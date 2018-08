Sabor y Tradición: Costillas de cerdo asadas en cazuela con miel

Entre los platos que podemos confeccionar con el cerdo están las costillas, asadas en cazuela con miel y perfumadas con ron añejo, que le da un toque perfecto. Disfruto hacer este plato, porque me gusta mucho emplear la miel, al igual que las frutas, por ese sabor agridulce que le aporta a las comidas.

Me invitaron al Festival Sabor Barranquilla, evento que es coordinado por la Cruz Roja del Atlántico colombiano para rescatar fondos para la misma y donde participan el Gobierno, organizaciones no gubernamentales y empresarios del lugar, entre otros, y fue realizado en el espectacular recinto ferial Puerta de Oro donde se celebrarían los Juegos Centroamericanos de 2018.

En el evento participaron diferentes chef y cocineros profesionales de América del Norte, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, yo fui invitada, era la única cubana a participar. Mi presentación fue muy simple, no era dueña de un restaurante, ni chef. Me presenté como una simple ama de casa que cocina por amor y comparte sus recetas con esas amas de casa que tienen la tarea de alimentar a la familia.

Me fue un poco difícil al principio por el miedo escénico y me dio por conversar y compartir criterios sobre los valores de la familia a la hora de sentarse a la mesa. Cosa ya muy rara en estos días que corren, donde cada vez uno se siente más solo en la mesa a pesar que estemos sentados cuatro o cinco personas, pues las nuevas tecnologías así lo propician, y no es que esté en desacuerdo con el uso del teléfono celular, valoro y reconozco su utilidad, pero una señora contaba, mientras yo cocinaba y hablaba con el púbico, que se sentaba a la mesa y tanto la hija, como el yerno y sus nietos no dejaban el celular. Esto es algo que veo y escucho decir muy frecuente y nos debe poner alertas, pues hace falta la interrelación de la familia y más en estos momentos que corren.

Bueno, me gane el show, según amigos que presenciaban el encuentro. Todo estaba lleno y en el área de presentación podía haber unas trecientas personas, más la prensa y las cámaras de televisión. Fue muy bonita experiencia, pude compartir con los presentes y hasta hacer una pequeña degustación con ese maravilloso ron cubano que es el Santiago. ¿Qué plato presenté en Barranquilla? Este que ahora pongo a su consideración. Espero sea de su agrado.

Costillas de cerdo asadas en cazuela con miel

Ingredientes (4 servicios):

Doce costillas de cerdo, 1 cucharada de salsa de soya, 2 cucharadas de miel, 2 ruedas de piña, 6 dientes de ajo, 1 naranja agria o 4 cucharadas de vinagre, ½ taza de vino blanco o vino seco, 1 cucharadita de comino, tomillo, 1 línea ron añejo, sal y pimienta a gusto.

Preparación:

Limpie y macere los ajos. Limpie, lave y pique las costillas de tres en tres. Lave y pique las ruedas de piña en bastones. Lave y extráigale el zumo a la naranja agria.

Ponga a la candela una cacerola con las costillas, añádale la salsa de soya, la miel, la piña, los ajos, el zumo de naranja, el vino, el tomillo, el comino, la sal y cubra con agua hasta taparlo todo. Cocine a fuego mediano y dele vuelta a las costillas a cada rato hasta que se consuma el líquido y quede una salsa espesa. Bájelas, aromatícelas con el ron y déjela unos minutos en reposo antes de servirlas.

Sirva las costillas, viértale la salsa por encima. Acompáñelas con arroz blanco y ensalada.