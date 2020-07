Aumenta contaminación por plomo en niños, alerta Unicef

La víspera, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) explicó que en todo el planeta uno de cada tres niños está envenenado con plomo. La noticia se hizo pública a partir de un informe que publicaron y elaboraron en conjunto con la organización Pure Earth.

Según la Unicef “se trata de una escala masiva de envenenamiento que era previamente desconocida”. Precisaron que alrededor de 800 millones de niños, de los cuales alrededor de la mitad viven en el sur de Asia, presentan concentraciones calificadas como “peligrosas” de cinco microgramos de plomo por decilitro de sangre.

1 in 3 children are poisoned by lead globally.

We're calling for urgent action - including shielding children from high-risk sites and products that contain lead, such as certain ceramics, paints, toys and spices. @rickgladstone https://t.co/I9KnGoSpag

— UNICEF (@UNICEF) July 30, 2020