… era una escena casi etérea…”

II

Hace dos días sucedió algo similar: Todo comenzó cuando Lucas Vázquez agarró una pelota por la derecha y luego sacó el móvil. Reprodujo una canción. Crucify your mind, de Rodríguez. Sonaron los últimos cuatro versos en que Sixto casi implora: and you assume you got something to offer/ secret, shiny and new/ but how much of you is repetition/ that you didn’t whisper to him too (Asumes que tienes algo que ofrecer/ secreto, brillante y nuevo/ pero cuánto de ti es repetición/ que no le susurraste a él también).

Sin nada nuevo que plantearse, Lucas cedió el balón a Isco, que había llevado la consola al partido. Son las cosas que tiene jugar contra uno de los equipos en puestos de descenso: a veces se puede sacar tiempo para el ocio sobre la cancha. Se metió dentro del área. Miró hacia el mando. Movió el joystick izquierdo. Sacó el balón por detrás con una pierna. Recortó hacia el centro con la misma. Dos hombres fuera. Remató, con la otra, hacia el ángulo para el empate momentáneo. Minutos más tarde volvería a repetir un slalom que no acabaría en gol.

Más tarde, cuando todo parecía acabar en El Molinón con un punto por bando (flashback #2: “una cortina de humo, cervezas por todos lados, cáscaras de cacahuete… mucho desorden”), el malagueño apareció cerca de la frontal del área grande.

Con el balón cerca de los pies y poco asedio, Isco, al que pocos advierten, llega desde segunda línea. Le pega con su pierna más hábil (flashback #3: “entonces escuchas este sonido”) La puso abajo, cerca del poste derecho de Mariño (flashback #4: “y vemos a este hombre”). Tres puntos para el Madrid.

Han pasado exactamente sesenta y dos días desde que Álvaro Barrientos, fotógrafo de AP, se encontrara sin querer, en la cancha de El Sadar, con el flashback #1, imperfecto, (“podía ver la sombra de un hombre pero no podía ver su cara”)

