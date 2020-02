Cuba en Datos: Más cubanos se sumaron a trabajar en 2019

Más personas se incorporaron a trabajar en Cuba durante 2019. El incremento, con respecto al año precedente, es de 32 mil 500. Según valoraciones oficiales, se trata de la primera vez, en los últimos 4 años, que disminuye el número de inactivos*, o lo que es lo mismo, los que no trabajan ni estudian.

Los motivos los revela un informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Dentro de los nuevos ocupados en la economía tiene un peso considerable los que se sumaron al trabajo por cuenta propia y, fundamentalmente, los maestros. Recordemos aquel titular en Cubadebate que decía que más de ocho mil profesores regresaban a las aulas, tras la decisión del Gobierno de aumentar los salarios en el sector presupuestado.

En 2019 acudieron a la direcciones de Trabajo municipales 48 mil 693 personas buscando empleo, de los cuales 23 mil 208 son jóvenes (49%).

De acuerdo con el MTSS, las medidas adoptadas para fortalecer la economía, entre ellas el incremento salarial y la eliminación de los subsidios indebidos y gratuidades excesivas, deben tributar a la disminución paulatina de la cantidad de inactivos.

Y sería una estadística favorable, sobre todo, si tenemos en cuenta que en Cuba los que trabajan representan solo el 40% del total de la población. Además, cuando tampoco es despreciable el número de personas en edades inactivas. En ascenso está el grupo de 60 años y más.

El Decreto Ley 268 de 2009 flexibilizó el régimen laboral del país, legalizando el contrato de trabajo adicional. Una de las posibilidades aprobadas fue la contratación, por tiempo determinado, de estudiantes de los cursos regulares de los niveles medio superior y superior.

Durante el pasado año se aprobaron 53 procesos de disponibilidad en 41 organismos de la Administración Central del Estado, organizaciones superiores de dirección y consejos de la Administración Provincial. Del total se hizo efectivo el 36%.

El informe del MTSS revela, además, que en 2019 se contabilizaron 30 mil 24 trabajadores interruptos, de los cuales 6 mil 289 son mujeres (21%) y 5 mil 275 son jóvenes (18%).

El aumento salarial efectivo a partir del mes de julio para los trabajadores del sector presupuestado fue una de las medidas aprobadas por el Gobierno cubano “enfocadas a dar una mayor respuesta a las necesidades de la población y de la economía”. Si bien no se trató de una reforma salarial, la decisión benefició a 1 millón 470 mil 736 trabajadores y sus familias.

*El grupo de los inactivos y otros que incluye a las personas que no trabajan ni estudian y declaran que no desean trabajar o los que no declaran una ocupación como medio de vida y constituye uno de las posibles fuentes para la incorporación al trabajo, disminuyó en 49 mil personas.