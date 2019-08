CD Mama Ina: Lo mejor del arte de Gastón Joya

A la abuela del destacado bajista cubano Gastón Joya la llamaban Mama Ina. Precisamente, así nombró el joven jazzista a su nueva producción discográfica, bajo el sello Unicornio de Producciones Abdala: una propuesta que da vida, con el estilo propio de Gastón, a temas de grandes compositores como Martha Valdés, Carlos Gardel, Silvio Rodríguez y Carlos Alfonso.

Joya muestra en este fonograma su talento al componer en las canciones Impori, La sitiera, Paola y Lila, Mama Ina y La Gitana, en este último comparte la autoría con Julito Padrón. El resto de los temas que conforman el CD son No te empeñes más, El día que me quieras, Ask me y Venga la esperanza.

En los instrumentos lo acompañaron Adrián Estévez y Alfredo Rodríguez (Piano), Marcos Morales (drums), Nam Sam Fong (guitarra) y Julito Padrón (trompeta). La producción musical, los arreglos y el bajo corrieron a cargo del propio Gastón Joya.

Según el joven instrumentista, con este álbum grabado a principios del 2018, no tenía el afán de mostrar virtuosismo, sino hacer simplemente música.

“Este es un disco de canciones, no un disco de jazz puro. Son canciones cubanas de diferentes etapas que quiero regalarles de corazón junto a mi Trío. Es mi nuevo álbum y estoy súper orgulloso de haberlo hecho y de contar con estos grandes hermanos que me acompañaron. Mama Ina es mi álbum y es un gran sueño y un viaje que quisiera compartir con todos ustedes”.

Gastón Joya da vida a su instrumento tanto en el género tradicional, en el jazz, en el jazz afrocubano y los géneros alternativos, sin dejar a un lado la música de cámara. Desde muy joven es considerado como un prodigio en el panorama sonoro cubano.

En 2006, a la edad de 19 años, obtuvo el primer lugar en la categoría de interpretación en el Concurso de Jóvenes Jazzistas (Jojazz), que preside Chucho Valdés. Fue el primer contrabajista en recibir este premio desde que se fundó el evento.

En el año 2011 integró la banda de Chucho Afro Cuban Messengers, con la que grabó el álbum Border Free, nominado a los Premios Grammy. En 2016 conforma el tributo a la orquesta Irakere, que propició crear un disco en vivo con el que obtuvieron el Grammy en el 2017.

Aunque “Mama Ina” fue presentado oficialmente este miércoles ya cuenta con un galardón en el Certamen Cubadisco 2018, en la categoría de Jazz Solista.

El sábado 17 de agosto, a las 7 y 30 de la noche, será presentado oficialmente al público en el Museo Nacional de Bellas Artes.

