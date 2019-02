El día que la Vía Blanca se tornó negra

Alrededor de las ocho y media de la noche del pasado domingo, la Vía Blanca de la capital vivió un momento negro. Las cuatro esquinas del semáforo que divide a dos de los municipios más afectados con el tornado, Guanabacoa y Regla, quedaron prácticamente hecha escombros.

El cartel que se encuentra en la entrada de la Sierra Chiquita deviene indicio de lo que encontraremos acto seguido: derrumbes de paredes, fragmentos de cubiertas en todos los portales y patios, cables de electricidad por doquier, pero ánimo, fuerza, esperanza.

“Estaba en casa cuando el fenómeno comenzó, eran poco más de las 8 y media de la noche. No te puedo decir en qué momento se fue el techo de mi casa, completo como si fuese una hojita de papel, con tres tanques de fibrocemento elevados que no se ni dónde fueron a dar”, explica la vecina de la zona, Yuramis Leyva Ramos.

“El agua nos caía en la cara, pero sin luz no sabíamos lo que estaba pasando. Al otro día fue el golpe con la realidad. Nos quedamos con la mitad de las paredes de la casa y todas cuarteadas”.

Cuenta que tampoco supo en qué momento su mamá de 73 años cayó del balcón de un segundo piso a la calle, arrastrada por el fuerte viento.

Ahora mismo la mamá de Yuramis está ingresada con dos fracturas en el brazo y heridas en la cabeza y el abdomen. “La iban a operar pero están valorando su progreso, para no tener que hacerlo por la edad”.

“¡Le doy gracias a Dios que esté viva, es un milagro!”

Por otro lado, Yuramis y su hija querían meterse en el cuarto y no podían porque ya estaban las ventanas desbaratadas y el agua les empapaba los rostros.

“Todo fue en cuestiones de segundos. Estoy llena de yagas y con heridas en los pies porque queríamos ir para algún lugar y no podíamos en medio de la oscuridad y los escombros por doquier”, relata la propietaria de la vivienda calificada como derrumbe total.

Dentro de toda la situación, Leyva encuentra espacio para una broma cuando le pido recorrer la casa.

¡Claro mija, entra, disculpa el desorden! ¡Y, por favor, límpiate los pies! – me dice mientras sonríe.

La arquitecta de la comunidad recorrió la zona y determinó que había que demoler toda la planta alta. La brigada que fue asignada al área visitó también la vivienda y explicaron: “en cuanto demuelan vienen atrás levantando”.

“Entre esta pesadilla veo la luz en el fondo con toda la ayuda que he recibido de mi familia, del gobierno, de la iglesia que vino a hacer donaciones, de los vecinos y me siento optimista, positiva, no solo por mí, sino también por mis hijas, tengo que darles fuerza y verme fuerte”.