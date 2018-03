Donal Duarte: “La sanción es bastante injusta… un año es mucho tiempo”

La pasada semana el periódico pinareño Guerrillero, Cubadebate y otros medios publicaron una nota oficial del Instituto de Deportes Educación Física y Recreación (INDER) en Pinar del Río, en la cual se anunciaba la sanción que inhabilita al pelotero Donal Duarte Hernández, a participar en cualquier evento nacional durante un año.

La noticia ha causado gran repercusión dentro y fuera de la provincia, pues el tema implica nada más y nada menos que al capitán y bujía del equipo Vegueros de Pinar del Río, durante la última década. A continuación reproduciomos una entrevista de Donal con el semanario de su provincia.

¿Qué crees de la medida que se te impone?

– Me parece que la sanción es bastante injusta, no estoy diciendo que no sea sancionado, no me estoy defendiendo, pero un año es mucho tiempo, todo el pueblo de Pinar del Río sabe que siempre que he venido de eventos internacionales y me he incorporado a la provincial.

Tengo 35 años y 17 Series Nacionales, por lo que creo que jugar una Serie Provincial para después incorporarme a un entrenamiento de cuatro meses y jugar otros tres en la Serie Nacional es bastante fuerte, creo que es demasiado casi al cumplir 36 años, cuando he sido un atleta que ha jugado todas la temporadas completas. Aquí en Pinar del Río se me ha sancionado sabiendo que no fue por un problema de “provincial” .

¿Siendo autocrítico, crees que llevabas algún tipo de medida?

– Quizás alguna medida pero no una sanción de un año, yo solamente no tengo la culpa de que Pinar no haya hecho un buen papel en la segunda vuelta, porque el equipo no es Donal Duarte.

¿Te advirtieron en algún momento que de no jugar la provincial podían tomar una decisión de esta magnitud?

– Yo tuve una conversación con el director del equipo (Pedro Luis Lazo) y él me dijo que tenía que jugar obligado la provincial pero la mayoría de las personas tienen conocimiento que yo en ese tiempo tuve un problema familiar, una prima mía estuvo hospitalizada durante 15 días y luego falleció, mi familia es de San Luis y todas las cosas se hacían aquí (en Pinar del Río, municipio cabecera de la provincia), tenía que hacer almuerzo, llevarle la comida.

A otros juegos no fui porque estoy en construcción, como ves tuve que modificar el portal de mi casa, tampoco es que yo me haya ausentado completamente, yo jugué un partido. El director del equipo y el comisionado de San Luis tenían conocimiento que no iba a ir porque estaba haciendo varias cosas.

Yo ya he presentado mi apelación y mi abogado tiene un papel firmado por ellos dos que me exoneraba de jugar, cuando salga la apelación veremos quién tiene la razón. Lo vuelvo a repetir: todo el mundo en Cuba sabe que eso no es problema de provincial.

¿Hay entre Pedro Luis Lazo y tú una enemistad en estos momentos?

– Él y yo fuimos compañeros durante un buen tiempo, siempre lo quise porque yo nunca le he hecho daño a nadie, yo he dejado de ser de mi familia para hacerle bien a los demás.

Yo nunca me metí en ninguna decisión que él tomó con respecto al equipo, yo le daba mis opiniones y mis criterios, por eso nunca tuvimos problemas, siempre fui de los que lo apoyó cundo lo designaron como director, renuncié a un contrato por quedarme a apoyarlo, estuve cuatro meses entrenando casi sin poder, para que los muchachos me siguieran.

Me achacaban que salía de los juegos y me iba para mi casa pero yo regresé de Canadá y me fui directamente para Camagüey, y de ahí para Ciego de Ávila.

Siempre me he entregado por el equipo Pinar del Río, por todos los equipos que he jugado en Cuba, hoy me da alegría que todo el pueblo me esté defendiendo.

Ahora la dirección del Inder se olvidó de todo eso y me ha sancionado un año, una sanción demasiado fuerte hacia mi persona.

¿Te habrías ido a otra provincia si la sanción hubiese surtido efecto solo en Pinar del Río?

– Yo nunca he pensado en jugar en otro equipo que no sea este, a mí en principio el comisionado y el director me dijeron que no me querían en el equipo antes de que se formara toda esta polémica, o sea ellos no me aceptaban ya en Pinar del Río, yo tengo familia, no puedo dejar de jugar pelota porque ellos quieren, con mi historia como ha sido, no es para que me hubiesen hecho eso.

¿Si mañana te levantasen la sanción y te permitiesen jugar con el equipo, te incorporarías?

– Esa es una situación que yo todavía tengo que manejar con mi familia, no es así que mañana me levanten la sanción y se olvide todo lo que ha pasado, es algo que no depende de mí, depende de mis seres queridos que son los que están sufriendo.

Un año entero sin jugar para un atleta de tu edad puede ser desastroso. ¿Has pensado en ello?

– Un año sin jugar al béisbol va a ser duro para mí porque voy a cumplir 36 años, estoy gordo, ya el ánimo mío no es el mismo, quiero ver qué pasa en este tiempo, nadie sabe, las cosas pasan por primera vez y uno tiene que enfrentarlas con decisión, aquí estoy yo con mi familia de lo más tranquilo.

¿Te incorporarías a Vegueros dentro de un año?

– Sí, pienso que el año que viene cuando vaya a comenzar la provincial pueda estar en forma para jugar, hay que ver qué pasa en este año, quizás no lo hago más, hay que ver la decisión que toma mi familia”.

Imagino que no sea esta la forma en que quieras terminar tu carrera…

– Para el pueblo de Pinar del Río, Donal acabó y es incierto, quería que me entrevistaran para que sepan lo que pienso, le agradezco mucho a la gente porque la mayoría me ha defendido y no ha estado de acuerdo con lo que me hicieron.

(Tomado de Guerrillero)