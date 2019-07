Respuesta a “Ejes rotando y tú calculando; y además completar refranes”

Ya sabemos que hubo un gazapo al repetirse el segundo gráfico, pero gracias a Rodo me percaté y pude gestionar con la amiga Lis la rectificación, que fue realizada en la propia noche del lunes. Muy bueno el completamiento creativo de refranes, con intercambios incluidos.

Vamos por parte:

I

Debes despejar los valores de X y de Y, en cada uno de los siguientes incisos.

La suma de esos tres resultados da un número relevante en este mes.

No es difícil intuir dicho número, pero el mérito radica en demostrarlo.

Aclaraciones para los cuatro incisos:

Tenemos cuatro ejes rotando, en ese sistema de coordenadas cartesianas. El de las X, el que intersecta los cuadrantes I y III; el del eje de las Y y el que intersecta los cuadrantes II y IV. La rotación como en el círculo trigonométrico, en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Los valores de X y de Y son locales, no globales.

a) Calcular X/3+Y-2

Respuesta: Se produce la duplicación del valor: 5*2=10; 7*2=14; X*2=18; y Y*2=22. De donde se infiere que X=9 y Y=11. Entonces 9/3+11-2=3+11-2=12.

b) Calcular X+2*Y

Respuesta: Se utiliza la raíz cuadrada en los dos primeros ejes y la raíz cúbica en los dos siguientes. 4^2=16; 6^2=36; 3^3=27; y 5^3=125. Entonces 4+2*5=4+10=14.

c) Calcular log(Y-X)

Este es algo más complicado. La diferencia va aumentando en dos, es decir una progresión aritmética con d=2. Así tenemos que 16-6=10; 23-11=12; 28-X=14; y 31-Y=16. X=14 y Y=15. Entonces log(15-14)= log(1)= 0.

Sumando cada resultado 12+14+0=26.

Coincide con la fecha histórica de los asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Muy bueno el aporte de sasy, aunque le precisé que eran 158 hombres y dos mujeres: Melba y Haydee.

Coincido con Oro en la valoración de la excelente respuesta de Rodo. También de Rey AH de Tijuana, de Jose Bryan y de Black.

Aunque no se puso como premisa se intuía que los valores de X y de Y son enteros positivos.

Como en matemática no se puede llegar a conclusiones por intuición, es válido aceptar razonamientos como el de Alvy que trabajó con los Reales y por poco se extiende a los Complejos. Algo similar hizo Yosue, pero con la versión inicial. Gran nivel de abstracción matemática con el ánimo de encontrar un patrón Nada que hay deleite para los enamorados de doña Matemática. Miren una de las expresiones de Alvy (n^2/88)*(-117*n/5+425)-(1/220)*(4709*n-6160).

Les recomiendo revisar sus respuestas.

RARJ le puso rima a la solución, rectificando respuesta a lo rectificado.

Mis felicitaciones a todos los que respondieron, tanto lo clásico como lo exótico.

II

De cada uno de los siguientes inicios de refranes, complete el que considere conocido, y complete otro inventado por usted.

Aquí van los míos:

Más sabe el diablo por viejo que por sabio.

Más sabe el que pregunta lo que no sabe, que el que aparenta saberlo.

No van lejos los de adelante si los de atrás corren bien.

No van lejos los de adelante, si los de atrás cogen un buen atajo.

El que mucho abarca, poco aprieta.

El que mucho se lamenta, poco resuelve.

Algunos de los de ustedes que para mi felicidad siempre me superan.

Marga

Más sabe el diablo, por viejo que por diablo.

Más sabe el que piensa con cabeza propia que el que copia de INTERNET.

No van lejos los de alante si los de atrás corren bien.

No van lejos los de alante si los de atrás viajan en los nuevos coches chinos.

El que mucho abarca poco aprieta.

El que mucho habla poco hace.

Pioneer

El amigo Pioneer hizo toda una disertación sobre lo de copiar de Internet, respondiéndole a Marga. Es por esa razón que yo añado, que es malo copiar sobre todo sin entender. Además se ha embullado de lo lindo a escribir sus décimas que yo las disfruto, no sé ustedes.

Oro

Más sabe el diablo por viejo que por diablo.

Más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena.

No van lejos los de adelante si los de atrás corren bien.

No van lejos en la Yutong que los demás en el tren chino.

El que mucho abarca poco aprieta

El que mucho sabe, mucho más ignora.

Jose Bryan

Más sabe el diablo por viejo que por diablo

Más sabe el que aprende a escuchar que el que habla sin parar.

Más sabe el hombre que duda que el que confía en lo estudiado.

No van lejos los de alante si los de atrás corren bien.

No van lejos los de alante si los de atrás cogen botella

No van lejos los de atrás si rectifican su camino.

El que mucho abarca poco aprieta

El que mucho pide poco recibe

El que mucho descansa poca pasión lo abraza.

Pero al maestro de la décima, nuestro reconocimiento y copio lo que escribió:

RARJ

-2-

“Más sabe el diablo por viejo

Que por diablo” dice un dicho

Porque aunque el diablo es un bicho

El viejo es quien da consejos.

Este refrán es reflejo

Del hombre experimentado

Y cambiarlo sería osado

Pero así es como lo entablo:

“Más sabe el diablo por diablo

Porque es un diablo al cuadrado”.

-3-

“No van lejos los de alante

Si los de atrás corren bien”

Es un refrán que también

Nos enseña algo importante.

Es un refrán relevante

Por su vigencia y su aporte.

Le voy a hacer un recorte

Para decir que quizás

“No van lejos los de atrás

Por el tema del transporte”.

-4-

Dicen que “el que mucho abarca

Muy poco aprieta” al final

Porque hace las cosas mal

Y de seguro se embarca,

Queriendo aumentar sus arcas

O ligar a algunas “titis”,

Pero quien sepa de artritis

Puede, de forma concreta,

Decir que: “el que mucho aprieta

Termina con tendinitis”.

Nos vemos el lunes 29 de julio de 2019; ya que me tomaré un descanso en la semana de los feriados.