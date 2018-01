Carlos Martí: “Fue un partido digno de un play off”

Luego de dos victorias consecutivas, la remontada de Granma ante Las Tunas parece posible. Solo dos equipos han logrado ganar una final luego de comenzar con par de reveces: Santiago de Cuba e Industriales ¿Los Alazanes igualarán la hazaña de estos dos históricos? ¿Las Tunas retomará el ritmo ganador y sumará un nuevo campeón al béisbol cubano?

El play off regresará obligatoriamente al Julio Antonio Mella y el partido de mañana, último en el Mártires de Barbados, será clave. Si gana Granma, irá a Las Tunas con la moral en el cielo, si los Leñadores alcanzan la victoria enfriarán al rival e irán a su estadio a buscar un triunfo en dos encuentros.

De momento debemos esperar y analizar lo sucedido. Para ello, los protagonistas de ambos conjuntos ofrecieron declaraciones a la prensa al finalizar el partido.

Opiniones de Carlos Martí:

Análisis del encuentro: Fue un partido digno de un play off con dos equipos que se entregaron al máximo. En el octavo inning ellos tuvieron algunas imprecisiones a la defensa, Carlos Benítez conectó un hit importante y Roel Santos inició la agresividad.

Lanzadores: Lázaro Blanco tuvo una noche muy buena, hizo un gran pitcheo. Luis Ángel Gómez estuvo muy bien. Pero el béisbol es así: uno de los dos tiene que ganar y nos tocó la victoria a nosotros.

Siete triunfos consecutivas como local: Esta plaza (el estadio Mártires de Barbados) apoya bastante al equipo, es fiel durante los nueve innings. La afición responde y eso motiva a los atletas. Los peloteros y el público tienen química.

Iniciar el noveno con Raidel Martínez: Leandro Martínez venía con la estrategia de sacarle out a Jorge Yhonson en el octavo. En definitiva se acabó la entrada y Yhonson no bateó. Analizamos con Yulexis La Rosa cómo estaba Leandro para el noveno. La Rosa me aconsejó dejarlo para que sacara uno o dos out. Efectivamente, sacó un out y luego le dieron hit. Cuando la situación se fue complicando decidimos sacar a Raidel para obtener el último out. Esa estrategia generalmente la conciliamos con el receptor y los jugadores de cuadro porque ellos están allá adentro. Leandro parecía que estaba en su velocidad normal, pero en el noveno le dieron dos hit consecutivos y lo quitamos.

Cuánto ha influido la decisión de introducir a Lázaro Cedeño y colocar a Alfredo Despaigne en el jardín izquierdo: Alfredo Despaigne es un ejemplo en el béisbol cubano. Todos saben el contrato que tiene Despaigne, si fuera un atleta que no pensara en su provincia no tuviera la entra que tiene. Él fue quien nos pidió jugar en el jardín para poder sacar a Cedeño de desigando, quien ha respondido. No obstante, Despaigne no está muy bien físicamente porque lleva más de un año sin jugar a la defensa. Aunque él me dijo que si hacía falta, mañana juega en el left otra vez.

El abridor del encuentro y el primer bate de Granma acompañaron al DT Carlos Martí en la sala de prensa. Blanco habló sobre los lanzamientos que utilizó en el choque y los ajustes que hizo para mejorar en esta salida. Por su parte, Roel explicó la influencia que ha tenido en él jugar en Japón y cómo se enfoca en animar a sus compañeros para fabricar carreras.

Lázaro Blanco: Llegué al estadio concentrado en el trabajo que tenía que hacer. No tuve una buena salida. Me enfoqué en el control y el primer out de cada entrada. Observé que en los partido anteriores ellos venían a batear los lanzamientos, por eso me ajusté. Trabajé mucho con mi sinker, tenía la slider rápida y un buen split que fue lo que más utilicé hoy.

Roel Santos: Ahora mismo me siento en una muy buena forma física gracia a los preparadores que tengo. Estoy enfocado en como primer bate ser el motor impulsor del equipo. En cada acción del partido intento dar lo mejor de mí para que mis compañeros se motiven y producir carreras. Jugar en Japón me ha dado más confianza, he aprendido mucho. Creo que la clave de mis resultados es que todos los días sigo aprendiendo un poquito más de beísbol y me enfoco en hacer mi trabajo. Lo importante es que el pueblo difruete lo que uno es capaz de hacer.

Box Score del cuarto partido de la final

Mártires de Barbados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E LTU Las Tunas 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 14 3 GRA Granma 0 0 1 0 0 0 0 3 - 4 8 1 G: Leandro Martínez (1-0)

P: José A. García (2-1)

Js: Raidel Martínez (1)