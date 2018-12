Autoabastecimiento de productos agrícolas: “No se trata solo de cifras, hay que hacer sostenible el programa”

Sergio Rodríguez, uno de los diputados por Villa Clara se refirió en su intervención a la importancia de los clones en la producción de viandas. “Si hubiésemos intentado hacer un programa en el ‘85 -dijo- no hubiese sido posible porque no estaban las condiciones científicas creadas y no se podía tener una estrategia clonal. Con un trabajo sostenido hemos logrado clones de los cuales se ha obtenido yuca todos los meses, boniato, hemos incorporado al plátano vianda también tres nuevos clones”.

“Este es un programa que llegó para quedarse. Siempre he dicho que es muy fácil producir un quintal un día del mes, lo difícil es producir libras todos los días. No nos podemos olvidar que es un país amenazado por huracanes e intensas sequías por tanto debemos profundizar en la diversificación de cultivos y la planificación acertada, programarnos. A mi modo de ver, estamos en las mejores condiciones para que este programa se estabilice”, expresó Rodríguez.

Por su parte, la diputada Alicia Fernández, de Mayabeque, reconoció que existe un sistema de trabajo en la base y alertó sobre un tema el cual, según su opinión, se debe profundizar más y es la red minorista. En este sentido destacó que “tenemos que trabajar de conjunto para que a cada habitante les pueda llegar esas 30 libras percápita de las que se están hablando”.

Respecto al transporte de los productos alimentarios, la diputada granmense, Yaquelin Puebla expresó que ha habido una mejora en la provincia. “En las montañas tenemos grandes cultivos y se ha hecho menos engorroso durante este año el traslado de los alimentos hasta las unidades de Acopio. En cuanto al polo productivo de Cauto Cristo, hubo una voluntad por parte de todas las autoridades del gobierno pertinentes, de que esta cooperativa tuviera más de 200 hectáreas sembradas y cientos de cooperativistas, para fortalecer el envío al Holguín y al sector del turismo”.

Puebla también se refirió a una dificultad casi punto común en todo el país en lo referido al riego. De acuerdo con este planteamiento, uno de los diputados por Holguín expresó que no existe un proyecto agronómico específico, directo al productor en cuanto al riego. “Vemos una falta de capacitación sobre el riego, sus normas, los pronósticos, es una cuestión que debemos priorizar a partir de que el riego te asegura esa producción”.

Asimismo, se debatió en otra de las intervenciones la importancia que se le debe dar, aún más, al uso de los clones y la optimización del sistema de riego como alternativas novedosas y factibles para aumentar la producción y por consiguiente bajar los precios y llevar a la población una comida sana.

Por otra parte, Euris Pérez, por Camagüey resaltó que la mayor fortaleza de este programa de autoabastecimiento es la conciencia desde la base “de que hay que producir para poder comer en ese lugar. Los números van demostrando que vamos creciendo. Se consolidan los polos productivos, que, aunque no tienen todos los requerimientos materiales para producir, estos respaldan las metas que nos estamos proponiendo. La debilidad: nos falta el eslabón de la junta directiva hasta el último campesino, hace falta que el compromiso llegue más a cada uno de los productores. El programa se conoce, pero hay que llegarle al productor individual y esa es una tarea que nos toca a nosotros”.



En su intervención, el diputado artemiseño Jorge Luis Torres Tenemos alertó que “hay que hacer sostenible el programa. No solo se trata de llegar a cifras; para esto hay que producir más, pensando en que cada territorio tiene que ser capaz de autoabastecerse. Al pueblo lo que le interesa es que le llegue la comida”.