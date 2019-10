Regresa Ivette Cepeda al Teatro Sauto de Matanzas

"Mi primera pregunta al llegar a Matanzas siempre fue: Está listo el Sauto? Y ya no solo está listo sino que es toda una joya y entendemos que es un lujo y un gran honor estar junto al pueblo de Matanzas celebrando la alegría de tener en pie el mejor teatro de Cuba", asegura la cantante Ivette Cepeda.

Después de 25 años cantando para Cuba y el mundo, se presentan en la función "Cofradía" Ivette Cepeda y Reflexión los días 26 y 27 de octubre.

Temas elegidos de Estaciones, Miracle, Una ventana entre dos y País harán espacio para estrenos de La Rosa de Jericó y canciones escogidas especialmente para romper el silencio.

El espectáculo incluye dos noches de concierto, que tendrá el guión y la dirección general de Ivette Cepeda, la dirección musical de José Luis Beltrán y la producción de William Rivero.

Es un evento promovido por la Dirección de Cultura y Artes Escénicas de la ciudad de Matanzas, un saludo dulce y alegre al nuevo año que llegará bendiciendo doblemente a la ciudad de Matanzas y a toda Cuba.

Esta cantante de cálida y hermosa cuerda de contralto, rica en matices y modulaciones, lleva una carrera artística de más de 15 años de experiencia, y es capaz de enriquecer los más diversos estilos musicales.

En entrevistas ha manifestado: “Yo no me considero por ejemplo una bolerista, no me considero una salsera… Siento que mi mundo musical es un poco más fusionado y entonces es por eso que nacen de mis otras maneras de proyectar las ya conocidas obras.”

Ha interpretado obras de destacados músicos y compositores como: Joaquín Sabina, el uruguayo Jorge Drexler, Ignacio Villa, Juan Formel, Marta Valdés, Piloto y Vera y Frank Delgado.