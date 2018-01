Eclipse de Super Luna Azul el próximo 31 de enero

Aunque no soy especialista en Astronomía, siempre me ha gustado, estudiado y seguido esa Ciencia hermana de la Meteorología, por lo que se me ha ocurrido escribir esta publicación de algo interesante y sobre lo que muchos deben preguntarse al leer las noticias.

Este 31 de enero tendremos una Super Luna Azul y también un Eclipse de Luna. Ah, nadie espere que la Luna será azul (blue). Ahora les explico el porqué de la palabra.

Hay que empezar por definir qué es una Super Luna. Lo hizo por primera vez el astrónomo Richard Nolle en 1979 y ahora esa palabra se usa mucho. Es una Luna Nueva o Llena que ocurre cuando la Luna está en, o cerca, de su mayor aproximación a la Tierra en una órbita dada. Esa mayor o menor aproximación es que la Luna se encuentre no más lejos de 368 380 kilómetros de La Tierra, para que entonces sea considerada como una Super Luna.

Debido a su relativa proximidad a nuestro planeta, cuando ocurre una Super Luna, ésta aparece a simple vista como un poco más grande y brillante. En realidad, un 7 % más grande y un 30 % más brillante que el promedio.

Por otra parte, el término Azul, referido a la Luna (Blue Moon) no se refiere a que la Luna se torne azul, sino que así se nombra a la segunda Luna Llena que ocurre en un mes. La última Luna Llena fue el 1 de enero de este año, y tendremos otra el 31 de enero, así que ésta será, además de una Super Luna, una Luna Azul: una Super Luna Azul.

¿Y por qué Azul si no es azul? La confusión viene de que el término se originó en una antigua palabra del idioma inglés ¨blewe¨ que se pronunciaba igual, pero que quería decir “traidor”.

Eso era porque normalmente el año tiene 12 lunas llenas, una para cada mes, pero cuando hay dos lunas en un mismo mes, serían 13 lunas en el año, y entonces parecía como que esa decimotercera luna había “traicionado” el ciclo lunar. Como se pronunciaba igual, con el tiempo llegó a ser “blue”, la palabra inglesa para “azul”, sin ningún significado respecto al color.

Sin embargo, dos lunas llenas en un mes, aunque raro, no lo es demasiado; aproximadamente ocurre una vez cada tres años. De ahí que en la lengua inglesa hay una frase “once in a blue moon”, para calificar algo que no ocurre muy a menudo.

Ahora bien, tendremos este 31 de enero un Eclipse de Luna, una Super Luna Azul en eclipse, algo bien raro.

Las super lunas en eclipse no son muy raras. Sin embargo, un eclipse de una Super Luna Azul, sí lo es, y esta es la trascendencia del próximo eclipse. Un eclipse total de una Super Luna Azul no ocurre desde hace 152 años. El último fue el 31 de marzo de 1866.

El eclipse total no se verá en América, salvo en Hawái, Alaska y el noroeste de Canadá. Pero sí se observará en la mayor parte de este continente como un eclipse parcial de Luna.

Para Cuba y la costa oriental de los EE.UU se verá poco antes del amanecer y será interrumpido por la puesta de la Luna en el horizonte. Por ello, sólo se observará una pequeña porción de la Luna eclipsada.

Para La Habana, el eclipse parcial durará 1 hora, 17 minutos y 43 segundos; la fase penumbral comenzará el 31 de enero a las 5:51:13, mientras que el eclipse parcial comenzará a las 6:48:27; el máximo ocurrirá a las 7:05:10 y la Luna se pondrá a las 7:08:56. El pronóstico del tiempo a esa hora para La Habana señala cielo parcialmente nublado, así que habrá oportunidad de observarlo, aunque sea por breve tiempo.

Una buena información para cualquier parte del mundo puede encontrarse en el sitio: www.timeandday.com.