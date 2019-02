Civil está de uniforme en final de la Serie del Caribe

Ciudad de Panamá.— Hace par de días que los nervios, la tensión y el poco dormir se apoderaron del mentor tunero Pablo Civil. Tras la victoria inicial, cayó par de veces por la mínima y este sábado era uno de los hombres más felices en el estadio Rod Carew, pues no perderá su apellido y estará uniformado en la final de la 61 Serie del Caribe de Béisbol.

Al término del triunfo 3-0 contra los poderosos Cardenales de Lara, de Venezuela, el director confesó, mientras tomaba un café en el club house, que solo cuando Larduet pisó el home con la tercera carrera del juego se convenció que ese partido no lo perdía y estaría en su primera discusión de un titulo a nivel internacional, tras haber ganado el 17 de enero la corona cubana de este deporte.

Minutos antes había aclarado dudas y confesado estrategias en las improvisadas rondas de prensa que se han apoderado del terreno de competencia de esta Serie del Caribe una vez que termina cada desafío.

“Hoy dimos ocho hits y nuestros lanzadores se presentaron en magnifica forma. Desde que perdimos el último juego siempre pensamos en cambiar la alineación. Probamos hasta tres variantes, hasta que nos decidimos por cambiar a Aloma para el campo corto y poner a Benítez en segunda porque le había pegado bien a la bola en el único turno al bate que había tenido y por ser un pelotero importante dentro de la selección.

“Además, le dimos juego a Oscar Valdés porque Alarcón no ha estado nada bien y el muchacho conduce bien el pitcheo. Y ya vieron, las cosas salieron. Hicimos las carreras que decidió el partido en un inning y la tercera fue pura estrategia al mandar a robar a Larduet y luego sobrevino el error en tiro del cátcher”.



Lázaro Blanco y Despaigne, dos imprescindibles

“En un principio no pensábamos abrir con Blanco. Conversé ayer en la noche con él y no me había decidido, pero un razonamiento primó: para discutir el campeonato hay que ganar hoy. Tiró cinco entradas con un derroche de lanzamientos, pero hizo el trabajo que le pedimos que era caminar el juego. Termina sin carreras limpias permitidas en el campeonato.

“Cuando en un principio solicitamos a Despaigne entre los refuerzos, periodistas, aficionados y personas relacionadas con el béisbol se nos acercaron y decían ¿por qué Despaigne? Aquí está el resultado y reafirmo la respuesta que les di entonces: Considero que es el mejor pelotero que tenemos hoy en el país porque está jugando al mejor nivel. Ha sido ejemplo dentro del equipo. Es uno de los jugadores que ha participado en todos los partidos del equipo y ha impulsado más del 50 por ciento de las carreras del equipo. Él continuará siendo refuerzo de Las Tunas mientras me den la oportunidad de escogerlo”.

No elijo contrario y últimas confesiones

“No elijo contrario para la final. Dominicana o Panamá, el que sea. Hemos recorrido más de la mitad del camino, ya somos finalistas y el contrario que sea bienvenido. Saldremos este domingo por la victoria como hoy lo hicimos frente a Venezuela, un equipo que se plantó fuerte en el terreno y demostró que tiene calidad.

“Pasar de cierta tristeza de par de días atrás a la alegría de hoy lo permitió el sistema de competencia (parejo para todos).Ganamos el primero y el último juego. Y quiero decirte, que los juegos importantes, hasta ahora, en mi corta carrera como director, siempre los he ganado, excepto la final contra Granma de la Serie 57.

“También pasar de esa tristeza a la alegría lo permitió dirigir a muchachos que me respondieron. A ellos debo darles gracias, al colectivo de entrenadores y todos en general, porque es primer torneo internacional y ya ves, estoy en la final

“Mañana será Fredy Asiel Álvarez. Y si la historia y las cábalas funcionan, vamos a cumplir que Cuba nunca ha perdido en Panamá una Serie del Caribe”, concluyó Civil, vestido todavía con el uniforme tunero y la esperanza de poder dormir un poco mejor esta noche.