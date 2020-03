Cuba confirma 13 nuevos pacientes positivos a la COVID-19, la cifra de casos asciende a 80

En otro momento de su comparecencia de prensa, el Director Nacional de Epidemiología del MINSAP dijo que una pregunta recurrente en la población ha sido si existe transmisión interna de la enfermedad en el país.

“No hay casos de personas con síntomas que no hayan tenido vínculos epidemiológicos con otros casos o con el exterior”, apuntó el especialista.

En tal sentido, esclareció que “cuando se dice que no hay transmisión no es de manera categórica, al tener en cuenta que se trata de una enfermedad que empieza a trasmitir desde el período de incubación, cuando no hay síntomas; por tanto, no siempre se detecta la persona como tal, a no ser por un riesgo epidemiológico”.

Añadió que “no se han detectado otros casos, a pesar de que hay muchas personas ingresadas bajo vigilancia”.

Por otro lado, Durán García dijo que no es recomendable que las personas bajen la percepción de riesgo porque “no haya transmisión interna”, pues se trata de una enfermedad que ha demostrado la capacidad para extenderse y transmitirse mediante relaciones interpersonales.

Reiteró la necesidad de que cada cual sea responsable y permanezca en su domicilio. “Lamentablemente aún se aprecian acciones negligentes, como los niños jugando en la calle y personas que salen de sus viviendas”.

Enfatizó también otras acciones como mantener la distancia de un metro, o un metro y medio; el uso del nasobuco al salir de los hogares; el lavado de las manos, y la utilización de hipoclorito, para evitar la transmisión de la enfermedad.