Gobierno de México se enfrenta a la corrupción de las farmacéuticas

Llega fármaco contra el cáncer; no nos doblegaron: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que no se dejará sobornar, chantajear ni doblegar por las tres empresas que acaparaban la venta de medicinas al gobierno, las cuales, dijo, como los huachicoleros –en la lucha contra el robo de combustible– quisieron jugar a las vencidas” con su administración, diciendo que "nos vamos a quedar sin medicamentos". Les advirtió que si no hay precios justos seguirá comprando las medicinas en el extranjero, como hizo con el metotrexato para atender a niños con cáncer, a pesar de que quisieron "boicotear" al gobierno.

"Nada de que vamos a comprar los medicamentos 200, 300 por ciento más de lo que realmente valen en los laboratorios. Eso se acabó", subrayó ayer de gira por dos hospitales rurales de este estado y uno de Campeche, donde resaltó que las tres firmas que vendían 70 por ciento de 90 mil millones de pesos de medicamentos y materiales de curación al gobierno el año pasado, estaban muy vinculadas "a los poderosos".

Acusó que eran "voraces y la única justificación que dan es que entregaban moches para tener esos contratos [para la venta de medicamentos al gobierno]. Es decir, tenían que sobornar a las autoridades. Nosotros ya no permitiremos los sobornos, y por eso se van a seguir comprando los medicamentos en México si dan precios justos y hay utilidades razonables". Pero "si no quieren así y van a querer sabotear para que no tengamos los medicamentos, los compramos en el extranjero. La salud del pueblo de México es primero. No van a faltar los medicamentos", subrayó.

En el hospital de Hecelchakán, Campeche, el Presidente también afirmó, en otro tema, que "llueva, truene o relampaguee" se va a construir el Tren Maya, ante los obstácu­los que los conservadores "están queriendo poner... soy especialista en carreras de obstáculos; además, soy perseverante, soy muy terco y va a haber Tren Maya", destacó.

Ante gente empapada por una tormenta, aprovechó para felicitar a los gobiernos de Yucatán y de Campeche por los avances en materia de seguridad, pero "no puedo decir lo mismo de mi estado natal [Tabasco], ni en el caso de Veracruz ni de Quintana Roo, sí en Chiapas y en Oaxaca".

Desde el arranque de su gira, el mandatario informó sobre la compra del primer cargamento de metotrexato, que ayer en la madrugada llegó al país, procedente de Francia.

Y explicó que su gobierno está enfrentando el problema de desabasto porque las tres empresas "ni producían los medicamentos, ni siquiera eran laboratorios, distribuidoras. Eso sí, con influencias, con agarraderas, muy vinculados a los poderosos", y pese a que tenían "acaparada la venta de medicinas", no había abasto suficiente.

“Ahora quisieron boicotear no entregando, no vendiendo la que se necesita para curar a los niños con cáncer y pensaban que nos iban a doblegar.... pero el gobierno no se va a dejar chantajear por nadie y se acaba la corrupción. ¡Me canso ganso!

"Por eso seguramente ustedes escuchan o ven en la televisión que hay desabasto, que los niños con cáncer no tienen medicamento", resaltó más tarde en Maxcanú.

En Muna, Yucatán, el Presidente se detuvo a jugar softball. "No era beisbol, sino softball, pero algo es algo", planteó en sus redes sociales.

(Tomado de La Jornada)