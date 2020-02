La Opinión del Lector: Experiencias en TuEnvio.com

Relacionado con el tema comercio electrónico en Cuba, un usuario nos dejó en Cubadebate el siguiente comentario.

El usuario Mandy dijo:



El día 23 de enero del 2020 entré a la página https://www.tuenvio.cu para ver lo conveniente que me sería como usuario utilizar este tipo de servicio y por ende lo positivo que sería realizar las compras de forma virtual, sin tener que estar presente en las tiendas y estar recorriendo cada departamento para ver que me sería práctico adquirir, sin pasar tanto trabajo físicamente. Luego de examinar cada departamento, los productos expuestos y sus precios, decidí realizar una prueba a fin de comprobar la efectividad de esta nueva novedad, para nosotros los cubanos.

Aperturé mi cuenta en dicha tienda, como se aconsejaba en dicha página para tener más claridad de las operaciones que fuera haciendo en cada compra que hiciera tanto ese día como en el futuro. Ya con todo hecho, me dispuse a realizar el pago de los productos que había escogido, y ahí empezó la tortura.

El código QR se me activó el 27 de enero del 2020, luego de llenar todos los datos que te piden una vez que determinas realizar el pago, son como 5 páginas que se tiene que ir activando poco a poco en dependencia de la conexión. Por consiguiente, ya ese día que conseguí se activase el QR, habían productos de los que escogí se habían agotado y por ende tuve que eliminarlos de mi lista para realizar el pago por los que quedaban en existencia.

Todo fue excelente a partir de ese momento, me descontaron mi dinero en fracciones de segundo, a través de Transfermóvil, me notificaron dicho descuento en CUP, aplicando para esto la tasa actual vigente de CADECA de 1 x 25. La compra fue por 24.90 CUC y por consiguiente me descotaron 622.50 CUP.

Como me acogí a ir a buscar yo personalmente la mercancía, según lo dispuesto esperé más de 48 horas para recoger la misma, incluso entré en varias ocasiones a la página y a mi cuenta, hasta que se me confirmó que ya podía pasar a recogerla.

Sorpresa 1: De los 6 productos por los cuales me descontaron mi dinero, es decir, pagué, sólo me podrían despachar 3, pues ya la mercancía se había agotado, lo que para mí resultó ser algo inaudito puesto que ya los había pagado, por lo que expresé mi inconformidad y expresar que era una falta de respecto, luego que tanto se habla de la protección al consumidor.

La atención por parte de la compañera que me recibió fue a pesar del suceso cordial y receptiva, pero que en verdad ella no podía hacer nada al respecto pues esa mercancía ya no existía en sus almacenes, y que debía esperar unos días para hacerme la devolución de mi dinero el cual era de 18.35 CUC.

Sorpresa 2: El día 3 de Febrero me llega al móvil un SMS que me informaba la devolución asociada al Id de Compra 7204E9F164016 por un monto de 18.35 CUC, pero al consultar Transfermóvil solo habían puesto en mi cuenta 440.40 CUP, es decir la devolución de mi dinero fue hecha en base de 1 x 24 y no de 1 x 25 como se me había descontado el día 27, es decir me habían devuelto 18.35 CUP menos.

Quizás algunos piensen que 18.35 pesos en moneda nacional es cosa ridícula, pero en realidad no lo hago por el dinero, sino por la acción con que se realizan determinadas operaciones. Dicha reclamación la hice el mismo día al teléfono 7 203 9760, con muy bien trato por parte del compañero que me atendió, el cual me solicitó le enviara por vía correo todo lo referente al tema, y así lo hice y que hoy día 5 no he recibido respuesta alguna.

Sé que todo lo expuesto aquí pudiera parecer extenso, pero lo hago con el objetivo de:

1- Hacer público el mal trabajo de una institución en la prestación de un servicio que quizás pueda ser tan bondadoso para aquellos que trabajamos y desde nuestros móviles a cualquier hora del día pueda realizar gestiones sin estar yendo de tienda en tienda para realizar determina compra.

2- De la poca seriedad con que se apertura un nuevo servicio en nuestro país que quizás sea muy común en otros países con menos o más recursos que el nuestro.

3- De cómo puede ser posible que aun cuando se te descuente tu dinero te pueda decir que la mercancía se ha agotado. (Tengo en mi poder una copia de la página donde realicé las compras, que en fecha posterior a lo sucedido, aún dichos productos continuaban disponibles).

4- De cómo puede ser posible que cuando pagues te descuente tu dinero aplicando una tasa, y para la devolución se aplique otra perjudicando al cliente.