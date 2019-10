Con Jonal Cosculluela Chucho Valdés le canta a La Habana

Con el filme Esteban, el joven Jonal Cosculluela logró un sueño, luego de pasar por sonidista, editor y otras especialidades en la televisión. A raíz de aquel filme sostuve este dialogo con el realizador.

-¿Qué significó para ti tener la certeza de que Chucho Valdés haría la música?

"Uf!, soy del tipo de personas que siempre están soñando, creo que conecto muy poco con la realidad, me encanta cuando tengo alguna idea y comienzo a contarla, y a notar que otros se están emocionando o contagiando con lo que les comento y puedo notar cuando dejan de ser simples oyentes y comienzan a ser parte del viaje que propongo.

Recuerdo una frase del ideario latinoamericano: el sueño de uno es sólo un sueño, cuando es de varios comienza a ser una realidad. Maritza aunque también es soñadora es más aterrizada y siempre que exista la posibilidad real de alguna de mis locuras ella no descansa hasta conseguirlo. Con Chucho fue así. Lo soñé y lo pedí. Ella lo hizo realidad. Él conectó con la historia y decidió acompañarnos en este viaje".

-Maritza Ceballo es la productora, esposa, amante y amiga de este hombre del audiovisual. Con ella “conspiré” para obtener las respuestas sobre el video clip que conmociona las redes:

¿De quién fue la idea del clip de Chucho o tuya?

"Es una idea que va creciendo de conjunto y a la que se van sumando gente. Nuestro amigo en común Ivan Barreto, fue el motor impulsor para este video, al convocarnos a Maritza y a mi para que hiciéramos propuestas y trabajar desde el audiovisual por el Aniversario 500 de La Habana.

¿Qué mejor homenaje a nuestra ciudad que un tema compuesto e interpretado para ella de la mano de Chucho Valdés, con quien ya nos unen lazos de amistad? Él, aceptó de inmediato, no sólo a hacer la música sino a venir a grabar el vídeo y todo fue en tiempo récord. Lorena Salcedo, convocó a los estudios Ojalá de Silvio Rodríguez, para la grabación y a Orestes Águila y así quedó grabado el tema Habana 500 y en dos días de filmación se realizó el audiovisual".

-¿Con qué equipo trabajaste?

"Una vez escuchado el tema, sentí mucho temor de repetirme con lo que se estaba haciendo y con lo que ya había hecho con el propio Chucho. Las casualidades existen y me tropecé con la exposición itinerante de Gabriel Dávalos y esa manera en la que recontextualiza el ballet en nuevos espacios, me pareció que podía funcionar. Él no solo aceptó, sino que se sumó al proyecto con gran entusiasmo aportando también montones de ideas.

En el aspecto visual, es un proyecto sui generis porque conté con dos fotógrafos: Alejandro Callejas tuvo a su cargo la fotografía del clip pues debía llevar al video las fotos de Gabriel. En la producción Maritza, quien asume todas las etapas del proceso desde su gestación hasta la copia final. Maykel Martinez en la dirección de arte, Yudit Dominguez en la asistencia de dirección, Luis Najmias Jr. en el montaje, además de Nancy Ángulo en la colorización y Remachestudio en los efectos visuales a quienes les tocó gran parte del proceso y tuvieron un peso importante en el clip.

El apoyo del Ballet Nacional fue medular. Contar con las primeras figuras para el rodaje, la preparación, sus calendarios, sus presentaciones y allí jugó un papel importante la disposición y colaboración de Viengsay, Anette, Sadaise, Grettel y Dani, además de todo el cuerpo de baile y otras primeras bailarinas que aún bajo la lluvia se mantuvieron firmes con nosotros.

Tengo que agradecer a Ocilia, a Mauricio a Ivette y con temor de no mencionar algunos prefiero agradecer al Ballet en general por su apoyo incondicional.

El que este video homenajeara a Alicia de alguna manera siempre estuvo implícito y por ello escogimos entre las locaciones la escultura de Alicia en el Gran Teatro de La Habana. La fatal coincidencia de su desaparición física con el estreno del audiovisual, sirva para homenajearla ya de manera directa".

-¿Es tu segundo clip? ¿Por qué siempre con Chucho?

"Es mi segundo clip y Chucho nuevamente por miles de razones: es muy fácil trabajar con él, es muy profesional, no le teme a los riesgos y una muy importante, es que soy un fanático a Chucho Valdés y a su música, como a tanta buena música cubana que hay.

Ya estamos preparando mi tercer clip, Hoy mi Habana, con el que crecí. Por pura casualidad me entero que Xiomara Laugart tampoco tenía un clip ni con este tema ni con ningún otro y ya está, manos a la obra y por nuestra Habana que bien vale unas cuantas misas, boleros y habaneras. Próximamente el Hoy mi Habana verá la luz. También producido por Cinesoft y para el medio siglo de nuestra ciudad.

- ¿Me hablas de tu proyecto cinematográfico?

Estamos preparando Brindis, un largometraje inspirado en el célebre violinista Claudio José Domingo Brindis de Salas. Y digo inspirado porque aunque tomamos elementos de la realidad, dejamos volar nuestra imaginación y recreamos una hermosa historia. Comparto el guión con Alberto Luberta y Cinesoft se suma a esta ambiciosa empresa. Contará con la producción de Maritza. Y si, de música otra vez... soy un músico frustrado..jajaja

Y Con Chucho Valdés nuevamente, él será el encargado de hacer la música de esta película con la que ya ha manifestado estar emocionado y quiere empezar ¡ya!...jajaja.

(Tomado del Portal de la TVC)

Vea aquí el Video Clip: