La voz de un país, la voz de una Revolución (+ Video)

Este 24 de febrero la emisora Radio Rebelde, la Voz de la Revolución Cubana cumplirá 60 años de su fundación. De aquella génesis en la Sierra Maestra, pero también de los retos y desafíos que asume el sistema de la radio cubana, se conversó en la Mesa Redonda de este martes. Cubadebate ofrece un amplio resumen de este programa y te invita a dialogar con sus directivos a través de su Foro Debate.

Al ritmo de la vida

Al iniciar el programa radio televisivo Mabel Manso Delgado, Directora General de Radio Rebelde no pudo ocultar su alegría por el nuevo aniversario. “Tengo el orgullo de poder decir que la génesis del por qué fu fundada nuestra emisora aún se mantienen. Ese es el mayor compromiso que tenemos los trabajadores de Radio Rebelde y es por ello que queremos perfeccionar cada día nuestra labor”, comentó.

Según detalló hoy su colectivo agrupa a más de 200 personas, entre tanto, otro centenar lo hace como colaboradores. “Nacimos para informar a Cuba y al mundo y ese precepto lo mantenemos en la actualidad desde el punto de vista político, deportivo, cultural así como económico y social”.

Agregó que la programación de la emisora está compuesta por 32 programas, de los cuales 16 se emiten diariamente – 14 en vivo-, por lo que se trata de tener siempre la inmediatez de la noticia. “Abogamos por acercar nuestra agenda a lo que la gente quiere y necesita escuchar. Además de con los transmisores en AM y FM tenemos el audio real a través de nuestra página web”.

Sobre este tema resaltó que hoy todas las coberturas periodísticas se piensan desde el punto de vista multimedia, lo que permite que un mismo producto comunicativo tenga múltiples canales de salida.

“Esto ha hecho que se varíen los procesos y las rutinas productivas. Somos un medio que produce la radio más tradicional pero que también tiene un amplio despliegue en Internet a través de nuestra página web y las redes sociales”, explicó la directiva.

A pasar de ser una emisora generalista, Radio Rebelde continúa siendo eminentemente informativa aunque también tiene espacios deportivos y musicales.

“En la parrilla la revista informativa Haciendo Radio, de cuatro horas de lunes a sábado, desde las cinco de la mañana hasta las nueve. A las doce del día tiene un Noticiero Deportivo, el Noticiero Nacional de Radio a la una de la tarde. A las siete de la noche el noticiero Aquí Rebelde, que comparte espacios con la Mesa Redonda. Y en la noche el noticiero resume Portada Rebelde”.

Manso Delgado acotó que RR cuenta con una amplia red de corresponsales y un grupo de corresponsalías “con las condiciones técnicas elementales para las transmisiones y se les dotó de teléfonos con datos móviles lo cual facilita la comunicación con el programa que esté en vivo como para la integración con las redes sociales y el sitio web”.

La programación deportiva la transmiten casi siempre por AM. En el horario de la tarde funcionan dos cabinas de forma paralela, el programa Visión por la Frecuencia Modulada, mientras Panorama Deportivo se transmite por AM.

¿Cómo está compuesto el sistema de la Radio en Cuba?

Más adelante en el programa Mesa Redonda intervino Onelio Castillo Corderí, director General de la Radio Cubana. Para él, RR es la cimiente del actual sistema de la radio en Cuba, constituyendo “la voz de un país en Revolución”.

“Radio Rebelde no es solo la emisora que sintetiza todas las luchas del pueblo cubano. Su fundación estuvo influenciada por el ímpetu de la 1010 que en los años 40 fue la voz del Partido Socialista Popular, por las ideas que transmitía Guido García Inclán por la COCK. Desde entonces su escudo es la verdad”.

Según se dio a conocer, en 1963 Cuba contaba con 62 emisoras. “ Al triunfo de la Revolución, la radio comienza a ser de una gran vocación de servicio y de un gran compromiso público inalterable”, detalló.

En el año 2017 se apertura la emisora 97 “Radio Arimao”, en el corazón del Escambray, lo que “se suma a la tradición histórica de otras como Radio Ciudad Bandera de Cárdenas que cumplió recientemente 90 años”, informó Castillo Corderí.

También destacó el nivel de emisión que tiene hoy la radio en Cuba. “En los últimos 25 años hemos tenido un gran crecimiento que es expresión acabada de la voluntad política del estado en dinamizar el sistema. En estos años se ha incrementado en 208 408 horas, con una mayor incidencia de las radios municipales”.

De las 97 emisoras Radio Habana Cuba es la única internacional, la cual fue inaugurada por Fidel Castro Ruz el 16 de abril de 1961 y que hoy transmite en siete idiomas. Funcionan seis nacionales, 19 provinciales y 71 municipales, “lo que demuestra que el corazón de la Radio cubana está en las radios territoriales, un atributo sólido del sistema, lo que hace que la comunidad sostenga los necesarios vínculos afectivos con los medios de comunicación”, subrayó Onelio Castillo Corderí, director General de la Radio Cubana.

La Radio cubana ante las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones

La Radio tiene la virtud de acercarse como ningún otro medio a las personas. Se dice que su poder reside en la voz, y el sonido. La Radio cubana también ha contado desde sus inicios con la fortaleza de imbricar cada vez más la agenda del medio con la agenda pública.

La interacción medio-público en el sistema radial del país permite distinguir ejemplos positivos como el programa Alta Tensión en Villa Clara, espacio interactivo que pone a la palestra pública problemáticas de la sociedad y permite a los oyentes debatir con funcionarios invitados por todos los canales de comunicación dispuestos para el ejercicio del intercambio .

Para esta retroalimentación, el desarrollo tecnológico resulta imprescindible. De acuerdo con esto, la Directora Técnica de la Radio, Laslinda Mondeja, expresó cuánto se ha avanzado en el medio en escenarios que demandan del uso de las nuevas formas de comunicación. “En efecto, nuestra Radio ha experimentado un crecimiento de tecnología. Desde el año 1998, este medio ya transmite en formato digital, es decir, desde ese momento, se incluyó el primer equipo de informática en nuestras producciones. En este minuto tenemos en el sistema total de la radio cubana, las 92 emisoras, produciendo sus audios digitales; esto nos facilita mejor producción, intercambio, y sobre todo calidad de sonido.

“Sin embargo, no podemos decir que el cien por ciento de nuestras transmisiones son digitales. La Radio en nuestro país no es enteramente digital porque intervienen dentro del proceso de transmisión equipos analógicos que subsisten de manera paralela al nuevo equipamiento tecnológico. Esto conlleva a un cambio tecnológico bastante costoso por presentar una infraestructura a la que hay que cambiar y nos llevará algunos años…pero, sin dudas caminamos enfocados en lograrlo. No obstante, seguimos brindando el mejor producto radiofónico que exige nuestro pueblo.

La especialista, afirmó además que dentro de los sistemas desarrollados, el acercamiento a la comunidad es uno de los principales retos en los que se encuentra el poder llevar las transmisiones a los lugares más recónditos.

“Para ello se inició un proyecto en el año 2015 con la implementación de autos remotos, donde Radio Rebelde fue la primera emisora en utilizar este recurso, una tecnología de primer mundo que permite transmitir desde cualquier punto del archipiélago cubano.

Hemos seguido desarrollando a través de un estudio de factibilidad hechos donde se incluyen a las emisoras provinciales y nacionales del sistema de la Radio. Ya tenemos en el país cinco carros remotos y dos en proceso de importación”, informó Mondeja.

Asimismo, la funcionaria se refirió al nivel de profesionalidad y capacitación de los técnicos e ingenieros del sistema que con su trabajo contribuyen a minimizar las importaciones que en la actualidad se tornan complejas debido a un contexto en el que el Bloqueo juega un papel central al momento de las importaciones e inversiones con un elevado precio que encarecen cualquier proceso de perfeccionamiento tecnológico.

“Nuestros ingenieros también aportan su granito de arena con la creación de sistemas que nos permiten hacer el trabajo de la radio mucho más viable en nuestros estudios. Por ejemplo, se creó un software para los musicalizadores de los dramatizados que ayuda a la inserción de sonidos, efectos, terminando en un producto de mejor calidad”.

Otro de los proyectos que asegura la especialista ser un logro de la Radio en Cuba, comenzó en el año 2001 en saludo a un aniversario del natalicio del Comandante en Jefe, con la transmisión en tiempo real de todas las emisoras nacionales. “Ese proyecto se dilató en el tiempo debido a la obsolescencia del equipamiento que se había utilizado en ese momento y a la no presencia de estas emisoras en internet, sin embargo, el grupo de informática del ICRT de conjunto con la Dirección Técnica de la Radio crearon el proyecto AICAS que consiste en el uso de un dispositivo de bajo costo y de pequeñas dimensiones donde se permiten poner los audios y traer los streams a nuestra red”.

“La primera prueba se realizó dentro de la red del ICRT y una vez que todo se estabilizó, pudimos publicar en Internet nuestros audios. ETECSA también nos dio la posibilidad de entrar a la red Cuba con este aporte a la radio. Hoy nuestros audios se encuentran publicados en el portal de la radio cubana http://www.radiocubana.cu/, y en las páginas oficiales de todas nuestras emisoras”.

Camagüey, la radio cerca de la comunidad

Una de las provincias con uno de los sistemas más amplio y complejos de Radio en la Isla es Camagüey.

Alicia Sosa Velázquez, Directora Provincial de la Radio de ese territorio expresa sentirse orgullosa de la gran tradición radial en la Ciudad de los Tinajones y de la variedad de programación que presentan las diez emisoras de la provincia.

Radio Cadena Agramonte, la planta matriz que transmite 24 horas, Radio Nuevitas, emisora pionera de la radio cubana, Radio Santa Cruz, Radio Guáimaro, Cubitas, Radio Camagüey, la emisora de la ciudad, Radio esmeralda, son algunas de las emisoras que desde su agenda brindan protagonismo a los públicos externos.

“Tenemos unos 300 oyentes de oro que conforman nuestro grupo de activistas y promotores, los cuales participan en la conformación de nuestra agenda editorial. Contamos con ellos porque son la voz de los ciudadanos, aquellos a los que se les puede preguntar qué quisieran que la radio camagüeyana transmitiera en sus contenidos.

“Tenemos varios programas de participación ciudadana en los que se destaca Sin Rodeos, próximo a cumplir cinco años. En él participan las principales autoridades del Partido y el Gobierno para dar respuestas a diferentes problemáticas y también trazar estrategias de trabajo que son importantes para la provincia.

“Mucho más cerca en el tiempo tenemos el espacio Vamos a andar que se emite los sábados en la mañana, un programa que refleja los procesos de perfeccionamiento de los organismos locales del Poder popular y que ha transmitido más de 50 programas y siempre desde comunidades de difícil acceso, gracias a los dispositivos con datos móviles y los remotos”.

Sobre la experiencia del huracán Irma en el territorio y la cobertura de la radio, la directora expresó la importancia del trabajo organizado en las emisoras radiales y la simbiosis con la televisión y las redes sociales. “Nunca dejamos de transmitir ni un solo minuto en esos instantes”.

