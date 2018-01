Un Facebook sin noticias

Si Facebook deja de poner las noticias frente a los lectores, ¿se molestarán los lectores en ir a buscarlas?

Di una charla en Studio 20 de NYU el mes pasado, fue una revisión del año en innovación periodística. Lo he hecho en la graduación del programa cada uno de los últimos cuatro años. Es una buena oportunidad para mirar hacia atrás en los últimos 12 meses y ver qué importaba.

Encabecé la primera sección de mi charla “Nuestros amigos de Northern California Overlords” y pasamos por algunos de los altibajos de las relaciones de Facebook con el negocio de las noticias: La evolución de noticias falsas en Facebook, la disminución constante del tráfico de Facebook a los principales sitios de noticias, el “experimento” en el que Facebook decidió dedicarse al ecosistema del periodismo en seis países, cada uno con su propia historia relativamente reciente de guerra civil, dictadura o simplemente democracia frágil, enviando la mayoría de las noticias del News Feed.

La última diapositiva de esa sección fue solo una frase: Creo que Facebook desea no estar en el negocio de las noticias.

Eso se sintió al menos un poco controvertido en ese momento. La gente olvida que el “News Feed” originalmente no estaba destinado a ser sobre noticias, al menos como lo definen los editores. Facebook (y su compañero de Instagram) hoy tienen literalmente billones de personas creando contenido, cosas que sus amigos quieren ver o leer, gratis;

Mientras tanto, las noticias reales eran solo una molestia tras otra: Editores quejándose de dinero, los conservadores se quejan de los prejuicios, sus propios empleados se quejan de elegir a Donald Trump. Facebook se había convertido en el mayor distribuidor individual de atención humana en la historia del mundo, y parecía que el periodismo producido profesionalmente era casi más problemático que su valor.

Empezaste a ver esto en 2015, cuando Facebook anunció que aumentaría el contenido de amigos y familiares sobre el contenido de las páginas de Facebook, como las organizaciones de noticias. En 2016, un conjunto recientemente proclamado de “News Feed Values” enfatizó que “los amigos y la familia son lo primero”.

En 2017, Mark Zuckerberg gastó una gran cantidad de energía hablando sobre el papel de Facebook en la construcción de comunidades, escribiendo que “quiero enfatizar que La gran mayoría de las conversaciones en Facebook son sociales, no ideológicas. Son amigos que comparten bromas y familias que se mantienen en contacto a través de las ciudades”.

Y si el mensaje no estaba claro, ahora debería ser lo suficientemente evidente. El jueves por la noche, Facebook anunció que estaba “acercando a las personas” al disminuir el contenido de los editores en comparación con sus amigos y familiares. “Dado que el espacio en News Feed es limitado, mostrar más publicaciones de amigos y familiares y actualizaciones que despiertan la conversación significa que mostraremos menos contenido público, incluidos videos y otras publicaciones de editoriales o empresas”, escribió el director de News Feed, Adam Mosseri.

Zuckerberg también dejó en claro: “En el mejor de los casos, Facebook siempre se ha centrado en las conexiones personales. Al enfocarnos en acercar a las personas, ya sea con familiares y amigos, o en momentos importantes en el mundo, podemos ayudar a asegurarnos de que Facebook tenga un tiempo bien empleado”.

Tanto para los editores que han llegado a depender del tráfico de Facebook, que para algunos que todavía manejan la mayor parte de su tráfico; como para muchos otros: esta es una noticia horrible. Es especialmente malo para aquellos que han hecho un “pivote para el video” (que siempre fue realmente un pivote para Facebook), rezando para que alguna alquimia pronto convirtiera una gran cantidad de vistas de video autodidacta en dinero.

Entonces, ¿cuál será el impacto del mayor distribuidor de noticias en tiempo real en el mundo si decide que ya no está tanto en las noticias? Con la advertencia de que realmente no sabemos cuál será la escala del impacto, ¿se trata de un ajuste del 5 por ciento o una catástrofe del 50 por ciento? Aquí hay algunos pensamientos.

– Estas son mejores noticias para las marcas de noticias tradicionales que para las digitales. A regañadientes, la mayoría de los diarios estadounidenses de cualquier tamaño se han dado cuenta de que necesitarán obtener más dinero de los lectores, en forma de suscripciones o membresías, que de los anunciantes.

Google y Facebook ya se han comido la industria de la publicidad digital; ahora Facebook incluso dejará de proporcionar muchas de las vistas de página tristes que desencadenan el triste anuncio de visualización remanente.

Tenga en cuenta que esto no quiere decir que este cambio sea bueno para los periódicos. Oh, no lo es. Pero los mejores de ellos tienen la combinación de marcas establecidas, contenido distintivo y modelos pagos que les otorgan una ventaja comparativa sobre los nativos digitales a granel de interés general.

La mudanza de Facebook se acelerará sustancialmente. Hay muchos editores digitales que buscan otra ronda de financiación de riesgo en este momento y se enfrentarán a un conjunto de preguntas aún más escépticas sobre sus lanzamientos.

¿Muchos usuarios de Facebook incluso se perderán las noticias que han desaparecido de su feed? No sabemos exactamente cuán grande será el impacto que esto tendrá en los editores. Pero digamos que el 30 por ciento de las noticias que la gente ve actualmente en Facebook desaparece. (Muchos editores en la prueba de seis países vieron disminuciones de alrededor del 60 por ciento, pero ese fue un cambio más extremo de lo que Facebook acaba de anunciar).

¿Cuántas personas lo notarán, o lo extrañarán?

Como nuestro Shan Wang descubrió al encuestar a cientos de usuarios de Facebook, la mayoría ya ve una cantidad muy limitada de periodismo en News Feed. Alrededor del 75 por ciento de los usuarios informaron haber visto solo una noticia en sus 10 principales publicaciones de Noticias, o ninguna en absoluto.

(Aparte: ¿es usted periodista o conoce a muchos periodistas? Si ve muchas noticias en su News Feed, tenga en cuenta que es raro y que su experiencia en Facebook es poco probable que sea similar a la de sus 2 mil millones de usuarios. Los periodistas pueden tener un verdadero punto ciego en las redes sociales porque combinan, por ejemplo, Twitter Media con el Everyone Else´s Twitter).

Mi fuerte sospecha es que la abrumadora mayoría de los usuarios apenas notarán una diferencia, y que una mayoría aún más abrumadora no hará nada para cambiar sus hábitos de noticias fuera de Facebook para así compensar la pérdida. Las personas que confiaban en los caprichos de Facebook News Feed para obtener sus noticias nunca fueron buenos candidatos para convertirse en consumidores de noticias asertivos, progresistas y que pagaban dinero. Eran la instancia de esa famosa frase de una vieja historia de Brian Stelter: si las noticias son tan importantes, me encontrarán. Si las noticias dejan de encontrarlos, dudo que muchos vayan tras ellas.

No creo que los editores o los periodistas hayan interiorizado el grado en que, para la mayoría de las personas, el contenido de amigos y familiares es un sustituto perfectamente aceptado y excelente de las noticias tradicionales. Como dijo Horace Greeley en 1860, describiendo lo que debería ser un buen periódico local, “el tema de mayor interés para un ser humano común es él mismo; al lado de eso, él está más preocupado por sus vecinos. Asia y las islas Tongo tienen un largo camino después de estos en su opinión… No permita que se organice una nueva iglesia, o se agreguen nuevos miembros a uno ya existente, que se venda una granja, se levante una casa nueva, se establezca una fábrica movimiento, una tienda se abra, ni nada de interés para una docena de familias, sin tener el hecho debidamente registrado en sus columnas. Si un agricultor corta un árbol grande, o cultiva una remolacha gigantesca, o cosecha una producción abundante de trigo o maíz, exponga el hecho de la manera más concisa y excepcional posible”.

Facebook hace un muy buen trabajo con eso.

El consumo de noticias antes de Internet se basaba en los hábitos cotidianos: leer el periódico en la mesa del desayuno y mirar a Tom Brokaw todas las noches. Era de duración determinada (eventualmente llegas al final del documento, o aparece Wheel of Fortune); fue ritualizado; se construyó en torno a la tenue superposición entre los intereses individuales de un ciudadano y la economía de la producción y distribución de los medios masivos. La web, el teléfono móvil y especialmente las redes sociales rompieron esos rituales e hicieron de las noticias algo que se coló en tu vida de manera irregular. ¿La pérdida de Facebook creará espacio para que se creen nuevos rituales?

Si tuviera que adivinar el tipo de formatos que pueden impulsar esto, preferiría aquellos que tienen algún atisbo de ritual sobre ellos, ya sea porque los usuarios se suscriben a ellos (podcasts, boletines electrónicos), porque otorgan permiso para ser interrumpidos por ellos (notificaciones push), o porque están estrechamente entrelazados en plataformas de tecnología a las que los usuarios todavía están profundamente conectados (como Apple News en iPhones).

Pero, en general, creo que es más probable que este cambio genere cambios importantes en la estrategia por parte de los editores, que cambios en el consumo por parte del público.

– ¿Qué efecto tendrá este cambio en las noticias que permanecen en Facebook? Cualquier cambio de política de Facebook inspira visiones apocalípticas en los directores de los editores, pero la realidad es esta: al menos algunos contenidos compartidos por los editores aparecerán en los canales de noticias de las personas. Y los amigos y la familia aún pueden compartir noticias que quieran. Entonces, ¿cómo se cambiará ese remanente, en todo caso?

Mosseri y Zuckerberg señalan que las noticias se llevarán a cabo de acuerdo con un estándar ajustado, ya sea que esas historias generen participación del usuario. En otras palabras, si la gente toca o no un pequeño icono de pulgar o un pequeño bocadillo de diálogo debajo del título. Zuckerberg (enfatiza el mío):

La investigación muestra que cuando usamos las redes sociales para conectarnos con las personas que nos importan, puede ser beneficioso para nuestro bienestar. Podemos sentirnos más conectados y menos solos, y eso se correlaciona con medidas de felicidad y salud a largo plazo. Por otro lado, leer pasivamente artículos o ver videos, incluso si son de entretenimiento o informativos, puede que no sea tan bueno. Sobre la base de esto, estamos haciendo un cambio importante en cómo construimos Facebook. Estoy cambiando el objetivo que le doy a nuestros equipos de productores, de concentrarse en ayudar a las personas a encontrar contenido relevante a ayudarlas a tener interacciones sociales más significativas. A medida que avancemos, se verá menos contenido público, como publicaciones de empresas, marcas y medios. Y el contenido público que usted ve más, se mantendrá en el mismo estándar: debe alentar las interacciones significativas entre las personas. Por ejemplo, hay muchas comunidades muy unidas alrededor de programas de televisión y equipos deportivos. Hemos visto a personas interactuar mucho más en torno a videos en vivo que con respecto a los grabados. Algunas noticias ayudan a iniciar conversaciones sobre temas importantes. Pero con demasiada frecuencia hoy, ver videos, leer noticias u obtener una actualización de la página es solo una experiencia pasiva.

La optimización de su propia definición de compromiso ha sido, por supuesto, el núcleo del modelo de Facebook durante años. Pero seguro es algo para ver leer o ver las noticias descritas como malas para nuestra salud.

Leer, escuchar o mirar información ha sido el núcleo de la transmisión del conocimiento humano durante milenios, literalmente. De alguna manera sobrevivimos.

La idea de que el valor de una noticia se define por los “me gusta” y los comentarios, es en realidad, una declaración profundamente ideológica.

Una denuncia de pasividad por parte de la compañía que, tanto como cualquiera, nos ha dejado mirando zombis en nuestros teléfonos todo el día es más que un poco rico. Un periódico no estaba definido por la cantidad de cartas a los editores que recibía; un libro no estaba definido por la cantidad de notas garabateadas en los márgenes.

Y, en un nivel más práctico, parece alentar precisamente el tipo de noticias (y “noticias”) que generan una respuesta emocional en sus lectores: el mismo camino hacia la audiencia que las páginas hiperpartidarias de Facebook han utilizado en los últimos años para distribuir desinformación. Esas páginas sin duda darán un golpe con esta nueva política de Facebook, pero sus métodos están recibiendo un impulso.

El mes pasado, ejecutamos este artículo de Rasmus Kleis Nielsen, como parte de nuestro paquete anual de Predicciones para el Periodismo.

Me temo que 2018 será el año en que veamos una gran plataforma decidir que las noticias simplemente no valen la pena y pasar a (1) reducir el rol de las noticias y separarlas sistemáticamente de otros contenidos y (2) reducir el número de organizaciones de noticias que pueden publicar en la plataforma, controlando estrictamente quién tiene la oportunidad… Para aquellos que ven la relación entre plataformas y editores como un juego de suma cero, tener una plataforma como Facebook o YouTube alejándose de las noticias puede parecer una victoria… Este es el futuro escenario de Snapchat al que nos podemos enfrentar, pero en mi opinión no deberíamos aspirar a uno… Parafraseando la posición de James Madison sobre la revoltosa y a menudo salvajemente inexacta y partidista prensa de la temprana república estadounidense, podríamos decir que existe cierto grado de abuso que es inseparable del uso correcto de todo, y en ningún caso es más cierto que en el de plataformas abiertas. Espero que los esfuerzos para combatir ese abuso no impliquen reducir y restringir sistemáticamente el papel de las noticias.

(Tomado de NiemanLab. Traducción Cubadebate)