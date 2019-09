Comprar criptomonedas en Cuba, una “exchange” no tan virtual

Que un día el gobierno prohíba la compra y venta de criptomonedas mantiene en “tensión” a los “inversores”. Conocen sobre la ausencia de leyes que normen el uso de estas divisas; sin embargo, cada vez captan más “colegas” para debutar en esta actividad y vean crecer sus “deseos de generar muchos ingresos”.

Juan Luis Gamboa Santana, director general de Tesorería del Banco Central de Cuba (BCC), asevera a Cubadebate que el empleo de las criptomonedas es un asunto que hay que estudiar con mucha cautela, pero sin obviar sus posibilidades.

El 12 de octubre de 2018 entró en vigor el Decreto-Ley 362, que establece el régimen jurídico para la constitución, organización, funcionamiento, regulación, supervisión, vigilancia y sanción de las instituciones y entidades que operan en el sector bancario y financiero cubano.

ARTÍCULO 1.1.2. A los efectos de este Decreto-Ley, el término Sistema o Sector Bancario y Financiero comprende las instituciones financieras y oficinas de representación de instituciones financieras extranjeras con licencia del Banco Central de Cuba, así como las entidades no financieras que realicen actividades de prestación de servicios de apoyo a las instituciones financieras, de cobranza o de pago en el territorio nacional, previa autorización del Banco Central de Cuba. ARTÍCULO 2. Las disposiciones del presente Decreto-Ley pueden aplicarse a personas no comprendidas expresamente en ellas, si estas realizan operaciones en el territorio nacional que guarden relación con la actividad financiera y cambiaria y que por su volumen o por razones de política monetaria, crediticia o cambiaria, requieran autorización del Banco Central de Cuba.

Precisa Gamboa Santana que esta norma es clara en cuanto a la regulación de la intermediación financiera en Cuba, la cual solo pueden realizar personas jurídicas con licencia del BCC.

La intermediación financiera es la actividad encaminada a la captación de recursos en moneda nacional o extranjera con la finalidad de otorgar financiamientos, así como la realización de otras operaciones autorizadas por este Decreto-Ley y específicamente por las licencias otorgadas al amparo de este.

De acuerdo con el representante del BCC, las posiciones de los bancos centrales sobre las criptomonedas han sido diversas. Sin embargo, aparecen elementos en común: la mayoría no ve como positivo la generalización de un medio de pago distinto del emitido centralmente por el gobierno.

“La sustitución de las funciones de la moneda nacional por otro u otros medios de pago se conoce como dolarización, restando soberanía monetaria a los países. Cuando este fenómeno ocurre asociado a las criptomonedas, se suele utilizar el término ‘dolarización 2.0’, acuñado por la actual directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde”.

En cualquier caso, la disyuntiva se asocia en función de la extensión del uso en cada país: ¿cómo regular o prohibir algo que ocurre “de facto”, más allá de la voluntad de los gobiernos? No es fácil controlar aquello que se desarrolla en Internet “bajo sistemas descentralizados, y en condiciones de anonimato”.

Hay una idea que gana seguidores, y es la posibilidad de avanzar hacia alternativas “híbridas”, que corrijan la principal falta de las cripto y preserven sus virtudes fundamentales, como el registro distribuido en base a la tecnología blockchain, comenta Gamboa Santana.

En función de ello, varias naciones analizan la creación de criptomonedas emitidas por las autoridades monetarias, como Singapur y Canadá. El caso más conocido es el Petro, en Venezuela, puesto en circulación por el gobierno.

El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, mencionó el pasado 2 de julio en la Mesa Redonda que el país estudia los beneficios de la moneda virtual, y que podría ayudar a solucionar muchos problemas cotidianos, y a dinamizar la economía nacional.

“Si Cuba como país es lo suficientemente inteligente como para entrar a las criptomonedas, el bloqueo (al menos desde el punto de vista financiero) será un mal chiste dentro de unos años”, asegura “edo” un comentarista de Cubadebate. La misma línea de mensaje que reiteran insistentemente los miembros de las comunidades cubanas.

Se impone entonces la pregunta: ¿podemos hacer comercio internacional mediante las criptomonedas? Gamboa Santana descarta esta alternativa, pues su valor fluctúa constantemente. “Imagínate si te pagaran con una moneda que en cuestiones de segundos tiene un precio diferente”.

Los grandes productores no pagan ni aceptan criptomonedas, dice el experto categóricamente. “Imaginen si aceptamos que el Ministerio de Finanzas y Precios, y el de Economía tengan un monedero, y que empiecen a comerciar mediante bitcoin. ¿Qué hacer cuando salgamos a comprar un barco de arroz o de trigo, y se devalúe el criptoactivo? No se puede poner los recursos del país en algo que no es seguro”.

Especular con los movimientos del mercado de criptomonedas no es el camino a la riqueza. “Solo el que tiene dinero en abundancia puede hacerlo, porque quien tiene capital para pagos básicos debe pensarlo muy bien. La gran volatilidad del precio de las monedas digitales ha impedido su uso generalizado como medida de valor, medio de circulación y de atesoramiento, principales funciones del dinero”, reflexiona.

A pesar de que permiten abaratar los costos de las transacciones financieras y garantizar una mayor seguridad, las criptomonedas actúan en entornos difíciles de regular y restan efectividad a la política monetaria.

Las operaciones con criptomonedas han ido incrementándose, tanto para la compra y venta de mercancías, la extracción de efectivo o el intercambio de divisas. Sin embargo, “su principal uso se concentra en operaciones especulativas, buscando rendimientos en las diferencias de precio”, comenta el experto.

Aunque el anonimato de las operaciones no permite saber a ciencia cierta quiénes son los principales participantes de estos mercados, algunos analistas suponen que entre ellos pudiera tener un peso relevante la propia banca de inversión tradicional, que es la que cuenta con los volúmenes de recursos y personal especializado.

Las criptomonedas, considera Gamboa Santana, deben estudiarse dentro un grupo más amplio de innovaciones tecnológicas asociadas al funcionamiento de los servicios y mercados financieros, conocidas como FinTech.

Los bancos centrales deben promover el uso de estos productos y servicios, en tanto pueden ayudar a disponer de prestaciones de pagos instantáneos, disminuir el uso del dinero en efectivo y los costos de las operaciones y mejorar los niveles de bancarización y de inclusión financiera.

No es lo mismo criptomonedas que la tecnología que la sustenta: blockchain. Los sistemas de registro distribuido pueden tener muchísima utilidad para la economía, en especial para el desarrollo del sistema de pagos y los mercados financieros. Hacia ahí mira Cuba, sus matemáticos e investigadores.

¿Qué puede aportar esta tecnología en el proceso de informatización de la sociedad cubana? ¿Qué proyectos se están estudiando en blockchain? ¿Existe el talento humano para empezar proactivamente a desarrollar este tipo de aplicaciones? Hablemos de la invención el próximo martes, la “cadena de bloques”, la tecnología con el potencial de descentralizar y automatizar todo tipo de registros.