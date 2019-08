Cuba en Lima: Décimo segunda jornada oficial de los Panamericanos

El primer día de competencias en el Estadio de la Villa Deportiva Nacional trajo emociones a raudales con una Yaimé Pérez que fue todo coraje en el círculo de lanzamiento del disco. La noche de este martes quizás sea solo una especie de “aperitivo” de lo que nos deparan las horas de competencia, no solo en el óvalo de la VIDENA, sino también en el Coliseo Miguel Grau.

Allí, nuestros luchadores buscarán las primeras medallas para Cuba en este deporte. Asimismo, en Costa Verde estará nuestra estrella de la ruta Arlenis Sierra, en pos de consquistar su segunda medalla panamericana, esta vez en la prueba contrarreloj.

Los cubanos que compiten hoy:

🏃 Atletismo Leonel Suárez, Briander W. Rivero, Yorgelis Rodríguez y Adriana Rodríguez (preliminares-final); Roxana Gómez, Yoandys A. Lescay (semifinales); Juan M. Echevarría, Maykel D. Massó, Rose M. Almanza (finales)

🚴 Ciclismo de Ruta: Arlenis Sierra, Heidi Pradera y Pedro E. Portuondo (finales-contrarreloj)

🤺 Esgrima: Yamirka Rodríguez, Seily Mendoza,Hansel J. Rodríguez, Harold de la C. Rodríguez (clasificatoria-finales)

🤼 Lucha: Luis A. Orta, Ismael Borrero, Yosvanys Peña, Daniel Gregorich, Gabriel A. Rosillo (eliminatoria-final)

🏊 Natación: Elisbet Gámez, Lorena de los A. González, Lázaro Vergara, Andrea A. Becali y Armando Barrera (eliminatoria-final)

🥍 Pelota Vasca: Y.de la C.Medina-D.Darriba (clasificatoria); M. Moyet- E. Chacón y M. R. Viera-L.de la C. Felipe (octavos de final); Y. de la C. Medina-L. Castillo, Dariel Leiva; Y. M. Allué-Y. de la C. Rodríguez (semifinales) M. Moyet-E. Chacón (finales)

🚣 Remo: A. Carballosa- Yudeisy Rodríguez, C. A. Ajete-J. A. Rodríguez; Milena Venega; Y. Cobas-M. González-R. Ortíz-Y. Reyes (repechaje) Y. M. Uribarri-O. Pérez- E. Tamayo; Yudeisy Rodríguez; C. A. Ajete-J. A. Rodríguez; A. Oquendo-J. F. Patterson-R. Cardona-B. L. Guerra; Milena Venega y Y. Cobas-M. González-R. Ortíz -Y. Reyes (eliminatoria); Ángel Fournier (semifinales)

🎾 Ráquetbol: M. Moyet-E. Chacón (finales); M. R. Viera-L. de la C. Felipe (octavos de final)

🏹 Tiro con Arco: Hugo Y. Franco, Adrián A. Puentes, Juan C. Stevens, Elizabeth Rodríguez, Maydenia Sarduy, Karla T. Fals (clasificatoria); H. Y. Franco-A. M. Puentes-J. C. Stevens (cuartos de final-final); E. Rodríguez-M. Sarduy-K.T.Fals ((cuartos de final-final)

⛵️ Vela: Dennier Infante, Sanlay Castro, Lester L. Hernández y N. Manso-I.L.Manso (preliminares)