Patria Grande: Un festival que hermana pueblos (+ Videos)

La sexta edición del Festival de Rock Latinoamericano Patria Grande, tendrá lugar en Cuba del 6 al 16 de noviembre próximos. Como es habitual la sede principal será La Habana, y contará con tres subsedes provinciales: Sancti Spíritus, Villa Clara y Pinar del Río.

El evento, que ha devenido en un espacio cultural para la materialización de los fuertes lazos de amistad entre naciones latinoamericanas y caribeñas, contará en esta edición con bandas clásicas, fundadoras de la escena latina, con trayectorias de más de 25 años, y tendrá, como en 2016, un énfasis en las agrupaciones encabezadas por mujeres.

Organizado por la Asociación Hermanos Saíz, el Instituto Cubano de la Música y Tertius Orbis, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Cuba, esta nueva entrega del Festival defiende la cultura, las luchas y la identidad de los pueblos latinoamericanos desde la música.

Cubadebate pudo conversar en exclusiva con Sebastián Heredia, coordinador del Festival, quien ofreció detalles sobre esta edición del evento y los orígenes del Patria Grande.

Patria Grande, un espacio de encuentro

“Los inicios del Festival se remontan al año 2013, en la provincia de Holguín, en unas Romerías de Mayo donde coincidimos un grupo de personas y esta temática, este proyecto surgió un poco espontáneamente a raíz de muchas visitas de grupos de fusión o rock fusión latino, que se estaban dando en Cuba a través de las Romerías pero que no se habían constituido como un evento que nucleara este tipo de grupos que son muy populares en otros países de América Latina como Argentina, Colombia y México y aquí era una corriente en ese momento, hace 5 o 6 años, no muy conocida, o no tan conocida como la corriente de rock anglosajona.”

“La idea del Festival fue y es, transformarse en un espacio de encuentro, de intercambio de experiencias de grupos de rock alternativo, fusión. Cuando decimos rock alternativo, pensamos en el rock con diferentes mixturas, como la música andina, la música afroantillana, el tango, la música cubana. Algo que conocen bien en Cuba, porque hay muy buenos artistas de rock fusión, un abanico muy grande desde Síntesis hasta Tendencia.

“La idea era esto, traer esta corriente que aquí tenía un público bastante minoritario con respecto a otros tipos de públicos y tratar de crear un público considerando que en Cuba la población tiene una larga tradición de eventos internacionales, de fomento de las artes, de educación artística, en la media de la población.

Y nos pareció que estas expresiones musicales que suelen tener un mensaje constructivo, no estigmatizado, era bueno compartirlas. Ese fue el fundamento del festival, la creación de un público para ese tipo de música.”

Cuba tiene un enorme potencial

“Como principal impulsor de esa propuesta estuvo el público potencial que hay aquí para ese tipo de música, el nivel educativo de las personas, en términos relativos al resto de América Latina, la tradición de buenos eventos culturales; la capacidad de apreciar la buena música.

“Creemos que es música que vale la pena traer acá, a las personas que les interesa.

“Todavía con estos primeros cinco años ha ido creciendo de a poco, y tomando su lugar. Ahora con el tema de las conexiones a internet, la mayor accesibilidad permite que puedan consultar más y mejor quienes son los artistas que vienen, antes de que lleguen.”

Sobre la Sexta Edición



“La sexta edición del Festival, está junto a otros eventos importantes del año, acompañando la celebración del 500 Aniversario de la Habana. El nuestro, quizás con una razón de más, que es que cae en fechas coincidentes en noviembre.

“Y por otro lado queremos reeditar también esa edición de 2016 que estuvo dedicada a grandes voces femeninas latinoamericanas, a la que vinieron artistas latinoamericanas muy importantes, y de alguna manera reposicionar o posicionar el papel de la mujer en la música rock fusión.

“Traeremos un par de grupos internacionales icónicos, muy significativos de la tradición de rock latinos, sumándoles grupos cubanos que también están liderados o tienen integrantes femeninas.

“La sede principal, como todos los años será la Habana, y hay tres subsedes provinciales que son Sancti Spíritus, Villa Clara y Pinar del Río.

“Tenemos este año dos platos muy fuertes: la reunión con los miembros originales de un grupo fundacional de la movida rock mexicana, el grupo se llama “Tijuana no”, un grupo pionero no solo en término de fusión de estilos, sino en involucrarse con las luchas zapatistas. Fue en el año 94 la banda rock del levantamiento zapatista. Ellos también han participado activamente en la cuestión de los migrantes, porque ellos están en las esquinas del mundo como dice una de las canciones más famosas que es incluso cortina del primer spot del Festival; y después tenemos el retorno del grupo colombiano “Aterciopelados” que cuando vino en el año 2016 -que fue un grupo muy esperado-, tuvo que interrumpir el concierto porque se comunicó la muerte del Comandante Fidel Castro, por lo que suspendió de inmediato el concierto y el siguiente que estaba previsto.

“Esos son los dos platos fuertes principales de este año en el Festival, y creo que a la gente le gustará mucho la propuesta. A los que no los conocen, los invito a buscar sus canciones en YouTube. Aterciopelados pudieron tocar dos o tres canciones, y tienen muchas ganas de volver, y hay muchas personas que se quedaron con ganas de escucharlos mucho más. Así que esa será la oportunidad.”

El Patria Grande en el contexto político actual

“Yo creo que tiene mucha relevancia para la temática del Festival, el tema de las acciones Sur Sur, de la integración regional. El Festival nació en un contexto regional diferente, donde había una coyuntura de integración cultural y política más consistente.

“Estamos viviendo un momento donde la integración pasa por asuntos comerciales y los asuntos culturales están en un segundo plano o no están, y claramente la política exterior de Estados Unidos para América Latina que es reedición de la peor versión de las políticas exteriores de EE.UU. para Latinoamérica, le da un valor agregado al Festival, porque hay muchos grupos que quieren venir a este espacio de reunión y traer su música, y su forma de lucha, para el intercambio de experiencias. Y compartir qué se está haciendo en otros países no solo en materia de música sino respecto al activismo político, social, medioambiental.”

“Aprovecho la oportunidad, para extender una invitación a que el pueblo de Cuba comparta y disfrute de las bandas clásicas del rock latino y lo mejor de la escena emergente de nuestro continente, en esta nueva edición del Festival Grande.”

En video, resumen de ediciones anteriores