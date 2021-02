¿Cuáles son las nuevas disposiciones para el trabajo por cuenta propia en Cuba? (+ Video)

El titular del MEP comenzó su intervención reiterando que el bloqueo impuesto por EE.UU. afecta a todas las actividades económicas y sociales del país, y recordó el recrudecimiento, desde 2019, de esa política unilateral, que afectó —y continúa haciéndolo— al trabajo por cuenta propia.

A esto se le suma, continuó, el efecto de la pandemia de COVID-19 que trajo una contracción de la actividad económica en sentido general, y en el caso de la actividad por cuenta propia, el cierre de negocios y disminución de horarios, sobre todo para aquellos dedicados a la prestación de servicios.

Recordó que se llegó a tener 250 000 trabajadores por cuenta propia con suspensión temporal de sus licencias.

“Los efectos del arreciamiento del bloqueo y la pandemia sobre la actividad económica en general, y en particular, sobre el sector por cuenta propia, es realmente fuerte. Es un punto de partida que hay que tener en cuenta y un escenario que no está superado. Estas modificaciones y perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia se lleva a cabo en medio de este escenario complejo”, recalcó.

¿Por qué implementar este perfeccionamiento en el actual escenario? “Primero, —aseguró el ministro— no hay nada improvisado. No es una cuestión de que ahora decimos qué medidas tomamos para enfrentar la situación compleja de la economía. Todo lo contrario, el trabajo por cuenta propia está incorporado en nuestro modelo económico, en los lineamientos del Partido y forma parte de la estrategia económica y social”.

Tras analizar varias alternativas, “nos parece que encontramos el camino adecuado, pero no ha sido una tarea sencilla”, reconoció Gil Fernández.

También hay un elemento favorable en este contexto, dijo al referirse al ordenamiento monetario. Para la conexión entre el sector estatal y no estatal y el impulso de mayores transformaciones en ambos sectores, destacó la importancia de la eliminación de las distorsiones que provocaba la dualidad monetaria y cambiaria.

“Ese escenario ha cambiado de manera radical. Estamos operando en un entorno monetario similar, con el mismo tipo de cambio y eso genera condiciones mucho más favorables para impulsar transformaciones de mayor envergadura, tanto en el sector estatal como no estatal, y una de ellas es este perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia”.

Recalcó que no se trata de un proceso improvisado, sino que se ha aprovechado la experiencia del país de más de 10 años en este sector con todas las políticas que se han venido implementado.

En medio de este contexto y con todas las limitaciones de la economía, dijo que la actividad por cuenta propia ha seguido creciendo, con números en alza durante los últimos cinco años. En la actualidad lo ejercen más de 600 000 cubanos.

“Partimos de una base: la economía es una sola. No tenemos una estatal y otra no estatal. Estamos dando pasos para que el Plan de la Economía reconozca a todos los actores económicos. No hay un ellos y un nosotros. Todos somos uno y en ese sentido todo lo que hagamos por perfeccionar el trabajo por cuenta propia va por el camino positivo de incorporar nuevas potencialidades a la solución de los problemas de la economía”.