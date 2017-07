Un chícharo matemático y dos caramelitos

Para no desencantar a quienes me retan a poner acertijos matemáticos de alto calibre, aquí va uno de estos. Y para no pecar de elitista, les planteo dos en que todos podrán ejercitar el intelecto, sin sufrir de siomates.

I

Hallar, con demostración, el mayor número que sea el producto de números enteros positivos cuya suma sea igual a 1976. En mi respuesta se enterarán de un interesante testimonio, que acaba de cumplir 40 años.

Expresado en notación matemática sería así:

II

Si una tela de araña crece el doble de su tamaño cada día, y el día 20 cubre todo el agujero, qué día hubo de cubrir la mitad de dicho agujero

III

Y para ejercitar el pensamiento literario, les propongo dar una interpretación creativa a la siguiente oración del gran poeta cubano Eliseo Diego, que es utilizada muy frecuentemente en Radio Enciclopedia:

“Y no es por azar que nacemos en un sitio y no en otro, sino para dar testimonio”.

¡Manos y mente a la obra!