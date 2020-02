Respuesta a “Rafael y Antonio desde la Matemática recuerdan el 24 de febrero”

El acertijo requería repasar lo ya visto, indagar para poder responder, lo que no siempre es practicado por ustedes por múltiples razones. No obstante hubo buenas respuestas y en lo del himno me metí en camisa de once varas.

Vamos por parte:

I

Le dice Antonio a Rafael: hoy se cumple un aniversario del reinicio de la lucha por la independencia de Cuba, “la guerra necesaria como la llamó Martí”, y pondré a prueba tus conocimientos.

Construye el número del aniversario, de esta fecha patria, con un solo operador matemático y utilizando dos dígitos en que uno de ellos es su dígito numerológico.

La fecha de hoy es 24022020.

Respuesta: 5^3=125

Calculemos el dígito numerológico:

24022020 2+4+0+2+2+0+2+0= 12 1+2= 3

Es obvio que una potencia de base 5 y exponente 3 e la solución.

Felicitaciones a quienes respondieron correctamente.

II

Utilizando los 8 dígitos de la fecha original, por separado, y con los operadores +; -; * y /, construye el dígito indicado con las condiciones planteadas en cada inciso

24021895,

RARJ no leyó bien y tomó la fecha de conmemoración y no la original.

a) El 2 sin utilizar paréntesis.

Respuesta: 2/2-8/4+9-5-1-0 = 1-2+9-5-1-0= 10-8= 2

Como era de suponer esa no es la única solución. Cito esta de Fernan 2/4*0-2+1*8-9+5

Ly encontró otra pero con un operador de más. La optimización se debe premiar.

b) El 1 utilizando una vez paréntesis.

Respuesta: (2*4-8)*9/5+2-1-0 = (8-8)*9/5+2-1-0= 0*9/5+1= 0+1= 1

Nuevamente Fernan dio otra solución correcta: (2*4+0)/2+1-8+9-5.

También ly halló otra: 2+4 + 0-2+1-8+9-5

c) El 0 utilizando hasta dos veces paréntesis, pero con no más de 6 operadores.

Respuesta: No es posible con no más de 6 operadores construir el cero. Noten que si tenemos 8 dígitos, todos deben ser usados, para conectarlos hay que usar 7 operadores.

Ya hemos dio que demostrar que no existe solución es una importante manera de resolver un problema. Por otra parte no era válido concatenar dígitos, noten que dije que los dígitos se debían usar por separado.

El ingeniero santiaguero ly se ponchó ya que le hizo swing tres veces y no chocó con la bola.

III

Completar:

a) Esa epopeya se conoce con el nombre de Grito de Baire.

Los historiadores más acuciosos explican que el nombre de Baire responde a una táctica manipuladora de autonomistas, y del ejército español para restarle filo revolucionario a la gesta independentista.

b) Hubo también alzamiento en más de 30 localidades del país.

Según varios historiadores se contabilizan 35 alzamientos, aunque con diferentes connotaciones militares y de participación.

c) De los 10 siguientes patriotas, marque con una X, a quienes participaron directamente en el alzamiento del 24 de febrero:

Máximo Gómez __

Guillemón Moncada X

Calixto García __

Mayía Rodríguez __

Antonio Maceo __

Regino Boti __

Bartolomé Masó X

José Manuel Capote X

Henry Reeve (El inglesito) __

Quintín Bandera X

Algunos de los anteriores o estaban en Cuba en esa fecha, el inglesito ya había caído heroicamente y Regino Boti fue un destacado historiador y poeta guantanamero que realizó importantes aportes a la investigación de la gesta del 24 de febrero de 1895.

d) Y para los de la tercera edad y estudiosos de la Historia:

Escriba un fragmento de una obra poética musical dedicada al 24 de febrero, que muchos cantamos en la Escuela.

Les digo que fue aquí donde me metí en camisa de once varas. Yo la canté en la escuela cuando niño, pero no recordaba la letra completa.

Casanova y Ramón se recordaron, el primero citó un fragmento y el segundo hizo una rectificación correcta. Gracias a ambos.

Tuve que acudir a un amigo historiador: Ernesto Limia, que me ayudó y sugirió que hablara con el destacado historiador, por suerte vecino mío, Jesús Gómez Cairo. Él me orientó el camino y pude hallar en ECURED el texto del himno, que a continuación comparto con ustedes.

Letra del himno del 24 de febrero o Diana mambisa

Si os place compañero a la patria ver feliz

Si el sacro patriotismo vuestro pecho hace latir

Entonad con gozo en este día, un himno fogoso de libertad

Un himno cuyas notas nos traen a la memoria

Las páginas de glorias, los hechos de otra edad

Febrero 24 tu brillante resplandor

Si el alma nos anima y enaltece el corazón

Con que santo alborozo conque alegría, el combatiente airoso se transformó

Del simple campesino que dejando el arado, con el rifle empuñado a la lucha se prestó.

El Mayor General Calixto García fue el gestor de las celebraciones del 24 de febrero, y dio las ideas para la creación de una marcha patriótica a un versificador y a un músico para que lo compusieran, el 24 de febrero de 1898 en el tercer aniversario en Bijagual de Contramaestre

La Lic. Milagros Sánchez Licea, hija ilustre de Baire, es la autora de esta información, que se atesora en la WEB.

Si el Dr. C. Gómez Cairo me hace llegar otras informaciones las compartiré con ustedes, sobre todo algo sobre los autores del himno, algo que no encontré.

Hubo una participación de un destacado científico cubano, de excelente trayectoria en la Educación Superior cubana, que escribió este comentario.

José Luis García Cuevas dijo:

Muy bueno que se publiquen estas cosas sobre la matemática. Quizás la primera insuficiencia de los que ingresan a la universidad sea el pensamiento lógico. Dentro de unos días el 14.3, en honor al número Pi, debemos celebrar el Día Internacional de la Matemática" bajo el lema "La matemática está en todas partes". La importancia de la matemática se expresa por ejemplo en las recientes reuniones de nuestro presidente con los profesores de matemática de la UCP Enrique José Varona. La matemática simbolizada en Pi, merecen una mesa redonda, un "tema" de Buenos Días e incluso una "Entrega" matemática. Vale la pena.

En nombre de todos los de Para Pensar le agradezco al amigo José su comentario.

Por mi parte me comprometo a poner un acertijo el lunes 9 de marzo, en honor al número Pi, y al Día Internacional de la Matemática.

Aprovecho esta respuesta para decirles que se me ocurrió compartir en Facebook la parodia al poema de Raúl Ferrer que escribió el querido RARJ, y ha tenido tremenda repercusión. Él la tituló “Romanza de la isla mala”. Pueden leerla en la respuesta al acertijo de la Niña curiosa y solidaria del jueves 20 de febrero.

Nos vemos el primer lunes de marzo con un acertijo en que compiten abuelos debutantes.