Descuidos silentes en el Cementerio de Colón (+Fotos)

Un día cualquiera en el Cementerio de Colón transcurre con la tranquilidad relativa de un camposanto que acoge la última morada de nuestros seres queridos. Ocho de cada 10 enterramientos de la capital cubana -hasta 40 diarios- ocurren en este sitio.

El único sacrilegio parece ser el bullicio en el edificio administrativo de la entrada, encargado de cada engorroso trámite de panteones, propiedades, osarios y lápidas.

Sin embargo, desandar la necrópolis más importante de La Habana deja entrever otros descuidos silentes, que pudimos constatar en un recorrido durante nueve horas por más de 170 tumbas y panteones de interés artístico, histórico y social.

Al entrar, lo hacíamos gratuitamente por ser visitantes nacionales, pero si queríamos información debíamos pagar un peso convertible por un mapa. Y en efecto, así lo hicimos.

En el camino, descansando sobre un banco, se encontraban Antero Laiho y Sinikka, dos turistas finlandeses a quienes les pareció un poco destruido el cementerio, pero explicaron que se hacía lo mejor que se podía. “They are doing their best”, afirmaron. Ellos buscaban la tumba de Korda, Ibrahim Ferrer y Rita Montaner.

Por supuesto, también buscaban a La Milagrosa, la tumba más conocida de la Necrópolis de Colón, y la primera que se menciona a los turistas apenas llegan al camposanto, a pesar de que este sitio destila historia por sus obras monumentales arquitectónicas y por las personalidades que aquí descansan.

“Cuando uno llega al cementerio de Santa Ifigenia parece un santuario por el cuidado que tiene, sin embargo no pasa así en Colón a pesar de los esfuerzos de la Oficina del Historiador de la Ciudad”, explicó René González Barrios, presidente del Instituto de Historia de Cuba.

“La necrópolis ha sido maltratada y saqueada. Se afectó mucho en el período especial y no ha habido la misma atención. En el caso de los patriotas de la guerra de independencia, que son 72 en Colón, ha faltado una cultura de información, divulgación y cuidado”.

Además de los que pelearon en las primeras gestas, este cementerio alberga las tumbas de personalidades del período republicano y luego de 1959.

Apartando el mero interés comercial, emprendimos el recorrido, dejando huella fotográfica de todo lo que encontramos (Ver galería de fotos al final).

González Barrios afirma que hoy sufrimos mucho al ver el estado de las tumbas de grandes hombres a los que rendimos culto en manuales de historia, en las conferencias de las universidades, los libros de texto con los que se preparan los niños en las escuelas.

“Le estamos diciendo que son importantes, vamos a su tumba y la encontramos plagada de malas hierbas, de vegetación parásita, sin una flor, sin una bandera”.

Ismael González, trabajador del cementerio, explicó que después de Irma muchas banderas se deterioraron y actualmente no queda ninguna con excepción de la de Máximo Gómez, a quien, al parecer, durante meses no se le han cambiado las flores. El obrero insitió en que hay un proyecto para retornar la enseña nacional a cada una de las astas del cementerio.

Para contrastar la información y conocer acerca de las causas del descuido, recurrimos a la dirección del Cementerio. Luego de algunas horas de espera nos atendió a regañadientes Carlos Bauta Martín, Subdirector de Servicios Necrológicos.

“Su trabajo periodístico no tiene sentido, es tan importante mi abuelita como Máximo Gómez. No cierren el diapasón. El cementerio es un reflejo de la ciudad. La historia no la hicieron solo los mártires de la Revolución”, afirmó.

Ante semejante afirmación no nos detuvimos, pues como diría Miguel Barnet en La vida real: “Todas las vidas humanas son importantes. Sin embargo, ciertas vidas acusan rasgos más sobresalientes que otras”, máxime los que han ayudado a construir esta nación.

“El cementerio tiene muchos espacios que se superponen. Está el espacio de la memoria histórica que lamentablemente nuestros medios tienden a centrarse en el tema político-ideológico. Aquí hay panteones de artistas, de médicos, de ingenieros, de arquitectos y todas esas personas hicieron nuestra nacionalidad”, explicó Bauta Martín. Sin embargo, también las tumbas de interés artístico y cultural presentan problemas (Ver galería de fotos al final). Desde finales de la década del 90 del siglo pasado comenzó a trabajar en Colón la Oficina del Historiador de La Habana. Luego, en el 2008, comenzó un esfuerzo masivo para la restauración de varias capillas. El licenciado Carlos Bauta Martín, subdirector de servicios necrológicos, explicó que en la actualidad existe un anteproyecto general de restauración del cementerio realizado por el Departamento de Proyectos de dicha oficina, y que incluye la rehabilitación de las redes técnicas y en algunos casos de electricidad, agua y teléfonos. Según pudimos apreciar, en estos momentos se están restaurando varias capillas. “Existe una orientación de las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia de restaurar el edificio administrativo. Esto no es solo un tema de restauración, sino de conservación y manejo del patrimonio, un tema complejo, transdisciplinario y con varias dificultades”, afirmó. Los cementerios en Cuba pertenecen a los gobiernos municipales. Bauta Martín comentó que no siempre se tienen las condiciones necesarias.“Por ejemplo, el gobierno pavimentó las calles del cementerio y también continuamente se subvencionan las áreas verdes, la limpieza, la recogida de basura”. En el camino nos encontramos a Luis Parra, quien forma parte de un equipo de jardinería compuesto por 5 personas de la cooperativa no agropecuaria “Niceto Pérez” de Guanabacoa. Nos explicó que además de esta existen dos brigadas más, conformada por 9 personas cada una. “Tenemos la jardinería en óptimas condiciones, pues contamos con todos los equipos necesarios”. Recalcó que su equipo no tiene nada que ver con las tumbas sino con los jardines. En el momento del recorrido, ellos estaban limpiando toda el área del Sureste por las calles 13 y 15, y J y K para un acto en honor a Gerardo Abreu Fontán. Dentro de un complicado entramado legal, el mantenimiento y cuidado de las tumbas es responsabilidad únicamente de sus propietarios, y no del cementerio, según nos explica el subdirector. Pero, en caso de que no esté vivo ningún integrante de la familia, ¿qué se hace? Debe tenerse en cuenta que el último censo de propietarios en el cementerio se hizo en el año 1989. “En Cuba no hay legislación para definir el abandono por lo que las tumbas del cementerio no se abandonan. Las familias se extinguen, el título queda en manos de alguien y nosotros asumimos buena fe en la presentación del título porque no tenemos manera de saber qué pasó con el propietario real”, explicó el abogado. “Cuando las personas se fueron del país al triunfo de la Revolución perdieron sus propiedades, pero esto no se aplicó con los bienes cementeriales”. El reglamento orgánico del cementerio regula el mantenimiento de cada tumba o panteón. Artículo 68: No se consentirá realizar trabajo alguno en la Necrópolis bien sea de construcción, reconstrucción, ornato, limpieza o cualquier cuidado de las propiedades, panteones o sepulturas, a no ser que dichos trabajos estén amparados por la correspondiente licencia de obra. Artículo 72: El que ejecute una obra de cualquier naturaleza que sea, será responsable de los deterioros que puedan ocasionar a las construcciones de la Necrópolis o de uso de los particulares, bien sea por sus operarios, transporte de tierra, escombros o materiales, o como consecuencia de cualquier causa o motivo de las obras que realicen a personas empleadas en estas operaciones.

Carlos Bauta refiere que las tumbas de valor histórico o cultural están dispersas por todo el cementerio y eso también constituye un problema para su cuidado. *** En la avenida principal camina Ulises Jáuregui Haza, un profesor universitario que asistía a visitar un familiar. Aseguró que esas tumbas son patrimonio histórico y que es el Estado quien tiene que hacerse cargo porque es el recuerdo histórico de la Patria. Uno de los casos singulares que chocan con la legislación es la tumba de Jesús Menéndez. Durante varias horas buscamos incasablemente hasta llegar siempre al mismo punto indicado por el mapa. Sin embargo, no hay rastro alguno del General de las Cañas.

“Sucede que cuando matan a Jesús Menéndez no había dónde enterrarlo porque era muy pobre y un amigo de él habló con una persona para que lo enterraran en la bóveda de su familia. Ahí lo único que hay de Jesús Menéndez es una jardinera que le pusieron sus hijos”, nos explican en el edificio administrativo.

Sin embargo dicha jardinera no aparece en el sitio o su nombre ha sido borrado por el tiempo. No hay rastro del nombre Jesús o los apellidos Menéndez Larrondo.

“Hace un tiempo el Consejo de Estado quiso trasladar a Jesús Menéndez para otro lugar y la hija del hombre que brindó su bóveda no quiso ya que su papá había permitido que lo enterraran en esos momentos de persecución para obreros y comunistas. Era su voluntad y ya había fallecido”, comentó Bauta Martín.

***

Mientras buscamos la tumba del General del Ejército Libertador Miguel Coyula, – otra que nunca encontramos-, nos intercepta Elvira Serrano Infante.Ella dice ser trabajadora retirada del MININT y fue a enterrar a su prima. Estaba observándonos desde hacía un rato, y supuso que éramos periodistas.

“Yo buscaba precisamente un periodista, para denunciar que es una falta de respeto que hay una tumba semiabierta con un palo y había tremendo mal olor, perceptible entre todos los que asistimos al entierro”.

“Realmente es bochornoso. Con las tumbas de interés histórico o cultural pasa igual. Si son muy antiguas y no tienen dueño, debe atenderlas Patrimonio. El Estado tiene que dar un tratamiento virtuoso con dueño o sin dueño porque es parte del patrimonio de la nación”, afirma Elvira.

***

Casi al salir, a un lado de la entrada de la Necrópolis, se encuentra el panteón de los Abreu. Sin embargo, durante minutos dialogamos sobre si esa era o no la última morada de Marta Abreu de Estévez. Ninguna señal afirma que la benefactora de Santa Clara se encontrara allí, aunque el mapa así lo indicaba.

El subdirector de la Necrópolis nos indicó que en Cuba no queda ningún descendiente de Marta Abreu, y su tumba quedó destruida completamente en el 2004 por el huracán Charlie.

“El propio cementerio reconstruyó el panteón, sus familiares desde el exterior han traído cenizas de otros miembros de la familia y se muestran muy agradecidos del cuidado de estas tumbas”, explicó.

***

Afortunadamente no todas las tumbas de interés histórico se encuentran en mal estado, ya que según el propio subdirector “el cementerio tiene muchos espacios y en relación a la memoria histórica no se le puede prestar toda la atención que merecen”.