Las novedades de Facebook pueden impulsar las noticias falsas

Una mañana de octubre, los editores de Página Siete, el tercer sitio de noticias más grande de Bolivia, se dieron cuenta de que las visitas provenientes de Facebook estaban cayendo en picada.

La publicación hace poco había sido afectada por ciberataques y los editores temieron que estuviera siendo blanco de ciberatacantes leales al gobierno del presidente Evo Morales.

Sin embargo, no era culpa del gobierno, sino de Facebook. La empresa de Silicon Valley estaba probando una nueva versión de su muy popular sección de noticias y había eliminado los sitios noticiosos profesionales del contenido que la gente normalmente ve para relegarlos a una nueva sección de Facebook llamada Explorar (Explore, en las versiones en inglés). Le gustara o no, Bolivia se había convertido en un conejillo de indias en la búsqueda continua de reinvención de la empresa.

Mientras Facebook actualiza y modifica su servicio para mantener a los usuarios pegados a sus pantallas, países como Bolivia son campos de prueba ideales gracias al creciente número de habitantes con conocimientos de internet. No obstante, estos cambios pueden tener consecuencias significativas, como limitar la audiencia de fuentes noticiosas no gubernamentales y —sorprendentemente— amplificar el impacto de historias inventadas y sensacionalistas.

El jueves, Facebook anunció planes de hacer cambios similares a su sección de Noticias en todo el mundo. La empresa dijo que estaba intentando aumentar la “interacción significativa” en su sitio al atraer la atención hacia el contenido de familiares y amigos mientras le quitaba énfasis al contenido de marcas y editores, incluido Cubadebate.

Los cambios están teniendo efecto mientras la empresa se encuentra en medio de un debate en torno a su papel en la divulgación de noticias falsas y la desinformación destinada a influenciar las elecciones en Estados Unidos y otros países.

Facebook dijo que estas modificaciones a la sección de noticias no fueron idénticas a las que se presentaron en otoño en seis países a través de su programa Explore, pero que ambas alteraciones les dan preferencia a las publicaciones de amigos y familiares por encima de sitios noticiosos profesionales. Lo que sucedió en esos países ilustra las consecuencias involuntarias de un cambio como ese en un servicio en línea que ahora tiene un alcance global de más de dos mil millones de personas cada mes.

En Eslovaquia, donde los nacionalistas de derecha se quedaron con casi el diez por ciento del parlamento en 2016, los editores dijeron que los cambios de hecho ayudaron a promover noticias falsas. Las organizaciones noticiosas oficiales se vieron obligadas a gastar dinero para tener un lugar en la sección de Noticias y ahora depende de los usuarios compartir la información.

“La gente generalmente no comparte historias aburridas con hechos aburridos”, dijo Filip Struharik, el editor de redes sociales de Denník N, un sitio de noticias eslovaco por suscripción que vio una caída del 30 por ciento en el tráfico proveniente de Facebook después de los cambios. Struharik, quien ha estado catalogando los efectos de Facebook Explorar a través de un registro mensual, ha notado un aumento constante de visitas a sitios que publican noticias falsas o sensacionalistas.

Un artículo noticioso falaz que se divulgó en diciembre ilustra el problema, dijo Struharik. La historia afirmaba que un hombre musulmán le había agradecido a un buen samaritano por regresarle su cartera perdida, y le había advertido sobre un ataque terrorista que estaba planeado para ejecutarse en un mercado navideño.

La historia inventada circuló tanto que la policía local emitió una declaración en la que la desmentía. Sin embargo, cuando la policía publicó la advertencia en Facebook, se encontraron con que su mensaje —a diferencia de la noticia falsa que buscaban combatir— ya no podía aparecer en la sección de Noticias porque provenía de una cuenta oficial.

Facebook explicó sus metas para el programa Explore en Eslovaquia, Sri Lanka, Camboya, Bolivia, Guatemala y Serbia mediante una publicación en su blog en octubre.

“La meta de esta prueba es entender si la gente prefiere tener lugares separados para contenido personal y público”, escribió Adam Mosseri, dirigente de la sección de Noticias de Facebook. “No hay un plan actual para llevar a cabo los cambios más allá de estos países de prueba”.

La empresa no respondió a una lista de preguntas acerca del programa Explore, pero Mosseri dijo en una declaración el viernes que la empresa se tomaba en serio su papel como “plataforma global de información”.

“Tenemos una responsabilidad para con la gente que lee, ve y comparte noticias en Facebook, y cada prueba se hace con esa responsabilidad en mente”, comentó.

El impacto de los cambios a la sección de noticias también se sintió en Camboya. Meses después de comenzado el experimento (Facebook no ha dicho cuándo terminará), los camboyanos aún no saben dónde encontrar noticias de fuentes confiables y establecidas en Facebook, dijo Stuart White, editor de The Phnom Penh Post, un diario de habla inglesa.

La mitad de las visitas de Página Siete provenía de las redes sociales, y el mayor porcentaje era de Facebook, dijo. Desde que se introdujo Explorar, el total de visitas al sitio ha caído 20 por ciento.

La pérdida de visitantes de Facebook fue muy visible en octubre, y Rodolfo Huallpa, el editor web, pudo comunicarse con la red social solo a través de un formulario de atención al cliente. Recibió una respuesta automática.

Después de que otros medios se quejaron, Facebook finalmente emitió un comunicado en un blog en español donde explicó la sección Explorar y las pruebas que se están haciendo en Bolivia y otros países. Sin embargo, no ofreció un medio para contactar a la empresa, dijo Huallpa.

“No podemos hablar con Zuckerberg, ni siquiera podemos hablar con un representante de atención al cliente”, dijo Isabel Mercado, la editora de Página Siete, en referencia al director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg.

(Tomado de NY Times)