El gran capitán de los cocodrilos: Yasiel Santoya

Yasiel Santoya es uno de esos peloteros que no llenan periódicos, pero que cumplen a cabalidad con su trabajo. El inicialista matancero tuvo una espectacular 59 Serie Nacional de Béisbol.

Fue el único que repitió en los dos Todos Estrellas del torneo. Estampó una fabulosa línea ofensiva de 356/426/556 con 41 extrabases, incluidos 30 dobletes (líder) y 11 jonrones. Remolcó 57 carreras y produjo 102 para demostrar su valía en el cajón de bateo.

En la inicial probó su categoría como defensor, al cometer solo dos errores y promediar para 998. Semejantes números no le bastaron para ser incluido en la preselección nacional rumbo al preolímpico de Arizona.

Con 33 años y 16 series nacionales a cuestas se erige como uno de los grandes héroes en la corona de los Cocodrilos de Matanzas.

Alma Mater conversó con el gran capitán de los Cocodrilos, quien hizo un recuento sobre su carrera deportiva.

¿Cómo fueron tus inicios en el béisbol?

En la escuela primaria Noel Sancho de Cabaiguán comencé a jugar béisbol desde los siete años. Y así jugando en la calle, en los terrenos de mi municipio, hasta que lo tomé en serio.

Tuviste un gran paso por categorías inferiores…

Tuve un buen desarrollo como pelotero en las categorías inferiores e incluso hice selecciones nacionales. Estuve en un equipo nacional 11–12 en Colombia, en otro torneo internacional, 15–16, en Taipei de China, y en un campeonato juvenil panamericano en México.

¿Debut con Sancti Spíritus?

Debuté muy jovencito, en el año 2004, con Lourdes Gourriel como mánager. Es algo bonito llegar al máximo nivel en Cuba, y siempre recuerdo mi primera serie. Estuve seis años jugando con mi provincia.

¿Por qué decides irte a Matanzas?

Perdí la motivación de jugar. No me estaban dando el uso que pensaba podía tener en el equipo. Quería jugar más. Quería más como pelotero. Quería hacer grandes cosas en el béisbol y por eso di el paso.

¿Cuánto te aportó Víctor Mesa?

Es bueno esclarecer que llego a Matanzas unos meses antes que Víctor. Estaba jugando la provincial cuando lo designan como nuevo director en sustitución de Wilfredo Menéndez. Una de las cosas más grandes que me ha pasado en el béisbol es ser dirigido por Víctor Mesa, y aprender de todos sus conocimientos. Víctor siempre me dio mucha confianza.

Se te ve muy seguro a la defensa en la primera base. ¿Algún trabajo específico en ese aspecto?

Todos los años trabajo sobre los aspectos técnicos en la primera base para mejorar la defensa. Me gusta mostrarme alegre en el campo, eso lo aprendí con Víctor.

Varios torneos internacionales con el equipo Cuba…

Formar parte del equipo Cuba me ha aportado mucho como pelotero. Significa que el trabajo que estás haciendo no es en vano, que no estaba equivocado en que podía llegar al equipo Cuba e incluso jugar como regular.

Estuve en la preselección nacional del Cuarto Clásico Mundial. Participé con el Cuba en la Liga Can-Am. Jugué en dos ocasiones en los torneos de Holanda, en un tope ante los universitarios norteamericanos en La Habana, y también en un tope en El Salvador.

¿Cuánto compromiso encierra ser el capitán de Matanzas?

Una gran responsabilidad porque hay que asumir retos dentro el grupo. Muy importante para mí ser capitán de esta selección que ganó el campeonato. Solo quería que los muchachos confiaran en mí. Para eso tenía que hacer las cosas bien en el terreno, para que vieran la entrega del capitán que siempre trata de ayudarlos en el campo de juego.

El constante cambio de color en el pelo también te marcó en esta serie.

Le ha gustado al pueblo mi cambio de color en el pelo. A la fanaticada le ha gustado y a mí también, así que seguirá como algo distintivo de Santoya.

Excelente temporada para ti en la 59 SNB. Eres el único atleta que repetiste en los dos Todos Estrellas, y no bastó para que te llamaran a la preselección nacional. ¿Cómo asumes esta decisión?

Creo que con mis números merecí estar en la preselección. No fui llamado. No fui convocado, pero el pueblo de Cuba sabe todo lo que hice. Me honra que el pueblo me aclame y reconozca mis resultados en esta serie. Pero lo más importante es que donde quiera que esté, voy a dar lo máximo.

¿Futuro de Yasiel Santoya?

Espero muchas cosas buenas. Seguir trabajando y aportarles a los Cocodrilos todo lo que pueda. Tratar de tener mejores números en la próxima serie, y que los que eligen tomen la decisión que quieran tomar.

