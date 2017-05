Fidel: “José Martí, guía y apóstol de nuestra guerra de independencia”

Cada mayo trae para los cubanos el recuerdo de la partida del más universal de los cubanos, quien diera su vida en Dos Ríos el 19 de junio de 1895. Para Fidel, el más ferviente seguidor de las ideas del Apóstol, rendirle homenaje siempre fue indispensable. Sobre la partida física de José Martí, dijo Fidel el 14 de octubre de 1991 en el discurso pronunciado en la clausura del IV Congreso del Partido Comunista de Cuba, efectuada en la Plaza General Antonio Maceo, en la ciudad Héroe de Santiago de Cuba:

“¡Tú, Martí, no fuiste jamás vencido el día que caíste en Dos Ríos!, y por ustedes, por su ejemplo, por su muerte, hoy hay millones de cubanos dispuestos a seguir el ejemplo, dispuestos a defender las ideas, y dispuestos a morir, igual que hicieron ustedes, para salvar la libertad, para salvar la justicia, para salvar el honor y el decoro de los hombres; porque sin honor y sin decoro no puede haber vida, ni importa la vida, ni queremos la vida; sin honor y sin decoro no importa la vida, ni queremos la vida, no solo la nuestra, sino incluso la de todos aquellos a los que amamos. ¡Sin honor, sin decoro, sin independencia y sin dignidad no es nada un pueblo, no importa la vida de un pueblo!”

Sobre nuestro Héroe Nacional también, pero años antes, el líder de la revolución cubana, en el discurso pronunciado en la Sesión Conjunta del Comité Central del PCUS, el Soviet Supremo de la Unión Soviética y el Soviet Supremo de la Federación Socialista Soviética Rusa, en homenaje al cincuentenario de la Unión Soviética, celebrado en el Palacio de los Congresos del Kremlin, Moscú, URSS, el 22 de diciembre de 1972 afirmó:

“José Martí, guía y apóstol de nuestra guerra de independencia contra España, nos enseñó ese espíritu internacionalista que Marx, Engels y Lenin confirmaron en la conciencia de nuestro pueblo. Martí pensaba que “patria es humanidad”, y nos trazó la imagen de una América Latina unida frente a la otra América imperialista y soberbia, “revuelta y brutal” —como él decía—, que nos despreciaba”.

Un año después, al referirse al patriotismo y las ideas en general de quien fuera considerado por Fidel como el “autor intelectual del Moncada”, expresó en el Acto Central en Conmemoración del XX Aniversario del alzamiento del 26 de Julio, efectuado en el antiguo cuartel convertido hoy en escuela, en Santiago de Cuba, oriente, el 26 de julio de 1973:

“Martí nos enseñó su ardiente patriotismo, su amor apasionado a la libertad, la dignidad y el decoro del hombre, su repudio al despotismo y su fe ilimitada en el pueblo. En su prédica revolucionaria estaba el fundamento moral y la legitimidad histórica de nuestra acción armada. Por eso dijimos que él fue el autor intelectual del 26 de Julio.”

Para Martí, y para Fidel, como fiel seguidor de sus ideas, la solidaridad y el deseo de unidad y libertad para toda América Latina siempre fue un gran anhelo. De ahí sus palabras en el acto de condecoración con la Orden Carlos Manuel de Céspedes, al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías, en el X Aniversario de su primera visita a Cuba, 14 de diciembre de 2004, donde dijo:

“Martí, admirador de Bolívar, bolivariano hasta la médula, compartió con éste hasta la muerte su sueño de liberación y unión de los países de nuestra América: “…ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber —puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo— de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso”, escribió horas antes de su muerte en combate.”

Durante el discurso pronunciado en la clausura del Primer Congreso de los Pioneros, efectuada en el Palacio de Convenciones, el 1ro de noviembre de 1991, y resaltando los deseos de justicia, libertad e independencia, presentes en José Martí, dijo Fidel:

“…porque las ideas de Martí y de su pléyade de compañeros de lucha se juntaron con las ideas de Marx, de Engels y de Lenin, porque a nuestra sangre patriótica se juntó toda nuestra sed de justicia y de libertad, porque a nuestra sangre patriótica se juntó nuestra sangre socialista y comunista. Nadie tuvo nunca argumentos más fuertes, ideas morales y éticas más poderosas, una causa más justa que defender, un honor y una dignidad más grande que guardar, una bandera más independiente y más gloriosa que defender.”

En Fidel siempre estuvo presente la ideología martiana de la unidad revolucionaria y partidista, aspecto importante para el desarrollo de nuestras luchas independentistas y el mantenimiento de Cuba como nación, por ello en la clausura del X Periodo Ordinario de Sesiones de la Tercera Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 27 de diciembre de 1991 reafirmó:

“Martí vio cómo las fracciones y las divisiones habían dado al traste con la primera guerra de independencia. Lo dijo y lo repitió muchas veces, y todo su esfuerzo fue para que la nueva guerra de independencia estuviera organizada sobre otras bases. Martí […] tuvo otra concepción de la forma de dirigir la guerra y de la organización del país durante la guerra, y un partido para dirigir la guerra, dirigir la revolución.”

Para conocer más sobre el ideario y la acción del líder de la Revolución Cubana, visite el sitio: Fidel Soldado de las Ideas.

Siga este sitio web sobre Fidel en Facebook: FidelCastroSoldadodelasIdeas

Y en Twitter: @Fidelensusideas