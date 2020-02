Internet es ampliamente accesible en Cuba. ¿Por qué Estados Unidos insiste en que no lo es? pregunta medio estadounidense

Cubadebate reproduce esta artículo de Reese Erlich, un periodista estadounidense que escribe sobre Cuba desde 1968, publicado en el medio digital Truthout y replicado por otros como Salon. Aunque no compartimos algunos puntos de vista del autor y tampoco coincidimos en las cifras manejadas en el trabajo, si se puede valorar en él la visión de un estadounidense conocedor sobre la realidad cubana, los avances que ha notado en nuestra sociedad en el ámbito de la informatización y la doble moral del Gobierno de Estados Unidos, que acusa a Cuba de restringir el acceso a internet mientras le bloquea a los cubanos el acceso a cientos de páginas y servicios en la web.

Trinidad, Cuba: sentado en un café al aire libre, Alian Rojas toca con destreza el pequeño teclado de su iPhone mientras llama al sitio web del New York Times . Luego le muestra a un periodista lo fácil que puede usar WhatsApp, Facebook, YouTube.

"Puedo acceder a cualquier sitio web que desee", dice el guía turístico de 30 y tantos años.

Los cubanos pueden incluso descargar El Nuevo Herald, la versión en español de Miami Herald , infame como fuente de informes anticubanos del gobierno. Pueden usar Signal, una aplicación de mensajería cifrada desarrollada por Edward Snowden y otros, que evita que incluso el gobierno de EE. UU. escuche a escondidas.

En los últimos 10 años, Cuba ha hecho un gran progreso en la accesibilidad a internet. Sin embargo, funcionarios del gobierno de Estados Unidos, exiliados cubanos de derecha en Miami y grupos conservadores de derechos humanos afirman que Cuba limita intencionalmente el acceso a internet.

Freedom House (1), un grupo de expertos conservador, argumenta que el gobierno cubano mantiene al país tecnológicamente atrasado y censura los sitios web disidentes como parte de la represión al disenso político.

"Cuba sigue siendo uno de los entornos menos conectados y más represivos del mundo para las tecnologías de la información y la comunicación", según un informe de Freedom House sobre el uso de Internet.

Esa afirmación juega bien para quienes suponen que los gobiernos liderados por los partidos comunistas deben, por definición, ser totalitarios. Sin embargo, como lo demuestra el fácil acceso de Rojas a una amplia gama de sitios, la realidad de Cuba es muy diferente.

En enero de 2020, en una encuesta realizada por el Observatorio Abierto de Interferencia de Red (OONI), un grupo internacional que monitorea la censura de internet, el gobierno cubano bloqueó solo 36 sitios web .

La mayoría son sitios creados por disidentes apoyados por Estados Unidos, como la bloguera Yoani Sánchez y las Damas de Blanco , un grupo que organiza protestas antigubernamentales en Cuba. Sin embargo, los cubanos que realmente quieran leer dichos sitios pueden descargar fácilmente una VPN (Red Privada Virtual), que permite el acceso ilimitado a Internet.

Irónicamente, como parte de la aplicación del embargo unilateral de Cuba (2), el gobierno de los Estados Unidos prohíbe a los cubanos usar cientos de sitios web comerciales, incluidos Amazon, compañías de computadoras y bancos. El gobierno de Estados Unidos bloquea más sitios web que las autoridades cubanas, dice John Nichols, experto cubano y profesor emérito de la Universidad Penn State.

"El gobierno de EE. UU. Ha criticado durante mucho tiempo a Cuba por las violaciones de los derechos humanos", le dice a Truthout , "sin embargo, la respuesta de la política de EE. UU. que restringe el derecho de los ciudadanos estadounidenses y cubanos a comunicarse libremente a través de Internet es hipócrita y contraproducente".

Sin embargo, debido a las condiciones económicas, Cuba enfrenta problemas reales con la tecnología, dejándola muy por detrás de los Estados Unidos e incluso gran parte de América Latina. Solo el 38 por ciento de los cubanos están conectados a la web (3) en comparación con el 70 por ciento de toda América Latina. Cuba recientemente puso a disposición el roaming e instaló una red 3G (tercera generación). Gran parte del mundo está cambiando a 5G este año.

Como cuestión práctica, muchos cubanos comunes pueden enviar correos electrónicos y realizar búsquedas en Google, pero la mayoría no tiene el ancho de banda para ver películas o TV en streaming.

Nichols dijo que el problema se debe más a la falta de moneda fuerte que a un intento de restringir el acceso a internet por razones políticas.

"Cuba no es un país rico e Internet es una gran inversión económica", dijo. “Cuba no tiene muchos recursos. Pero el país no se desarrollará económicamente sin él”.

Al gobierno cubano le gustaría ampliar el uso de internet como parte de un plan para desarrollar nuevas industrias relacionadas con la informática. El sistema educativo gratuito de Cuba ha producido científicos informáticos de alto calibre ansiosos por competir con sus pares en todo el mundo. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien asumió el cargo el año pasado, ha estado promoviendo las ciencias de la computación .

Al mismo tiempo, sin embargo, a los líderes cubanos les preocupa que Estados Unidos use Internet para socavar al gobierno. Temen las "revoluciones de Twitter" promovidas por los Estados Unidos en otras partes del mundo.

"Algunos en el gobierno se oponen a una diversidad demasiado amplia en puntos de vista políticos", dijo a Truthout un periodista estadounidense con sede en La Habana . "Pero saben que no se puede prohibir Internet".

Mientras tanto, los líderes cubanos que temen que los EE. UU. usen la web para promover actividades antigubernamentales no participan en teorías de conspiración.

Nichols señaló que la CIA y otras agencias estadounidenses tienen una larga historia de utilización de tecnología para difundir propaganda anticomunista en la isla. En la década de 1960, era radio; en la década de 1980 era televisión.

"Y ahora es internet", dijo Nichols.

Si los cubanos de derecha en el sur de Florida inundan la isla con propaganda en Internet y noticias falsas, el gobierno podría aumentar la censura.

A principios de la década de 2010, la Oficina de Radiodifusión de Cuba, la agencia del gobierno de EE. UU. a cargo de las transmisiones de propaganda a Cuba, introdujo de contrabando en teléfonos inteligentes cargados con aplicaciones llamadas ZunZuneo y Piramideo , que buscaban movilizar a los cubanos para crear una versión cubana de la Primavera Árabe.

"Mis estudiantes comenzaron a recibir mensajes de texto en sus teléfonos celulares con noticias sobre manifestaciones que nunca ocurrieron", dijo Néstor García , ex jefe de la Misión de Cuba en la ONU (4). "Estados Unidos está tratando de crear un clima para protestar contra el gobierno cubano".

Las aplicaciones de redes sociales no lograron provocar una rebelión, pero eso no detuvo a los EE. UU.

En 2018, la Oficina de Radiodifusión de Cuba financió la creación de páginas falsas de Facebook diseñadas para aparecer como si fueran publicadas por cubanos descontentos con el gobierno. Cuando los hackers rusos llevaron a cabo actividades similares durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, los políticos estadounidenses de todo el espectro político expresaron su indignación.

Las acciones de Estados Unidos contra Cuba son similares a las acciones de Rusia contra Estados Unidos, según Nichols. "Es una interferencia encubierta en el sistema de comunicaciones de otro país con el propósito de cambiar la relación del gobierno y la gente", dijo. "Si no nos gusta que otros interfieran en nuestros asuntos internos, tiene sentido que no debamos hacer lo mismo con otros países".

No hace falta decir que las falsas páginas de Facebook tampoco lograron provocar una rebelión antigubernamental.

Cuba ha progresado constantemente en el acceso a internet. En la década de 1990, la gran mayoría de los cubanos tenía poca o ninguna conectividad. Una conexión rápida costaba $ 12 por hora y solo estaba disponible en hoteles turísticos. En 2020, los cubanos ahora pueden suscribirse a un plan de datos por tan solo $ 7 por mes. (5)

Algunos cubanos con acceso a internet participan en grupos de chat e inician sesión en el servicio de entrega de comida de un restaurante, AlaMesa. Pero, con mucho, la tecnología más popular para los cubanos es el "Paquete", una oferta semanal de noticias y entretenimiento. Por tan solo 50 centavos se pueden descargar en un dispositivo de memoria los últimos periódicos, revistas, películas y programas de televisión internacionales, sin la censura del gobierno.

Nichols dijo que el gobierno cubano sigue siendo pragmático cuando se trata de censura. Si los cubanos de derecha en el sur de Florida inundan la isla con propaganda en Internet y noticias falsas, el gobierno podría aumentar la censura.

"El hecho de que bloqueen sitios web depende de quién está usando Internet para qué fines", dijo.

Por el momento, sin embargo, usa un toque ligero.

(Tomado de Truthout / Traducción de Cubadebate)

Notas de la Redacción:

(1) Freedom Houuse ha sido una de las más activas promotoras de programas anticubanos y financista de mercenarios al servicio de EE.UU en Cuba.

(2)Se trata realmente de un bloqueo económico, financiero y comercial, que no sólo afecta a Cuba sino a terceros países, cuyas entidades son multadas o amenzadas con la aplicación de la Ley Helms-Burton

(3)La presencia de los cubanos en el espacio público digital crece en espiral, como fruto del proceso de informatización de nuestra sociedad. Cuba ya exhibe hoy una penetración de internet en su población superior a la de la media mundial.Así lo muestra el Informe Digital 2020 sobre tendencias digitales y de redes sociales en todo el mundo. Según el informe recién develado -que recoge los números del año 2019-, ya están conectados a internet 7 millones 100 mil cubanos, lo que representa el 63% de la población del país. Ver Informe Global Digital 2020: Cuba por primera vez por encima de la media mundial de penetración de internet.

(4) Néstor García Iturbe falleció en noviembre de 2018. Fue entrevistado por el autor ese propio año.

(5) Los precios actuales del servicio de datos móviles puede verlos en ETECSA anuncia nuevos paquetes de datos para navegar por todas las redes