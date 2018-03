La verdadera historia de la “Tormenta del Siglo” (+ Fotos)

Un brote de siete tornados único en territorio cubano, vientos inclementes de región sur e inundaciones costeras acontecieron en marzo de 1983. La anormalidad de las condiciones atmosféricas fue vinculada a la fuerte manifestación del evento El Niño-Oscilación del Sur.

Diez años más tarde, en medio de la tensa situación económica del período especial, la naturaleza repitió el golpe. Pero fue más duro. Diez personas perdieron la vida y varias resultaron lesionadas.

La insólita tempestad estremeció Viñales, El Morro, Varadero, la Ciénaga, Caibarién, Morón, un país. Sus vientos repentinos barrieron en solo horas buena parte de la cosecha tabacalera, las plantaciones de plátano y otros cultivos, y causaron considerables afectaciones en hogares, instalaciones industriales, agrícolas y sociales. Los daños fueron cuantificados en mil millones de dólares.

A propósito del aniversario 25, hoy Cubadebate te acerca a algunos aspectos poco conocidos de la violenta tormenta que castigó a Cuba el 13 de marzo de 1993.

Se aprecia con claridad en una secuencia de imágenes satelitales divulgada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que durante la tarde del 12 de marzo algunas nubes se habían desarrollado en localidades interiores y de la costa norte de nuestro archipiélago, y en la noche, al menos en occidente y centro, la nubosidad era poca.

Vientos cálidos y húmedos procedentes del Caribe también matizaban el tiempo, algo común para la época, solo que en aquel momento se habían “pasado” de velocidad. Las peligrosas marejadas prevalecían en la costa sur.

Concurrentemente, un frente frío bien definido estaba avanzando por el golfo de México, conectado a un área de baja presión extratropical en continuo proceso de profundización. En la noche, mientras la baja se dirigía hacia la porción norte de la península de la Florida, una banda nubosa con forma de zanahoria se activó impetuosamente por delante del frente.

Esta vaguada, que tenía asociada una línea de tormentas severas, se desplazó con mucha rapidez sobre la mitad oeste de Cuba durante las primeras horas del sábado 13, y fue la causa del más costoso desastre natural que ha vivido el país atribuido a un fenómeno meteorológico de la temporada invernal.

Desde Pinar del Río hasta Sancti Spíritus los vientos soplaron con fuerza de huracán del noroeste, oeste y suroeste. Varias estaciones midieron rachas superiores a 80 y 100 km/h, y las más notables pasaron de 160 km/h. Igualmente, la monstruosa agrupación de nubes cumulonimbus desencadenó tornados, granizadas, aguaceros y abundantes rayos.

Con el avance del día se produjeron inundaciones costeras fuertes en asentamientos del litoral norte –inclusive fueron severas en el malecón de La Habana–, debido al intenso oleaje generado en el golfo de México. Aunque más debilitada, la banda de nubes alcanzó la región oriental; en poco tiempo hubo acumulados de lluvia de más de 100 milímetros.

Otro elemento a destacar es que el aire frío fue ocupando el territorio nacional tras el paso de la línea de tormentas y el frente. Un significativo descenso de las temperaturas fue evidente el domingo 14. Mínimas entre 7 y 8 grados Celsius fueron registradas en la región central.

Con la colaboración de sus coterráneos Mario Carnesoltas Calvo y Gisell Aguilar Oro, el meteorólogo cubano Lino Naranjo Díaz realizó hace varios años un valioso compendio sobre la gran tormenta de 1993.

En él deja claro que el 10 de marzo, en un documento interno operativo del Instituto de Meteorología llamado “Estado General del Tiempo”, hubo una primera referencia sobre lo que un modelo de predicción estaba sugiriendo para un plazo de 48 horas: el desarrollo de un centro de baja presión en el oeste del Golfo, con un frente frío asociado que llegaría el sábado siguiente a la mitad occidental del país.

El posible arribo del frente con nubosidad y lluvias fue anunciado el viernes 12 en el parte meteorológico del NTV –lo cual fue resaltado por el propio doctor José Rubiera en declaraciones posteriores ofrecidas a la periodista Rosa Miriam Elizalde–. No obstante, el rápido desarrollo del evento atmosférico superó la capacidad del Insmet para monitorearlo y prevenir sus impactos, que se mantuvo en niveles mínimos debido a la crisis económica y el recio bloqueo estadounidense.

Según Lino, los canales de comunicación con el World Data Center en Washington se habían reducido sustancialmente en meses anteriores. Durante la mañana y la tarde del día 12 no pudo accederse a los datos del área del Golfo. La disponibilidad de imágenes de satélite estaba restringida, ya que se recibían con baja resolución y solo después de las 6:40 p.m.

A pesar de las dificultades, el personal de Casa Blanca a cargo del pronóstico, apoyado en la información disponible y el conocimiento previo adquirido sobre la formación de líneas de turbonadas prefrontales, emitió en la noche una advertencia especial ante la probable ocurrencia de tormentas. Esta información fue enviada con urgencia a la Defensa Civil y los medios de difusión.

El aviso de que el mal tiempo se acercaba se dio a conocer por televisión en las noticias que siguieron a un espacio cinematográfico de medianoche. En menos de una hora, la aterradora actividad eléctrica y los vientos muy fuertes hacían temblar hasta las piedras en el occidente cubano.

Así resumía el diario Juventud Rebelde, en la edición del 14 de marzo, lo ocurrido, y además señalaba:

Al día siguiente, en su discurso de clausura de la sesión de constitución de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado, Fidel se refirió a la tormenta, sus efectos devastadores y la recuperación en marcha:

Hizo grandes daños en la agricultura. Las plantaciones de plátano prácticamente las arrasó, todas las matas que tenían un racimo grande ya, o un racimo pequeño, las derribó; las matas que iban detrás las derribó también.

Otros cultivos como el tomate ya venían siendo afectados, el año climático no era favorable. En el mes de enero, durante muchos días consecutivos soplaron fuertes vientos del sur, que suelen preceder las plagas por la humedad, por el calor, y producen daño mecánico a las plantas; después fuertes aguaceros estuvieron afectando no solo estos cultivos de hortalizas, sino también el tabaco. Hubo una zona de Pinar del Río en que cayeron casi 500 milímetros en 24 horas. ¡Vean ustedes, quinientos milímetros, en invierno, en veinticuatro horas! Naturalmente destruye también los semilleros de tabaco. No queda aquel recurso, en determinada fecha ya, de volver a sembrar lo que ha tumbado el agua porque no hay semilleros, y los semilleros requieren varias semanas para poderlos rehacer otra vez.

(…) afectó decenas de miles de viviendas, sobre todo, techos, aunque algunas las destruyó completamente; afectó miles y miles de objetivos económicos: naves, talleres, almacenes, en la agricultura e incluso en las ciudades; instalaciones industriales, fábricas, sobre todo, techos. A muchos cultivos los afectó seriamente. Montones de postes eléctricos fueron arrancados, las líneas eléctricas interrumpidas, transformadores destruidos o dañados, los suministros de gas interrumpidos en La Habana como consecuencia de la falta de electricidad; los suministros de agua, también por la misma razón. Todos esos servicios se han visto afectados en ocho provincias.

Vi casas totalmente destruidas, vi muchas casas afectadas en la zona de Santa Fe, las afectaciones son bastante grandes también en toda esta zona del municipio Playa, del litoral del Malecón o próxima al Malecón. Y estaba todo el mundo trabajando, eso sí lo puedo asegurar porque lo he visto; claro, necesitan un tiempo mínimo para hacer las cosas y hacerlas bien, pero no están perdiendo ni un minuto, ni un segundo.

(…) Tengan la seguridad de que el Estado, aun dentro de las dificultades y las limitaciones grandes, está haciendo todo lo posible por suministrar ese mínimo de material que necesitamos para ayudar a esos compatriotas que se han quedado sin recursos o se han quedado en condiciones críticas de vivienda.