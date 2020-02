The Guardian: Trump pone a los médicos cubanos en la línea de fuego cuando aumenta su ataque a la economía de la isla

Después de que los aliados de EE. UU. expulsen misiones de salud extranjeras, La Habana advierte que los pacientes pagarán el precio más alto por la campaña contra su esquema

Un programa médico cubano que ha ayudado a algunas de las comunidades más pobres del mundo se ha convertido en el último objetivo de los intentos crecientes de la administración Trump de presionar la economía tambaleante de La Habana.

Conocida como "médicos cubanos", la célebre, aunque controvertida, misión médica humanitaria se fundó hace más de medio siglo a raíz de la revolución de Fidel Castro, en parte para aumentar la influencia internacional del país.

Actualmente activo en más de 60 países, el plan ha brindado atención médica en todo el mundo, desde pueblos indígenas amazónicos hasta residentes de barrios marginales en África y víctimas del terremoto de Haití en 2010.

Ahora su trabajo ha sido objeto de renovados disparos a través de una combinación de alegaciones, lideradas por Washington, que acusó a La Habana de usar a los médicos para socavar la democracia, especialmente en Venezuela, que alberga una de las misiones más grandes.

La Habana también ha sido acusada, en reclamos presentados por Washington, de "explotar" al personal médico enviado en las misiones. Un informe sugirió que las condiciones de trabajo, los bajos salarios y la coerción equivalían a "esclavitud moderna".

En respuesta, los funcionarios y analistas cubanos que han estudiado de cerca el trabajo de las misiones médicas, acusan a los Estados Unidos de utilizar los reclamos como cobertura de su política de estrangular la economía cubana con la esperanza de dañar el régimen de izquierda, al tiempo que advierten que los pacientes pobres serán las mayores víctimas.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, más de 600,000 integrantes del personal de salud cubano, incluidos médicos, enfermeras y técnicos, han sido enviados a más de 160 países desde la década de 1960.

Mientras que La Habana proporciona unas dos docenas de misiones gratuitas, otros países donde se despliegan los médicos le pagan a Cuba por los servicios médicos, aportando $ 6.3 mil millones (£ 4.8 mil millones) anualmente, la mayor fuente de divisas de La Habana.

La campaña de Estados Unidos contra los médicos cubanos se ha intensificado en medio de los recientes cambios políticos en América Latina, que han llevado a la expulsión de las misiones de varios países, incluidos Bolivia y Brasil , donde los gobiernos de izquierda han sido reemplazados por regímenes de derecha estrechamente alineados con Trump y Washington.

Al frente de las acusaciones se encuentra el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien describió el despliegue de médicos cubanos en países desde Venezuela hasta Brasil y Ecuador como una interferencia siniestra en sus asuntos, y felicitó a los países, como Bolivia, que los han expulsado .

Pompeo ha sido respaldado por otros altos funcionarios y agencias estadounidenses, incluido el subsecretario de Estado Michael Kozak, quien también se ha aferrado a los recientes reclamos sobre las condiciones de trabajo de los médicos.

“El régimen de Castro envía hasta 50,000 miembros del personal médico cubano al extranjero para trabajar en condiciones difíciles. Abundan las historias de abusos. El régimen se queda con el 75% de los salarios de los médicos y los usa (sic) para mantener a los regímenes aliados en el poder ”, tuiteó Kozak antes de Navidad.

La principal agencia de desarrollo de EE. UU., USAid, también intervino, ofreciendo financiar organizaciones que ayudan a exponer aspectos negativos del esquema. Han acusado a Cuba de "explotar [a] sus profesionales médicos ... usarlos para comprar apoyo financiero y político internacional y mantener a flote su economía en dificultades, mientras se embolsan la mayoría de los salarios de estos trabajadores y los someten a malas condiciones de vida, vigilancia constante, y amenazando a quienes desean abandonar su misión ".

Las afirmaciones sobre las condiciones de trabajo de los médicos fueron alimentadas por un informe del año pasado de la ONG Prisoners Defenders , que afirmó haber entrevistado a más de 100 médicos, denuncias tomadas por dos relatores de la ONU.

Los críticos dicen que la campaña de Washington contra los médicos, que incluye intentos de persuadirlos para que deserten, es poco más que un intento de estrangular la cantidad de ingresos extranjeros que aportan, gran parte de la cual se reinvierte en los servicios sociales y de salud de Cuba.

En diciembre, Johana Tablada, subdirectora de América del Norte en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba, dijo que los funcionarios de la administración Trump habían estado presionando a los gobiernos latinoamericanos para que pusieran fin a los programas de apoyo médico, lo que perjudicó la atención médica en esos países.

"El gobierno del presidente Trump ha cruzado la línea roja de la decencia llevando las relaciones exteriores de los Estados Unidos a niveles de hipocresía y dobles raseros que ninguno de sus predecesores ha hecho", dijo Tablada.

Si bien los médicos cubanos han sido criticados en el pasado, sobre todo por quienes dicen que socavan el desarrollo de sus propios sistemas de salud y capacitación médica en los países pobres, la presión actual de los Estados Unidos sobre el programa coincide con la elección de Donald Trump y su aparente determinación. para revertir el estrechamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba que tuvo lugar bajo la administración de Obama.

"La [política de EE. UU.] apunta a las dos fuentes principales de ingresos externos para Cuba, primero el turismo y ahora los servicios médicos", explicó Pavel Vidal Alejandro, un académico nacido en Cuba en la Universidad Xavieriana en Colombia.

"Los servicios médicos representan alrededor del 60% del ingreso extranjero total de Cuba", dijo a The Guardian. “Es la vieja política de aplicar una estrategia de olla de alta presión con la esperanza de que produzca protestas sociales. Eso no sucedió en el pasado y no está sucediendo ahora ".

John Kirk, un académico de la Universidad de Dalhousie en Nueva Escocia que entrevistó a varios cientos de médicos cubanos también es escéptico sobre algunas de las afirmaciones, que él cree que son "exageradas", y sobre las razones reales de los ataques contra los médicos cubanos.

"En los últimos 12 años, entrevisté a 270 médicos, enfermeras y técnicos y me quedé con ellos en misiones", dijo.

Y, dijo Kirk, aunque está claro que algunos médicos en las misiones desertan o se quejan de las condiciones de trabajo, los salarios y la presión política, su impresión ha sido que muchos están motivados para unirse a las misiones y están contentos con la oportunidad de ganar mucho más. de lo que harían practicando medicina en Cuba.

"Está en el ADN, la idea de una vocación", agregó. “Una cosa que los médicos siempre me dijeron es cómo pueden ganar más que en Cuba. Otra motivación mencionada fue la experiencia que adquirieron en algunos de estos lugares, que describieron como un libro de texto médico vivo. Van a lugares a los que otros no irán ".

Kirk mencionó el programa Mais Médicos (More Doctors) creado originalmente en Brasil por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y finalizó cuando el demagogo de derecha y partidario de Trump, Jair Bolsonaro, llegó al poder el año pasado.

“Si observamos la situación en Brasil , Mais Médicos llevó la atención médica a las poblaciones indígenas, a lugares como el Amazonas que nunca antes habían visto médicos.

"Y lo que también se perdió [en las críticas] es que el programa aporta dinero para subsidiar la atención médica cubana".

Las entrevistas de The Guardian con médicos cubanos que han servido en misiones médicas, incluidas las que se cerraron en Bolivia y Brasil, retrataron una historia mucho más matizada que la representada por los EE. UU. y algunos de los críticos.

Si bien muchos preferirían mantener más de sus salarios y disfrutar de mejores condiciones de trabajo, negaron sentirse como "esclavos".

En cambio, para el Dr. Yoandra Muro, hasta hace poco el jefe de la misión expulsada en Bolivia, las amenazas vinieron del nuevo gobierno de derecha que derrocó al presidente de izquierda Evo Morales . Ella dijo que fueron acusados ​​de "ser un ejército de bata blanca".

“[Hacia el final de la misión] la policía entró a nuestras casas y tomó pertenencias de nuestros colegas. Estas eran las mismas personas a las que les habíamos brindado atención médica. Fue muy difícil entender cómo de la noche a la mañana pasas de ser médico a terrorista.

“Estábamos en 35 hospitales donde la mayoría de nuestros profesionales eran especialistas. Esto significa que hay 35 hospitales, donde nacen niños, donde se requiere cirugía urgente, que hoy no tienen esos profesionales.

“Puedes imaginar la inseguridad que sienten. Hubo muchos pacientes que lloraron cuando nos fuimos, que sintieron el dolor de su médico al irse, que dijeron '¿qué voy a hacer ahora? ¿Quién me tratará ahora?

Ella agregó: “¡Qué contradicción! O somos víctimas o somos amenazas ".

Yanet Rosales, de 32 años, es un médico de familia en Cuba que ha completado dos misiones médicas en el extranjero, incluso con Mais Médicos. Al igual que muchos, dijo que la capacidad de ganar mucho más que un médico en Cuba fue un gran factor de motivación.

“Desde un punto de vista personal, siempre quise ir a Brasil y esta fue mi oportunidad. También está el factor económico. Nos pagan mucho más por estar allí, así que esto fue un factor.

“El gobierno brasileño pagó alrededor de € 6,000 (£ 5,091) al mes por nuestros servicios [como médicos], de los cuales llegamos a casa € 1,500. El gobierno cubano tomó el resto para comprar equipos médicos y mejorar la salud aquí.

“Nunca me sentí explotado. Por el contrario ... pero no estamos totalmente de acuerdo con eso. Éramos los que trabajábamos y lejos de la familia. Por supuesto, tenemos que ayudar al país, estamos allí gracias a nuestro gobierno. Somos conscientes de que somos médicos gracias al estado, pero no estábamos de acuerdo con el porcentaje que recibíamos. Creemos que debería haber sido 50-50.

“Pero al mismo tiempo, si no estuviéramos totalmente de acuerdo con el contrato, no habríamos ido. Nos pusieron esas condiciones antes de que fuéramos, así que tampoco podemos quejarnos ".

Para Kirk, el panorama es preocupante. “Si Trump es reelegido, todas las apuestas están canceladas. La política de los Estados Unidos es un proceso continuo. Muerto por mil cortadas."

(Tomado de The Guardian / Traducción de Cubadebate)