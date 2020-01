"No amenace nunca para la nación iraní”, asegura Rohani a Trump

“No amenace nunca para la nación iraní”, lanzó este lunes

en Twitter el presidente iraní, Hasan Rohani, en respuesta a las

declaraciones belicistas del presidente estadounidense, Donald Trump, que el sábado dijo que podría atacar 52 objetivos en la República Islámica.

“Quienes hacen referencia al número 52 deberían recordar también el número

290. #IR655”, tuiteó Rohani, en alusión a la tragedia del Airbus del vuelo

Iran Air 655, abatido en julio de 1988 por un navío estadounidense en el

Golfo, y que costó la vida a 290 personas.

Those who refer to the number 52 should also remember the number 290. #IR655

Never threaten the Iranian nation.

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 6, 2020