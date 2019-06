Sabor y Tradición: Arroz amarillo con vegetales

Es sorprendente como en tan lejano tiempo se hacían tantas bebidas de forma casera, desde vinos, aguardientes, rones, cremas y bebidas fermentadas. Era muy recurrente la menta, el anís y otras. Hoy les traigo el anisete y la sambumbia.

Cuando niña escuchaba decir en ocasiones: denle una copita de anís, como para animar, dar fuerzas. Por lo general, siempre se tenía una bebida de anís en casa que la hacía una amiga de mi papá, me parece que se llamaba Nena Bernal, y trabajaba en el dispensario de una botica; preparaba una bebida de anís exquisita. Otra cosa que se hacía mucho en mi infancia eran las cremas, como la crema de Vié y un licor de rosas que parecía ser muy habanero, pues se nombraba licor de rosas habanero. Era costumbre brindar una copita al visitante, dije una copita, no como ahora que si sacas una botella la visita no para de beber hasta verle el fondo. Es así.

Al parecer se hacían de varios tipos de anisete. Dos onzas de anís, una de cilantro, media de canela y dos clavos de olor. Se machacaba todo y se dejaba en reposo durante un mes en un azumbre de aguardiente —medida de capacidad de 2.016 litros—, y dos libras de azúcar molida, se tapaba bien y pasado el tiempo se colaba con un paño y se guardaba en botellas bien tapadas.

La sambumbia era una bebida que se preparaba en una jarra de cristal grande u otro recipiente de cristal. Se añadía una botella de melado de caña, 4 botellas de agua y se le agregaba la ¼ parte de una mazorca de maíz quemado. Se tapaba y se dejaba fermentar durante seis días. Se colaba entonces y ya estaba lista para tomar. Se le podía añadir un poco más de agua a gusto.

Este miércoles también le propongo hacer un arroz con vegetales. Disfrútenlo.

Arroz amarillo con vegetales

Ingredientes (4 servicios):

Cuatro medidas de hacer arroz, 1 cebolla, 4 dientes de ajo, 2 tomates grandes, 2 ajíes pimientos, 2 zanahorias, 1 acelga, ½ mazo de habichuelas, 2 cucharadas de vino seco, 1 limón, 8 medidas de caldo o agua, 1 cucharada de salsa soya, 1 cucharadita de bijol, 1 cucharadita de comino, 2 cucharadas de manteca o aceite, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Limpie y lave el arroz. Limpie y pique en ruedas la cebolla. Limpie y macere los ajos. Limpie, lave y pique en cuatro los tomates. Lave y pique en tiras los ajíes. Lave y corte en ruedas o tiras finas la zanahoria. Limpie, lave y pique en trozos la acelga. Limpie, lave y pique en trocitos las habichuelas.

Ponga a la candela una cacerola con el aceite, la cebolla, el ajo pelado y déjelo sofreír hasta que la cebolla comience a oscurecer. Añada los tomates, los ajíes, la zanahoria, la acelga, las habichuelas y el arroz y sofríalo todo.

Páselo para la olla arrocera agregándole 8 medidas de caldo o agua, el vino seco, la salsa de soya, el bijol, el comino y puntéelo de pimienta y sal y déjelo cocinar. Si es necesario, adiciónele un poco más de caldo a gusto. Cuando esté adiciónele el zumo de limón, revuelva y déjelo reposar unos minutos antes de servir.

Nota: Si desea, y puede, añádale por encima 1 taza de recortería de ahumado frito.