Embarazadas, alertas en medio de la pandemia

Leslie estudia Comunicación Social en la Universidad de La Habana. Isabel imparte clases de teatro en el Instituto Superior de Arte. Claudia es una de las profesoras tras la compañía infantil La Colmenita. Sin embargo, en tiempos de pandemia, ellas se quedan en casa. Tienen algo en común: están embarazadas. Como muchas otras, lidian con las diversas consecuencias del virus que se extiende por el mundo. No están enfermas, pero la COVID-19 agrega ansiedades a una etapa que exige cuidados específicos.

El nuevo coronavirus afecta a mujeres y hombres de manera distinta. Estadísticas preliminares muestran que, aunque ambos sexos se contagian por igual, ellos tienen una tasa de mortalidad algo mayor. Sin embargo, el impacto social es -y será- mucho más marcado para las mujeres. Así lo confirmaron las investigadoras británicas Rosemary Morgan, Clare Wenham y Julia Smith, en un estudio publicado en la revista científica The Lancet.

Las cuarentenas y medidas de aislamiento social, adoptadas en muchos países para mitigar el ritmo de contagio de la enfermedad, intensifican el riesgo de violencia doméstica. También aumentan la carga de trabajo en el hogar y los cuidados a grupos dependientes, que todavía recaen mayoritariamente sobre las mujeres.

En paralelo, advierte UNFPA, la actual crisis sanitaria afecta gravemente el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Si se desvían recursos de estas áreas y las líneas de abastecimiento de productos relacionados comienzan a fallar, los riesgos para ellas aumentan inevitablemente.

“Aquellas que se encuentran embarazadas, temen por su salud a la hora de asistir a controles o se quedan sin servicios. Los Gobiernos no pueden abandonar a las mujeres en medio de la emergencia”, dijo la organización en su último documento de orientación sobre el tema.

No es la primera vez que esto sucede. Entre 2014 y 2016, durante la epidemia de ébola en África Occidental, Sierra Leona derivó a la atención de aquella enfermedad los recursos que se destinaban a la salud sexual y reproductiva. Las consecuencias fueron casi inmediatas: el aumento de la mortalidad femenina durante el parto y el embarazo.

Tanto los servicios como los productos de este tipo suelen ser obviados o relegados en situaciones de crisis epidemiológica. Pero las mujeres siguen necesitando planificación familiar, acceso al aborto seguro y legal, suministros sanitarios menstruales y atención de salud materna y del parto.

En las últimas semanas, los casos confirmados de COVID-19 crecieron a ritmo vertiginoso. En varios países el sistema de salud ha colapsado, al punto de necesitar ayuda del exterior. Han estado obligados a volcar personal y recursos hacia servicios de cuidados críticos, en perjuicio de otras áreas de atención.

En este contexto, UNFPA recomendó tomar medidas de control de la infección para proteger a mujeres en unidades de salud prenatal, neonatal y materna; asegurar que las embarazadas accedan a información fiable y atención de calidad y considerar a las futuras madres un grupo prioritario y vulnerable a la hora de recibir el tratamiento. Sin embargo, en medio del caos sanitario que viven varias naciones, las mujeres en periodo de gestación siguen esperando respuestas y soluciones.

Isabel Cristina López Hamze escribe con orgullo evidente sobre el consultorio médico 7 del policlínico Plaza, donde tres doctoras y dos enfermeras atienden sistemáticamente sus 30 semanas de embarazo de riesgo.

En su cuenta de Facebook lo llama “el consultorio estrella”. Relata las idas y venidas de cinco mujeres que entienden las esencias de la atención primaria, las cumplen con precisión y, además, trascienden el cuidado médico para ayudar a los pacientes en los mil y un asuntos de la vida cotidiana.

“Este es mi segundo embarazo y siempre me he sentido privilegiada en las atenciones médicas, es por eso que me siento protegida, sobre todo por mi doctora de la familia que es excelente, las dos jóvenes doctoras que también trabajan en mi consultorio y las dos enfermeras”, responde cuando le pregunto sobre sus preocupaciones en tiempos de coronavirus.