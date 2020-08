Construcción y Recursos Hidráulicos en la estrategia socioeconómica cubana (+ Video)

Al comentar sobre el trabajo con el sector no estatal, el ministro la Construcción dijo que a partir de la terminación del experimento que se ha venido desarrollando con las cooperativas no agropecuarias y la flexibilización del trabajo por cuenta propia, se están elaborando normas jurídicas para flexibilizar, transformar y ampliar este sector.

“Lo que forma parte no solo de la estrategia de la construcción, si no de la estrategia general de la nación. Por lo que la implementación de estas medidas comprenderá acciones para que, tanto la empresa estatal como no estatal, estén en condiciones similares, es decir, los actores económicos en igualdad de condiciones”.