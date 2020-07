Ulises "da pelea" y enseña

La primera vez que conocí a Ulises Guilarte de Nacimiento tenía 21 años, aún no me graduaba, pero desde ese entonces colaboraba con Cubadebate. Fue en Artemisa, en la conferencia provincial de cara al XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.

Esa vez me preguntó qué día se había fundado la CTC, fecha que una periodista que atiende el sector debe saber. Realmente, no conocía el dato, titubeé por unos segundos, él sonrió y me exhortó a estudiar. Desde ese entonces me ha dado la tarea de leer, investigar y preguntar cada vez que tengo una duda, porque él no pierde oportunidad de hacerme un cuestionario. A veces, parece periodista.

Ulises Guilarte no es conformista. Siempre me dice que debemos en la prensa hablar más de los sindicatos, y no solo a nivel nacional, sino también desde la base, porque los trabajadores cubanos son los que con su empeño pueden garantizar los bienes y servicios, cumplir con la demanda del país y apoyar a la economía.

Sin ser absoluta, hay muchas personas que no valoran su función, porque no saben a fondo que Ulises Guilarte se pasa el día trabajando, escuchando los problemas y buscando soluciones. Que apenas duerme, como todos los dirigentes que se deben a su pueblo. Ulises no es solo el que los primeros de mayo habla desde la Plaza, sino el que pasa el resto de las 364 días del año exigiéndole la eficiencia y eficacia a cada centro laboral.

Ulises Guilarte es una persona sencilla, un líder nato que en cada reunión indaga, cuestiona, pregunta, que no se queda con respuestas a medias y busca soluciones a los problemas. Ulises Guilarte "da pelea", de la buena, con la máxima dirección del país para defender los derechos de los trabajadores, aunque muchas veces debido a obstáculos objetivos, demore un poco más en solucionarlos.

Ulises Guilarte lo mismo está en el oriente del país, que en el centro o el occidente. Está en un surco de tierra, en un polo científico o en una empresa cubana. Pone contra la pared a los subordinados para que entiendan que los datos por sí solos no muestran la realidad de país, sino que hay que hacer comparaciones y cálculos, por ejemplo, saber a cuántas personas afecta determinado incumplimiento de un plan.

Ulises Guilarte me ha dado clases de economía en cada reunión sindical, sabe que el principal problema de los trabajadores es el salario, pero no da descanso en esa batalla y sé que hasta que no se invierta la pirámide, él no va a parar.

Sabe que la CTC no es solo para representar a los trabajadores, sino también para movilizarlos. En más de una ocasión lo he escuchado decir que los cuadros sindicales no deben ser dóciles con la administración, sino plantar cara y defender los derechos de sus trabajadores, y que si en un colectivo laboral esto no funciona, entonces, el dirigente no es efectivo.

Para Ulises Guilarte será una sorpresa cuando lea estás líneas, porque nunca busca mérito propio con sus acciones, sino visibilizar todo el trabajo de su organización.

Hoy, antes de ir a cada actividad de la CTC (o cualquier otra) "hago la tarea" y estudio hasta el más mínimo detalle para no pecar de ingenua. Eso, como periodista, se lo debo a Ulises.

