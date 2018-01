Carlos Martí: “En un play off no puede haber estrategia de pitcheo”

En representación de Las Tunas, también hablaron el inicialista Rafael Viñales, quien parece estar recuperado a la ofensiva, y el relevista Ángel Sánchez que dominó a los Alazanes durante cinco entradas, con igual cantidad de indiscutibles.

Rafael Viñales: Tuve un comienzo un poco deficiente en los play off, pero me estuve preparando técnicamente, dejando llegar la pelota encima del home y pegándole para el centro del terreno. Estaba intentado conectar demasiado hasta mi mano. Conversé con Danel Castro y Joan Carlos Pedroso, quienes me aconsejaron. Nunca estuve preocupado porque sabía que tenía que ajustarme a la ofensiva. El equipo se está viendo mucho mejor al bate. Mañana hay que salir a batallar, olvidarse del partido de hoy y buscar la victoria que tanto merece el pueblo de Las Tunas.

Ángel Sánchez: Siempre estoy listo para cuando me necesite el profesor. Hoy salí a cumplir el roll que me tocaba con un eficiente control. Puede caminar cinco innings y en genera contra Granma me he sentido con mucha confianza, que es lo que me ha dado los buenos resultados.