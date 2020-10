Criados por Ridley Scott

En una encuesta realizada por el sitio Popular Mechanics a decenas de científicos e ingenieros reconocidos, estos eligieron sus diez mejores películas de ciencia ficción en la historia del cine. De la amplia gama de directores, solo uno fue escogido por partida doble: el británico Ridley Scott, creador de “Alien, el octavo pasajero” y “Blade Runner”. Para los amantes de este género que pasen de los 30, quizás no sea una sorpresa, aunque los más jóvenes tengan otra opinión tras un milenio marcado por el fenómeno “Matrix” y las nuevas adiciones de la saga “Star Wars”. Les recuerdo, sin embargo, que no todos los filmes de las hermanas Wachowski fueron acogidos con igual entusiasmo y George Lucas, de las tres primeras historias de caballeros jedi que se consideran grandes clásicos, solo estuvo al frente de las cámaras en una.

Lo cierto es que el terror de lo desconocido y las implicaciones ético-tecnológicas de la inteligencia artificial, obsesiones invariables de dicho realizador en sus filmes más notorios, han cautivado a más de una generación. Incluso a aquellas que no son amantes de la ciencia ficción. Scott es además el creador de otras producciones memorables como el clásico “Thelma y Louise”, la oscarizada “Gladiador” y la más reciente “El marciano”. De ahí que, aunque todos sus proyectos no hayan tenido éxito en la crítica o el público, nunca pasan desapercibidos.

En este año nos trae bajo el auspicio de la cadena HBO la serie “Criados por lobos” (Raised by wolves). Aunque nada más se encargó de dirigir los primeros dos capítulos, se mantiene como productor ejecutivo y director artístico, con Aaron Guzikowski (“Prisioneros”) en el guion y creador de la historieta. La trama, aparentemente sencilla, es solo la punta de un iceberg gigantesco: dos androides que responden al nombre de Padre (Abubakar Salim) y Madre (Amanda Collin), pertenecientes al bando de los Ateos, llegan a un planeta despoblado para concebir de manera artificial a un grupo de niños. Su misión, asegurarse que crezcan e inicien una civilización desde cero, libre de los fanatismos y conflictos que destruyeron la Tierra. Pero con ese mismo fin aterrizarán en el lugar años después la nave con los sobrevivientes de los Mitraicos, la facción opuesta.

Una vez más, Scott nos entrega su visión de un futuro sombrío, los resultados de las guerras por venir en los que juegan un papel cada vez más importante sus más perfectas creaciones: los androides. Si bien en “Blade Runner” se comienza a avizorar la rebelión de esta especie y en las secuelas de “Alien” su manifiesta capacidad de no seguir más las órdenes humanas, en “Raised by wolves” apreciamos una autonomía total, con espacio incluso para la improvisación y desarrollo de sentimientos bien definidos. Aquí deslumbra la actriz danesa Amanda Collin, pues en el personaje de Madre combina una variedad de actitudes que va desde la figura tierna y maternal hasta la terrible Nigromante que con su grito entre banshee y sirena, destroza todo lo que alcanza. Es un maravilloso espectáculo que echa por tierra lo que conocíamos sobre el comportamiento de estos seres. Similar a la Ava de “Ex Machina” pero con poderes casi ilimitados y propósitos altruistas.

La interacción hombre-androide y el papel preponderante que puede jugar este último en la aniquilación o preservación de la raza humana se revelan como unas de las obsesiones del director británico. Prueba de ello es que les concede a los de inteligencia artificial más empatía a los ojos del espectador, mientras que a los de carne y hueso, unos caracteres que van desde la exacerbada idolatría hasta disposición de matar sin remordimientos de ningún tipo. Se refuerza así otra de las hipótesis que propone Scott en sus filmes del género: la duda sobre la existencia del alma, y si es posible encontrarla en estas creaciones sintéticas.

Uno de los conflictos expuestos en la serie gira en torno a las diferencias religiosas y las trágicas consecuencias que pagó el planeta Tierra, un guiño del realizador británico a las guerras de exterminio en nombre de la fe. Si conocemos que el director se ha autoproclamado ateo más de una vez en las entrevistas, se puede comprender por qué dicho bando goza de más simpatía en su representación. Nunca progresaremos a menos que resistan el impulso de buscar consuelo en la fantasía. Así educa Madre a los pequeños en el afán por creer solo en el poder de la ciencia. La misma pareja de guerreros Ateos que suplantan las identidades de los Mitraicos, demuestran también ser mejores padres para Paul que los que la naturaleza le deparó.

Los seguidores de la ideología antigua, por otro lado, son pintados como belicistas y creadores de las armas de destrucción (Nigromantes) que aceleraron la extinción de la raza humana. Con trajes similares a los caballeros templarios, los Mitraicos acusan los rezagos fanatizados de su fe y la agresividad para el que no la comparta. Sin embargo, si algo tiene de relevante Scott, es su capacidad para sorprender, para rechazar los presupuestos absolutos. Partidario también de la teoría de un ente superior desconocido como creador de la vida en el planeta (hipótesis que maneja una de sus variantes en “Prometheus”), el realizador nos va demostrando que, con el curso de la serie, ambos bandos tendrán más cosas en común de las que imaginan. No solo los monstruos no lo son tanto, sino que los héroes Ateos cada vez tendrán más dudas sobre la firmeza de la realidad que les circunda.

Aquí también juegan un papel importante los niños, entre los que destacan las actuaciones de Winta McGrath (Campion) y Felix Jamieson (Paul). Los pequeños simbolizan la mediación entre las creencias de sus mayores y tratan de superar los errores cometidos bajo el supremo anhelo de una familia feliz. También exponen otro tema polémico como el concepto de la maternidad. El androide femenino cumple tan obsesivamente el rol para el que fue programada que todas las demás mujeres palidecen en comparación. ¿Es menos madre la que no puede engendrar un hijo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para protegerlo? Por supuesto, la sorpresa que llegó en los últimos capítulos respecto a la nueva condición de la protagonista, no era tal si se tiene en cuenta que ya el realizador había planteado la posibilidad en “Blade Runner 2049”, secuela en la que intervino como productor ejecutivo.

La serie también cuenta con varias referencias a la cultura grecolatina. Semejante a Rómulo y Remo, los gemelos fundadores de Roma que fueron criados por una loba, los niños que protege Madre se sienten tan atemorizados como agradecidos de la protección que esta les otorga. Aprenden a reconocer en los androides sentimientos filiales constantes que ningún humano ha podido brindarles y la necesidad de crear un mundo renovado. En otra escena, el personaje principal se hace llamar Lamia ante los invasores Mitraicos, como la reina que, por ser amada por Zeus, vio morir sus hijos a manos de Hera. Ante la pena se transforma en monstruo y como fue condenada a no cerrar los ojos para ver siempre la imagen de sus retoños asesinados, el antiguo amante le concede la piedad de poder sacárselos y descansar.

En todo momento se evidencia la influencia de Ridley Scott en la narrativa. El planeta Keppler 22b (que existe realmente y se cree habitable) tiene muchos puntos en común con aquel también árido y aterrador encontrado por la tripulación del “Prometheus”. La muerte o desmembramiento de los androides sigue siendo dramática y acompañada del familiar líquido lechoso. Para acompañar los hechos, una banda sonora conformada por sonidos corales y ecos que contribuyen a lograr ese ambiente enigmático tan propio de las realizaciones del director británico. Asimismo, la melodía de presentación en la voz de la sueca Mariam Wallentin, recuerda en varios aspectos a la fascinante Lisa Gerrard de “Gladiador”.

Aunque algunos diálogos puedan parecer lentos y asome la decepción de aquel que esperaba fastuosas batallas espaciales o xenomorfos[1] listos para matar, la serie merece la atención tanto de los amantes como de los detractores del género. No solo por la novedad de su propuesta, los increíbles personajes y los conflictos morales que esgrime, sino además por erigirse como la más reciente historia de uno de los mejores directores de ciencia ficción de todos los tiempos. Pero esta vez, el enemigo no es el monstruo desconocido. Son los prejuicios, la ambición sin límites, la intolerancia con lo diferente, la incapacidad reconocida del hombre para vivir en paz.

[1] Criatura extraterrestre de la saga “Alien”.

Ficha técnica

Título: Raised by Wolves

Año: 2020

País: Estados Unidos

Duración: 45 min.

Dirección: Aaron Guzikowski (Creador), Ridley Scott, Alex Gabassi, Luke Scott, James Hawes.

Guion: Aaron Guzikowski.

Género: Serie de TV. Ciencia ficción. Drama | Robots

Reparto: Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Travis Fimmel, Ethan Hazzard, Felix Jamieson, Niamh Algar, Aasiya Shah, Ivy Wong, Loulou Taylor, Jenna Upton, Garth Breytenbach, Daniel Lasker, Jordan Loughton, Shoko Yoshimura, Carel Nel, Matías Varela, Litha Bam, Clayton Evertson, Cosmo Jarvis, Munro Lennon-Ritchie, Steve Wall, Clyde Berning, Bronte Carmichael, Jack Hawkins, Joe Vaz, Brashaad Mayweather, Tanya van Graan, Anlia van Rensburg, Brett Williams, Danie Janse Van Rensburg, DeVille Vannik.

Productora: Distribuida por HBO Max. Film Afrika Worldwide, Lit Entertainment Group, Scott Free Productions, Studio T.

En Picta