Niño indio se convierte en el Gran Maestro de ajedrez más joven en la historia

A mediados del siglo pasado, uno de los más famosos jugadores de ajedrez, el soviético David Bronstein, ostentaba el récord de ser el Gran Maestro (GM) más joven del mundo. Tenía entonces 26 años, una edad que ahora se antoja “ridícula” si tomamos como referencia a las generaciones actuales.

De aquella época a la actualidad mucho ha cambiado el panorama ajedrecístico, apoyado sobre todo en el uso de la computación como arma indispensable en la preparación. Ahora un niño pequeño es capaz de “absorber” en unas horas todo el conocimiento al que antes se llegaba después de semanas de estudio.

Por eso no asombró demasiado que hace apenas unos días el estadounidense –de padres indios– Abhimanyu Mishra pasara a encabezar el listado de los más precoces GM, y lo hiciera con apenas 12 años, cuatro meses y 25 días.

Destronó así al ucraniano Sergey Karjakin, uno de los mejores exponentes de la élite y quien en 2002 había completado la hazaña con 12 años y siete meses exactos.

Días de cuarentena, pruebas de PCR y la incertidumbre de lograr luego sobre el tablero la meta se conjugaron en sus últimas semanas… El torneo Vezerkepzo GM Mix, en Budapest, le dio el ansiado premio.

El pequeño Abhi, como le llaman, es ahora el nuevo recordista, pero solo por una cuestión de números, pues el listado de jovencitos con la graduación de GM es nutrida.

Por ejemplo, otro indio, Gukesh Dommaraju, se graduó con 12 años, siete meses y 17 días; el ucraniano Javokhir Sindarov lo disfrutó siendo apenas tres meses mayor (12 años, 10 meses y 5 días) y el también indio Praggnanandhaa Rameshbabu con 12 años, 10 meses y 13 días.

El listado de los prodigios que consiguieron graduarse con menos de 15 años es de 37 jugadores e incluye nombres tan prestigiosos como los del actual monarca del orbe, el noruego Magnus Carlsen (13 años/4 meses/27 días), la china Yifan Hou (14/6/16) -fue reina entre mujeres-, y los estadounidenses Wesley So (14/1/28) y Fabiano Caruana (14/11/20).

En esa selecta relación, Latinoamérica disfruta la inclusión del peruano Jorge Cori, quien ocupa el puesto 22 después de lograrlo con 14 años, cinco meses y 15 días.

Como curiosidad: el título de GM es vitalicio y la Fide solo ha otorgado esa graduación al 0,3 por ciento de los jugadores registrados.

Abhimanyu Mishra became the youngest GM in the history of chess eclipsing Sergey Karjakin's record of 12 years and 7 months which has been standing for 19 years now. Abhimanyu has become a GM at the age of 12 years 4 months and 25 days! A simply unbelievable feat!

📷- David Llada pic.twitter.com/G9JmvSmbI1

— ChessBase India (@ChessbaseIndia) June 30, 2021