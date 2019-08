Presentan CD “Más allá del límite”, banda sonora de la telenovela cubana

La telenovela «Más allá del límite» es una historia que entrelaza las relaciones entre la familia, con el amor, la convivencia y la migración. Además de la trama y la calidad de la fotografía, destaca en la entrega audiovisual la propuesta sonora, que ahora la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) plasma en un álbum con igual nombre.

Doce son los temas que integran este fonograma, incluidos el de presentación Caminar sin gravedad y el de despedida Más allá del límite. Otras de las canciones son Me mata el dolor, Qué sería de mí, Ya yo no voy a llorar, Luz y sombras, Un nuevo día, En cada rincón, Cómo le hago, No puedo amarte, Menú prohibido y Báilame.

Los intérpretes invitados cantan y componen sobre el amor, a través de una variedad de géneros que se ajustan a la diversidad intencionalmente retratada en la teleserie. Muestra de ello son los ya experimentados Jessee Suárez y Carlos Cartaya, aunque se suman jóvenes con una carrera más reciente, pero con un verdadero talento, como Gretel Cazón —quien es también actriz de la novela—, Tattoo, Jorge R. Díaz, Reynier Duvallón, Fénix, Yamohe, Carlos Cartaya, Legna Vázquez, Yossiel Coronado, Rosbhel, Disnay, Sunny Club, Luis E. González, J. Santana, Rolando J. Ramírez y Ernesto Álvarez.

La producción musical corrió a cargo de Jessee Suárez, quien posibilitó una banda sonora trabajada, donde priman, además de los boleros, géneros propiamente bailables. Los diseñadores del disco fueron Rafael Ruiz Benítez y Julio A. Mompeller, y para la portada utilizaron la imagen de la presentación de la novela, que incluye una vista a la bahía de La Habana.

Más allá del límite, que concluye el 16 de septiembre, contiene 85 capítulos de 45 minutos cada uno. Fue escrita por Yoel Monzón Monzón, bajo la dirección de Miguel Brito Villegas como director general y Rafael “Felo” Ruiz como codirector. Fue producida por la Televisión Cubana en el año 2018.

El rodaje de esta telenovela duró aproximadamente seis meses. Se grabó mayormente en estudio y también en locaciones exteriores como el antiguo Preuniversitario del Vedado, casas particulares y algunos parques de la capital.

(Tomado de La Jiribilla)

