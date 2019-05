Pasaje a lo desconocido: Si lo deseo con todas mis fuerzas, ¿lo consigo? (+ Podcast)

Transcripción: Ana Álvarez Guerrero

Programa emitido el 25 de enero de 2019

Reinaldo Taladrid: Muy buenas noches y bienvenidos a Pasaje a lo desconocido. Este tema al que vamos a dedicar el programa de hoy fue muy debatido por el colectivo del programa, había duda. Lo que nos decidió a abordarlo es algo muy sencillo: es el tercer tema más pedido por ustedes, los accionistas principales de este programa. Por eso hemos decidido hablar sobre la famosa Ley de la Atracción.

Fragmento del documental Todos trabajamos con un poder infinito. Todos nos guiamos exactamente con las mismas lenguas. Las leyes naturales del universo son tan precisas que no tenemos dificultad para construir naves espaciales ni enviar personas a la luna. Podemos programar el alunizaje con la precisión de fracciones de segundo. Todos trabajamos con un poder, una ley: la atracción.

Reinaldo Taladrid: Para acompañarnos en esta verdadera odisea, hemos invitado a alguien que ya ustedes conocen y que es, nada más y nada menos, que el presidente de la Sociedad Cubana de Neurociencias, nuestro querido amigo, el Doctor Nibaldo Hernández Mesa.

Bienvenido nuevamente. Vamos a analizar este fenómeno desde las neurociencias. Antes de entrar a definir y analizar la Ley de la Atracción; esa que dice que usted se concentra en algo positivo, en la energía, la mente y se le da, pasa o sucede. Eso es una simplificación, yo lo sé. Para eso, está usted aquí.

Yo le propongo que nos vayamos hasta Cienfuegos, ahí está nuestra querida Reglita que salió, con ese espíritu de investigación que tiene, a la calle a averiguar qué saben los cienfuegueros sobre la Ley de la Atracción.

Regla Abreu desde Cienfuegos: Podemos crear cual cualquier cosa que deseemos. Esa es una de las premisas de la Ley de atracción, que, aunque no tiene respaldo científico, guía la vida de millones de personas alrededor del mundo. Hoy desde Cienfuegos nos acercamos al mundo de las energías y el poder del pensamiento. —¿Sabe lo que es la ley de atracción? Opiniones en la calle: -Sí, más bien habla sobre lo que uno piensa… que los universos se alinean y todo les sale bien a las personas. -Lo que escuchado decir es que, supuestamente, si piensas que te van a pasar cosas positivas y buenas, son las que te pasan y si concentras tu mente en lo contrario, pues precisamente eso es lo que te pasa. -O sea que si piensas algo en plan… me va a ir mal, todo te sale mal.—¿Crees que realmente funcione esta ley? – En parte, porque si todo el mundo desea tener dinero, entonces el mundo no estaría tan desigual. Además, el dinero cómo va a aparecer ¿de la nada?,¿se va a fabricar solo? No puede ser cierto eso. -Yo creo que no existe, depende de que lo hagas con esfuerzo y se deben dar las cosas. – Realmente las personas deben tomar acciones para que las cosas pasen, no porque las cosas no sucedan, porque la casualidad existe… pero hay algo que tiene que influir para que las cosas caminen. —¿Para ti te ha funcionado? -Sí, con la escuela bastante. Por ejemplo, en una prueba que me pongo muy nerviosa, que pienso que me va a salir mal y que la mente se me va a poner en blanco. Salgo mal. -Todos los días del mundo una sonrisa al levantarme, un «buenos días» a las personas, hago Tai Chi y ejercicios para alargar la vida o por lo menos tenerla más bonita. Regla Abreu desde Cienfuegos: ¿Existe realmente el poder del pensamiento? ¿La energía que desprendemos puede definir nuestra vida? Con estas interrogantes nos despedimos hoy desde Cienfuegos. Hasta la próxima.

Reinaldo Taladrid: Muchas gracias a nuestra querida Reglita. Vamos a tratar de responder esas mismas preguntas. Doctor Nibaldo, vamos a definir, qué cosa es esto de la Ley de la Atracción.

Doctor Nibaldo: La Ley de la Atracción como se concibe, y que se extrae del

libro de Wallace, es que tú piensas que tienes un deseo de algo y lo haces profundamente siguiendo un método determinado, llegas a obtener esa situación.

Por ejemplo, ahora yo quiero tener un carro y me pongo a seguir los pasos que dice ella, supuestamente debo encontrar ese vehículo. Entonces, cuando yo no encuentro el vehículo es porque no hice bien el método y si lo encuentro, lo hice bien.

Pero hacer el método implica todo un intrincado de problemas que tiene que ver con la neurociencia; por ejemplo, el primer paso es estar seguro de lo que piensas.

Reinaldo Taladrid: ¿Esto tiene una metodología de pasos? ¿Usted me puede explicar que haría una persona si dice que quisiera probar si es real la Ley de la Atracción?

Doctor Nibaldo: Lo puede hacer con una cosa muy grande que desee, digamos una casa, por ejemplo.

Reinaldo Taladrid: Déjeme hacerle una pregunta, ¿usted lo puede probar conmigo aquí?

Doctor Nibaldo: Por supuesto. ¿Qué es lo que deseas ahora? No que gane Industriales, porque ya perdieron.

Reinaldo Taladrid: ¿Tengo que decirlo o pensarlo?

Doctor Nibaldo: Piensa en algo.

Reinaldo Taladrid: ¿Ojos cerrados o abiertos?

Doctor Nibaldo: No importa. Pero, ¿está seguro que lo que tú piensas, es lo que quieres? Tienes que interrogarte a ti mismo.

Reinaldo Taladrid: Yo me estoy interrogando, me he interrogado muchas veces, estoy seguro que esto es lo que quiero por muchas razones.

Doctor Nibaldo: Sí, pero entonces ¿tú estás seguro de cómo es tu cuerpo?

Reinaldo Taladrid: ¿Qué quiere decir?

Doctor Nibaldo: ¿Cómo es tu cuerpo físicamente? Si tú te miras en un espejo…

Reinaldo Taladrid: Yo me miro en el espejo y lo único que veo es deterioro, deterioro y deterioro…comparado con hace 20 años.

Doctor Nibaldo: Pero si yo te pongo unas láminas, por ejemplo, donde hay diferentes Taladrids, tú puedes identificar cuál es el Taladrid que tú eres. Eso es una prueba que se hace.

Reinaldo Taladrid: El que yo soy hoy… ¿usted tiene las láminas?

Doctor Nibaldo: Sí, tenemos las láminas. En esa lámina cualquier persona se mira y se identifica con una de esas figuras. Entonces, por ejemplo, Taladrid en cuál tú te identificas.

Reinaldo Taladrid: Es un problema de realismo. Yo me vería entre el 7… por ahí más o menos, el 6.

Doctor Nibaldo: El 6 o el 7. Nosotros ahora debemos tomarte el índice de masa corporal tuyo y compararlo con la figura. Eso te diría si tú estás seguro, consciente, de cómo tú eres y entonces tu deseo está más cerca de la realidad.

Reinaldo Taladrid: O sea, que si yo me equivoco y dije que estaba en el 7 y estoy en el 5, no se me va a dar.

Doctor Nibaldo: No, que es muy difícil porque tu deseo, entonces es un deseo que no está bien afirmado. Bueno supongamos que acertaste.

Reinaldo Taladrid: Me pesé y estoy en el 6, vaya.

Doctor Nibaldo: Entonces tú tienes que practicar mucho tiempo con ese deseo… visualizando lo que tú quieres. Esa visualización implica que tú pasas a un circuito cerebral en el cual se activan todas tus funciones de mejor manera que en otro, cuando no visualizas. Es como si fuera un aprendizaje.

Reinaldo Taladrid: ¿Pero tengo que estar varios días pensando en eso?

Doctor Nibaldo: Sí, si lo haces meditando, mejor todavía. Meditando puedes estar sentado, acostado, caminando o de pie.

Reinaldo Taladrid: ¿Cuántos días tengo que estar pensando en mi deseo?

Doctor Nibaldo: Hasta que lo logres o estés seguro de que es lo que tú quieres realmente.

Reinaldo Taladrid: Y si es algo que ya estoy seguro, lo he pensado mucho, lo he deseado mucho…

Doctor Nibaldo: Entonces tú pasas al segundo paso: creerte que eso se está cumpliendo, que el deseo tuyo está ahí. Vaya, que, si pensaste que querías una naranja en un lugar específico, que cuando llegues a tu casa te encuentres la naranja en el lugar.

Reinaldo Taladrid: ¿Y si es algo que no depende de uno, uno puede querer algo que no tiene?…

Doctor Nibaldo: Pero yo te estoy diciendo cómo dicen que funciona la Ley. Si tú, por ejemplo, ya estás consciente de que lo que deseas es algo que tú quieres de verdad, te concentras en él meditando, caminando, hablando o hasta lo escribes en un diagrama; como una cosa que dijo uno de los entrevistados en Cienfuegos, quien dijo que lo que había que hacer era una acción…

La ley de atracción debe complementarse con la Ley de la Acción. El individuo actúa para lograr eso.

Reinaldo Taladrid: No quiero preguntarle eso para terminar con los pasos primero, para que la gente entienda cómo funciona. Nos quedamos en que yo ahora me concentro y lo voy a ver.

Doctor Nibaldo: Entonces, el próximo paso es que tú te creas que eso está ahí y te sientas feliz, te sonrías. Luego, es ir y constatar que está ahí. El último paso es recibirlo con amabilidad y agradecimiento al universo que te lo dio.

Esos son los cuatro pasos. En eso la neurociencia te puede dar una clave de cómo es la Ley de Acción. Cuando estás visualizando algo, que eso de la visualización se usa en psicología…Por ejemplo, tú quieres hacer un programa mejor, lo visualizas y te recreas. Otro ejemplo: a los corredores se les recomienda que visualicen la carrera que van a hacer; a los jugadores de fútbol y de béisbol también, que se visualicen jugando.

Es un entrenamiento psicológico. Se ha demostrado que las mismas áreas que se activan… cerebrales por resonancia magnética en la imaginería positiva, aparecen en la imaginería en la realidad.

Reinaldo Taladrid: La productora australiana que escribió el libro El Secreto, que dio origen a esto, ¿conocía de esos detalles de las neurociencias?

Doctor Nibaldo: Posiblemente no o si lo leyó, decidió que el camino que ella tenía era ganar dinero más que otra cosa, porque ella se ha hecho millonaria, ¿sabe?

Reinaldo Taladrid: Déjeme hacerle una pregunta, ¿hay gente que cobra por entrenar en la Ley de la Atracción? ¿Y eso no lastra ya esta ley como algo espiritual, mental…?

Doctor Nibaldo: Sí, como no. Está mal hecho éticamente. El problema no es la Ley de la Atracción o lo que defiende, que es positivo, si tú piensas bien, tu cerebro se va a poner a funcionar bien y tú vas a activar ciertos circuitos que se están estudiando ahora, que son los llamados circuitos placebo.

El circuito placebo actúa muy bien y te coordina, inclusive te hace más saludable porque activa el sistema inmune. El otro circuito que es el no cebo, le da realidad a una idea que tenían los psicólogos hacía mucho tiempo referido a la fisiología, sobre el hecho de tener una idea positiva…

Es lo que dice la muchacha que va estresada al examen y entonces como ve, ella cree en la Ley de la Atracción; lo que la ayudó a que haya combatido su estrés de una manera positiva fue la activación de su circuito placebo; eso es lo que hace la persona realmente.

Lo que puede hacer con eso es sacarle el lado positivo; yo creo que sería ese solamente porque lo otro es entrar en contradicción con la física en muchos elementos, porque es contra la primera Ley de la Termodinámica, de la conservación de la energía.

Doy una energía de la mente, atraigo algo. Además, es una atracción que no puede ser magnética porque sería una atracción de tipo gravitatoria. Por ejemplo, tú y yo tenemos una atracción de nuestros cuerpos ahora, definido por las leyes de Newton.

Reinaldo Taladrid: ¿Energía de la mente?

Doctor Nibaldo: Energías. Lo que se plantea que la energía de la mente crea y atrae a lo que viene de los demás, lo que viene del universo y este se alinea cuando yo tengo esa energía mental.

Pero en realidad yo lo que hago es que tengo mi cuerpo y mi cerebro trabajando, gobernado por el placebo y no por él no cebo, que sería el de las ideas negativas.

Cuando es entre las personas es muy sencillo, porque en las personas recientemente se han descubierto las neuronas en espejo, que son las neuronas que están ahora actuando entre tú y yo; están activándose y entonces estamos entrando en empatía de acuerdo con ese grupo de neuronas.

Tiene que ver con la información visual, pero también con nuestra emoción auditiva. Esos circuitos de neuronas que, por ejemplo, en los autistas no existen, eso implica que les cueste mucho trabajo usar la empatía.

Entonces, por ejemplo, yo quiero conseguirme un trabajo mejor y logro entrar en empatía con otros a través de mis neuronas espejo y tengo el pensamiento de que eso tiene que ver con la atracción, que la atracción era cierta aunque no.

Lo que estoy es dándome mensajes positivos, estoy sonriendo porque la risa es una de las cosas que más activa el cerebro y al circuito placebo. En ese momento, cuando yo llego obtengo el efecto y voy, hablo contigo que te quiero pedir un trabajo en la televisión y tú me lo das.

Reinaldo Taladrid: A ver… neuronas en espejo, circuito placebo y circuito no cebo. ¿Físicamente eso está comprobado ya, que dentro del cerebro existe y funciona así?

Doctor Nibaldo: Tú sabes que las teorías y las hipótesis sobre el cerebro son tentativas y soberbias; las soberbias son aquellas que ya son ciencias constituidas.

Esas son tentativas, pero implican que se están haciendo experimentos y cada vez que se hacen experimentos como, por ejemplo, el manejo de información a través de los circuitos cerebrales a través de las conexiones, eso cada vez que hay un experimento se comprueba si es cierto.

En estas otras está más todavía, con este tema en el campo de la psicología, todavía no ha pasado a la fisiología, pero está pasando. Estoy seguro que se va a poder definir hasta dónde llegan.

Reinaldo Taladrid: Yo pudiera tener aquí, no tenemos tiempo, por eso no lo hicimos, a alguien que dijera que no hay un experimento que de manera reiterada haya comprobado que existen las neuronas espejo, los circuitos placebo y los circuitos no cebo.

Doctor Nibaldo: El circuito placebo y el circuito no cebo, puede haber alguien que diga que no cree en ellos, pero las neuronas espejo… es difícil porque son tantos los argumentos y los experimentos que lo repiten. Eso está pasando de ser una hipótesis tentativa a una hipótesis soberbia.

Reinaldo Taladrid: ¿Usted me puede poner ejemplos que conozca y que no sean parte de las famosas noticias falsas de las redes sociales, de gente que ha logrado lo que desea con la Ley de la Atracción?

Doctor Nibaldo: No tengo ningún tipo de noticias de eso.

Reinaldo Taladrid: Bueno, vamos a retomar el reportaje de Reglita desde Cienfuegos, donde un muchacho dijo que, si fuera así, la gente pediría el dinero y no existiera desigualdad.

Doctor Nibaldo: Lo que pasa es que hay muchos seguidores de la Ley de la Atracción, ¿sabes por qué?, porque hay mucha gente en el mundo con el pensamiento medieval, que es un pensamiento anticientífico. Básicamente es un problema de conocimiento. Creo que la mayoría de los entrevistados en Cienfuegos, están de acuerdo con eso.

Además, es una contradicción física porque la atracción gravitatoria está bien definida y es por las masas: el producto de las masas, dividido por la distancia al cuadrado, esa es la de verdad, la que nos hace ir a la luna.

Reinaldo Taladrid: Mire la frase que usted dijo: «la de verdad».

Doctor Nibaldo: La Ley de atracción gravitatoria de verdad, pero entonces la que propone Rhonda Byrne viene se parece más al magnetismo, pero igual, positivo y positivo se rechazan. El electromagnetismo señala que las cargas positivas se revelan, sería una vulgarización del magnetismo y también es una exageración de la cuántica.

Esa señora basa su ley en cosas sacadas de la física, de la cuántica, de la

Gravitación, del magnetismo y también de los conceptos espirituales, porque te

habla de que en la Biblia y en todos los lugares aparecen elementos de la Ley de Atracción. Esta ley viola el principio de la Termodinámica.

Reinaldo Taladrid: Déjeme hacerle una pregunta, esta señora Rhonda Byrne, australiana, productora de cine, ¿maneja conceptos de física cuántica y termodinámica?

Doctor Nibaldo: Ella después suscribió los libros El poder y La magia.

Reinaldo Taladrid: El secreto, El poder y La magia.

Doctor Nibaldo: Ella lo que se ha dedicado es a ganar dinero por eso, inclusive, su principal asesora, que le indujo la cosa de El secreto, ahora está dando conferencias muy caras en yates; ellas se separaron por discusiones.

Reinaldo Taladrid: Las discusiones no serían por dinero en algo tan espiritual…

Doctor Nibaldo: No sé. Esa muchacha y su esposo dan unas charlas que cuestan mucho dinero, donde la gente se entrena en El secreto, como tal.

Reinaldo Taladrid: ¿Queda algún elemento en lo que hemos hablado hoy, tanto de los defensores de la Ley de la Atracción como de los detractores?

Doctor Nibaldo: Creo que hay que buscar uniones en todas estas cosas. La unión es que la Ley de Atracción te dice algo bueno: piensa positivamente y puedes lograrlo. Eso puede convertirse en algo malo porque si no lo logras te decepcionas, pero lo cierto es que ocurre porque tienes muchas expectativas.

Es lo que dicen, tener muchas expectativas es lo malo en la vida. Si tú tienes la

expectativa de que si tú actúas lo logras… Ahí yo quiero ser pelotero y tengo condiciones para jugar pelota, como amateur digamos, pero me pongo a pretender llegar a las Grandes Ligas y con mi genética, mi estatura, mi fuerza muscular, mi fuerza de bateo, mi brazo no me llega…

Lo que resalta la Ley de la Atracción también es que tú lo repitas varias veces; es la plasticidad funcional del cerebro que se va desarrollando más cuando tú lo haces repetir cualquier acción.

Tener la expectativa de que la Ley de la Atracción, te va a llevar a obtener todo lo que tú quieres: la casa, el carro, un millón de dólares… todo eso es falso, porque eso parte de un criterio que no es objetivo.

Objetivo es que tú digas: «yo tengo una genética tal y tengo tales posibilidades», «yo puedo llegar a alcanzar tales cosas»…

Reinaldo Taladrid: Usted tiene en este programa el derecho a no auto incriminarse, ya se puede acoger a su derecho y como en el dominó se toca madera y se pasa con ficha. ¿Usted cree o no en la Ley de la Atracción?

Doctor Nibaldo: Yo no creo en la Ley de la Atracción.

Reinaldo Taladrid: Muchísimas gracias Doctor.

Amigos, sólo me resta invitarlos a que en este tema tan complejo, busquen, profundicen, vuelvan a profundizar, para que como siempre les pido, al final saque usted, sus propias conclusiones.

Escuche el podcast:

Conversamos con:

Dr. Nibaldo B. Hernández Mesa, Doctor en Ciencias Médicas, Profesor Titular, Profesor Consultante, Profesor de Mérito, Especialista de II Grado en Fisiología Normal y Patológica, Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas, Presidente de la Sociedad Cubana de Neurociencias.